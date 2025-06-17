Мои заказы

Ферма жемчуга Suwaidi Pearls – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Ферма жемчуга Suwaidi Pearls» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $68, скидки до 40%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
8 часов
-
40%
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$360$600 за всё до 6 чел.
История арабского жемчуга - морское путешествие в «Жемчужный дом»
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
История арабского жемчуга - морское путешествие в «Жемчужный дом»
Начало: V2JG+X78 Рас-эль-Хайма - Объединенные Арабские Эми...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$68.70 за человека
Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби
10 часов
Групповая
Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Чт и Вс с 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
21 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    17 июня 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Отлично все прошло!
    Согласовали время выезда и объекты для посещения. Ребята забронировали нужные билеты. Гид рассказал много интересного про ОАЭ и Дубай. Все было отлично! Вот это я понимаю индивидуальная экскурсия! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    29 апреля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все замечательно! Прекрасный гид, узнали много нового о ОАЭ. Были выполнены все наши пожелания. Мы в восторге от поездки, и приятного времяпрепровождения
  • М
    Мария
    17 апреля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Согласно оговоренному времени гид Нодир забрал нас из отеля и с комфортом провел всю экскурсию. При чем экскурсия была ориентирована
    читать дальше

    на наши интересы и предпочтения, что немаловажно! По дороге рассказывал про историю ОАЭ, отвечал на интересующие вопросы. Рекомендую именно индивидуальную экскурсию, поскольку больше увидишь, узнаешь и день будет построен под ваши запросы, а не под конкретную экскурсионную программу на 30 человек, где ничего не видно, не слышно, вечно кто-то кого ждет и т. д. Нодир по заданным вопросам понимает ваши интересы, на основе которых и будет основана вся ваша программа и поэтому ожидания и реальность совпадут на 100%!

  • П
    Павел
    11 апреля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Здравствуйте, брали экскурсию в Дубай из Рас-аль-хайм, гида звали Нодир, очень приветливый и много знающий гид про ОАЭ, посетили много
    читать дальше

    мест, побывали на колесе обозрения, было все супер, комфортно, с хорошим сервисом, большое спасибо компании и ее гиду!!! Будем советовать друзьям!!!!

  • К
    Кирилл
    4 апреля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Амир очень интересно рассказывал про страну и людей, побывали во всех знаковых локациях, впечатлений масса, спасибо!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Брали экскурсию в Дубай у ребят, все очень понравилось. Четко по расписанию в 13-00 забрали из отеля и мы отправились
    читать дальше

    в Дубай, посмотрели на дворец шейха, побывали на пальме, поднялись на смотровую площадку, погуляли по Марине, съездили в парк цветов (это отдельное удовольствие), а вечером вернулись посмотреть на поющие фонтаны и Бушхалиф. Все очень организовано, спокойно, без толпы туристов, что было очень важно для меня меня, поскольку с нами был ребенок 2 лет, а так же замечательный рассказ про ОАЭ, про Дубай, про историю, про все достопримечательности, от гида Азама. Приветливый, отзывчивый парень, отвечал на все вопросы. Комфортный авто, 100% могу рекомендовать эту экскурсию с этими ребятами. Спасибо!

    Так же брали у них морскую экскурсию в ОМАН, она групповая, тоже понравилось, но не советовала бы с маленькими детьми, на обратной дороге наш уснул и пришлось носить его на границы сначала выезд потом на въезд, что б поставить печать в паспорте.

  • Т
    Татьяна
    22 марта 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Мы в восторге!! Классная экскурсия!! Классные виды!! Нодир супеееерррр 🫶 интересно рассказал об ОАЭ, показал классные места в Дубае, красиво пофоткал)) ТОП ♥️
  • В
    Владимир
    8 февраля 2025
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Возил нас Нодир, ему огромный респект! Рассказывал по пути нам историю эмиратов и интересные особенности, о которых мы не знали. Откорректировали места, которые хотим посетить, чтобы долго не задерживаться. В общем всё очень понравилось, однозначно рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    22 ноября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все прошло хорошо, интересно и познавательно, комфортабельные автомобили, приятное и веселое общение, спасибо
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Ездили на экскурсию с Азизом. Нам все очень понравилось, отличный рассказ, замечательный гид. Всё вовремя, согласно нашим пожеланиям. С удовольствием порекомендуем своим друзьям. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие
  • М
    Марина
    7 октября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Дубай посещали впервые. Гид - Нодир показал базовые топовые места, сопровождал всю экскурсию, подсказывая топовые места локации. Мы довольны! 5*
  • С
    Светлана
    7 октября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Нам все очень понравилось, интересный гид, красивые локации, комфортный автомобиль и внимание к мелочам. Мы были с маленьким ребенком, поэтому
    читать дальше

    выбрали индивидуальную экскурсию и ни капли не пожалели. Нас забрали из отеля и по дороге обсудили план экскурсии и места, которые хотим посетить. Очень понравилось шоу фонтанов с кораблика! Это было супер! И отдельное спасибо за фото и вкусные сладости, которые приобрели по дороге!

  • М
    Михаил
    7 октября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Отличная организация экскурсии, за нами (семья из 4-х человек) приехал автомобиль бизнес-класса с гидом, предварительную программу поездки скорректировали под наши пожелания, никакой спешки. В итоге увидели все, что хотели, а стоимость экскурсии меньше аналогичной групповой от туроператора
  • В
    Валерия
    20 сентября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Сегодня мы с сыном посетили Дубай с самым крутым, как сказал мой ребёнок, гидом. Амир забрал нас из отеля и
    читать дальше

    очень интересно рассказывал на протяжении всех наших передвижений про ОАЭ. Очень приятный в общении человек, с очень интересным изложением истории. Он учел все наши пожелания, помог приобрести со скидкой билеты на смотровую площадку острова Пальм, сделал великолепные фотографии, даже помог нам приобрести сувениры. Амир сделал нашу экскурсию максимально комфортной и подарил нам максимум положительных эмоций. Если приедем снова в ОАЭ и захотим посетить экскурсию, то только к Амиру!!! Спасибо Вам большое! Процветания!

  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все отлично!
    Очень понравилось!
    Организовано все чётко, забрали из отеля в назначенное время, экскурсия длилась даже больше запланированного времени.
    Азиз интересно рассказывал, все везде показал! Рекомендую!
  • А
    Антон
    21 августа 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Экскурсия прошла на высшем уровне, всем рекомендую! Мы остались очень довольны! После бронирования Нодир, очень быстро с нами связался, все
    читать дальше

    уточнил, всегда был на связи. При встрече уточнил наши пожелания, чтобы выстроить маршрут максимально эффективно. Нодир очень доброжелательный, интересный и отличный экскурсовод. Рассказывал про Дубай, его историю и достопримечательности, всегда поддержит с Вами беседу на любую тему. Отличный автомобиль, было комфортно. Всё посмотрели, получили уйму отличных эмоций.

  • Н
    Наталья
    17 августа 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Если вы хотите получить отличную экскурсию, то вы правильно обратились! Нас знакомил с Дубаем Нодир, на прекрасном, комфортабельном минивена! Лучшие
    читать дальше

    локации для фото, время расчитанное по минутам для вашего максимального комфорта! Постоянно на связи! Хорошее настроение, тонкий юмор и бережное отношение к клиентам- это всё Нодир! Просто расслабьтесь, доверьтесь и наслаждайтесь экскурсией и потом фото и воспоминаниями, как мы!!!!! Спасибо!!! А внезапная фотосессия с верблюдами вызвала море эмоций и восторга!!!

  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все понравилось. Все отлично! Спасибо!
  • Т
    Тарасенко
    6 августа 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все понравилось. Все отлично! Спасибо!
  • А
    Алена
    6 августа 2024
    В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
    Все понравилось. Все отлично! Спасибо!

