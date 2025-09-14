Отправьтесь в морское путешествие и прикоснитесь к богатому наследию жемчужной культуры.
Вас ждёт прогулка на традиционной лодке, знакомство с древним ремеслом ныряльщиков и демонстрация открытия устриц. Атмосфера восточной истории, блеск жемчуга и красота природы.
Вас ждёт прогулка на традиционной лодке, знакомство с древним ремеслом ныряльщиков и демонстрация открытия устриц. Атмосфера восточной истории, блеск жемчуга и красота природы.
Описание экскурсииПутешествие по следам жемчуга Начните маршрут от старой рыбацкой деревни Аль-Рамс-Марина и отправьтесь на традиционной лодке для добычи жемчуга. Во время прогулки по морю полюбуйтесь мангровыми зарослями и прибрежными пейзажами, а также узнайте об истоках жемчужной культуры региона. История и тайны арабского жемчуга В «Доме жемчуга» от Suwaidi Pearls вы услышите захватывающие истории о ныряльщиках и их ремесле, которому уже более тысячи лет. Осмотрите оригинальные инструменты, узнайте технику ныряния и секреты традиционного промысла, передававшегося из поколения в поколение. Магия живого жемчуга На понтоне вам покажут, как создаются устрицы и образуется жемчуг. Погрузитесь в науку и традиции культивирования и поучаствуйте в демонстрации открытия устриц. Возможно, именно вам повезёт найти редкий арабский жемчуг. Затем полюбуйтесь коллекцией жемчужных украшений, осмотрите традиционную коробку торговцев «Биш-Тах-Тах» и при желании выберите сувениры. Завершите день лёгкими закусками или обедом в окружении природы и морской атмосферы. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобную обувь, солнцезащитный крем, лёгкую комфортную одежду, средство от насекомых.
- Не допускается: домашние животные, шорты, детские коляски, короткие юбки, рубашки без рукавов.
- Дресс-код — повседневный, в соответствии с культурой и традициями.
- На жемчужной ферме Сувайди используются экологически чистые системы ECO для защиты морской среды. Это базовое, простое, аутентичное предприятие, работающее на солнечных батареях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая рыбацкая деревня Аль-Рамс-Марина
- Дом жемчуга (Suwaidi Pearls)
- Ферма устриц
Что включено
- Входные билеты
- Лёгкие закуски
- Демонстрация открытия устриц
Что не входит в цену
- Обед
- Устрицы и жемчуг
- Личные расходы
Место начала и завершения?
V2JG+X78 Рас-эль-Хайма - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобную обувь, солнцезащитный крем, лёгкую комфортную одежду, средство от насекомых
- Не допускается: домашние животные, шорты, детские коляски, короткие юбки, рубашки без рукавов
- Дресс-код - повседневный, в соответствии с культурой и традициями
- На жемчужной ферме Сувайди используются экологически чистые системы ECO для защиты морской среды. Это базовое, простое, аутентичное предприятие, работающее на солнечных батареях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Платон
14 сен 2025
Подробные объяснения гида были очень информативными и полезными.
М
Мария
21 июл 2025
Замечательная экскурсия и чудесная поездка! Обязательно стоит посетить, если вы в районе Рас-эль-Хаймы — одно из лучших впечатлений отпуска 🌟🦪⛵️
У
Ульяна
31 янв 2025
Обейд, наш гид, был невероятно увлекательным — сумел заинтересовать и взрослых, и детей историей жемчужного промысла. Всё прошло идеально: встреча, поездка на дау, экскурсия и традиционные угощения — финики, арабский кофе и свежие фрукты. Приятным сюрпризом стали шоколадки на борту в честь праздника Эйд аль-Иттихад. В целом — замечательный опыт, познавательный и с отличным соотношением цены и качества.
С
София
12 сен 2024
Прекрасный гид с глубокими знаниями — рассказал много интересного о жемчуге, без навязчивости. Отличная организация, угощали соком, водой и лёгкими закусками.
Т
Таисия
11 июн 2024
Очень познавательная экскурсия, а гид был просто великолепен! Советую всем, кто хочет узнать больше о традиционной стороне Рас-эль-Хаймы.
Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
10 дек в 00:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби - из Рас-Эль-Хаймы
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
10 дек в 09:30
$500 за всё до 4 чел.
Круиз
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Сегодня в 12:00
10 дек в 12:00
$80 за человека