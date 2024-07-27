Дубай — настоящая жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира.
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Бурдж Аль Араб — знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире;
- Рукотворный остров Пальма Джумейра;
- Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу;
- Самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл;
- Прославленные поющие фонтаны;
- Аквариум;
• Сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире —Бурдж Халифа, чей шпиль достигает высоты 828 метров. Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе желательно иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Обратный трансфер НЕ предусмотрен в случае, если Вы выбрали посещение Бурдж Халифы.
- Если вы решите остаться в Дубай Молле или уехать раньше, просим проинформировать гида.
- Дети до 3-х лет могут посетить экскурсию бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе на групповой экскурсии). Важная информация: Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Понедельник, среда, суббота в 13:30-14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$70
|Детский (2.99-7.99 лет)
|$40
|Детский (0-2.99 лет) без посадочного места в автобусе
|$0
|Взрослый (12+) + аквариум и бухта пингвинов
|$125
|Детский (1.99-11 лет) + бухта пингвинов и аквариум
|$95
|Взрослый (8+) + Бурдж Халифа 124 этаж (без обратного трансфера в отель)
|$140
|Детский (2.99-7.99 лет) + Бурдж Халифа 124 этаж (без обратного трансфера в отель)
|$90
|Взрослый 8+ с 148 этажом Бурдж Халифы (без обратного трансфера в отель)
|$245
|Детский 2.99-7.99 лет с 148 этажом Бурдж Халифы (без обратного трансфера в отель)
|$215
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоссе Шейха Зайда
- Дубай Молл
- Башня Бурдж-Халифа
- Фонтаны
- Район Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Отель Бурж Аль Араб
Что включено
- Трансфер (в туре с Бурдж Халифой обратный трансфер не предоставляется)
- Обзорная экскурсия по современному Дубаю
- Круиз с питанием
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Входные билеты в аквариум в Дубай Молле, если не выбрали опцию с билетами.
- Входной билет на смотровую площадку Бурдж Халифа. В рамках экскурсии 124 или 148 этаж, время подъема PRIME Time, 19.00/20.00, если не выбрали такую опцию при брони
- В туре с подъемом на Бурдж Халифу обратный трансфер не предоставляется, тур заканчивается в Дубай молле и гости самостоятельно добираются до отелей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Завершение: Отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 13:30-14:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды - smart casual
- При себе желательно иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер
- Обратный трансфер НЕ предусмотрен в случае, если Вы выбрали посещение Бурдж Халифы
- Если вы решите остаться в Дубай Молле или уехать раньше, просим проинформировать гида
- Дети до 3-х лет могут посетить экскурсию бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе на групповой экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
27 июл 2024
Из отеля забрали на микроавтобусе, позже пересадили в полный большой автобус. Гид Елена супер! Организация хорошая. В конце экскурсии всех рассадили по разным транспортным средствам (все зависло от нахождения отеля, мы ехали на минивэне). Круиз очень классный, хорошее питание шведский стол. Поющие фонтаны вау! Претензий к организаторам тура нет, но туристы из группы, которые опаздывают бесят🤭
Спасибо все понравилось)
Спасибо все понравилось)
А
Алексей
20 июл 2024
Посмотрели Дубай. Интересный рассказ экскурсовода Елены, направила куда нужно, на поющие фонтаны, в магазины. Трансфер комфортный, забрали вовремя, подождали нас 5 минут пока мы добежим. Питание на корабле конечно хуже чем в отеле, в том плане что болел живот немного ночью.
H
Hi+79632
11 июн 2024
Съездили на экскурсию, всё понравилось, гид Бек очень всё рассказывал подробно, отвечал на вопросы,скучно не было, видно сразу, знает свою работу,за это ему отдельная пятерка, понравилась его шутка,когда он пересчитал
Т
Татьяна
27 апр 2024
Экскурсия очень понравилась, затрагивает вовремя, автобус комфортабельный,гид Наталья молодец, всю дорогу очень интересно рассказывала про Дубай, историю и тд, дорога пролетела незаметно, посетили все топовые места, пофотографировались, прогулка по Марине понравилась, длилась 1 час, покормили, предложили напитки, в Дубай Молл дали свободные 2 часа времени, хватило посмотреть шоу фонтанов 2 раза, Бурж Халифу и прогулять по моллу.
А
Анастасия
19 апр 2024
Отличная экскурсия и замечательный гид Татьяна! Узнала много интересного об Эмиратах во время поездки)
О
Олеся
9 мар 2024
Экскурсия была интересная и позновательная, гид Наталья профессионал своего дела.
В
Виктор
24 фев 2024
И
Ирина
11 фев 2024
Спасибо за организацию нашей экскурсии онлайн из Санкт-Петербурга.
Ездили на отдых в эмират Рас-эль-Хайма. Искала и бронировала обзорную экскурсию в Дубай именно из этого эмирата, так как расстояние более 70 км.
Ездили на отдых в эмират Рас-эль-Хайма. Искала и бронировала обзорную экскурсию в Дубай именно из этого эмирата, так как расстояние более 70 км.
Э
Эдуард
1 фев 2024
Дубай оставляет приятные впечатления, особенно если утомились от пляжного отдыха. Спасибо агенту Анне, очень помогла сориентироваться с выбором.
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