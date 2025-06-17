читать дальше

в Дубай, посмотрели на дворец шейха, побывали на пальме, поднялись на смотровую площадку, погуляли по Марине, съездили в парк цветов (это отдельное удовольствие), а вечером вернулись посмотреть на поющие фонтаны и Бушхалиф. Все очень организовано, спокойно, без толпы туристов, что было очень важно для меня меня, поскольку с нами был ребенок 2 лет, а так же замечательный рассказ про ОАЭ, про Дубай, про историю, про все достопримечательности, от гида Азама. Приветливый, отзывчивый парень, отвечал на все вопросы. Комфортный авто, 100% могу рекомендовать эту экскурсию с этими ребятами. Спасибо!



Так же брали у них морскую экскурсию в ОМАН, она групповая, тоже понравилось, но не советовала бы с маленькими детьми, на обратной дороге наш уснул и пришлось носить его на границы сначала выезд потом на въезд, что б поставить печать в паспорте.