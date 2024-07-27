Н Надежда Из отеля забрали на микроавтобусе, позже пересадили в полный большой автобус. Гид Елена супер! Организация хорошая. В конце экскурсии всех рассадили по разным транспортным средствам (все зависло от нахождения отеля, мы ехали на минивэне). Круиз очень классный, хорошее питание шведский стол. Поющие фонтаны вау! Претензий к организаторам тура нет, но туристы из группы, которые опаздывают бесят🤭

Спасибо все понравилось)

А Алексей Посмотрели Дубай. Интересный рассказ экскурсовода Елены, направила куда нужно, на поющие фонтаны, в магазины. Трансфер комфортный, забрали вовремя, подождали нас 5 минут пока мы добежим. Питание на корабле конечно хуже чем в отеле, в том плане что болел живот немного ночью.

H Hi+79632 читать дальше количество людей,и говорит, мне моя жена говорит, что ты и во сне людей считаешь,😄провели время отлично, покормили вкусно, всё было без суеты, никто никого не торопил, сделали красивые фото, посмотрели танцующие фонтаны, это что то невероятное, аквариум в Дубай молле огромный и это только часть его получается, рыбы разных видов, от акул до мелких рыбешек, скаты вообще смешные,с улыбкой так сказать на "лице", в целом всё супер, рекомендую проехаться, не пожалеете. Съездили на экскурсию, всё понравилось, гид Бек очень всё рассказывал подробно, отвечал на вопросы,скучно не было, видно сразу, знает свою работу,за это ему отдельная пятерка, понравилась его шутка,когда он пересчитал

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась, затрагивает вовремя, автобус комфортабельный,гид Наталья молодец, всю дорогу очень интересно рассказывала про Дубай, историю и тд, дорога пролетела незаметно, посетили все топовые места, пофотографировались, прогулка по Марине понравилась, длилась 1 час, покормили, предложили напитки, в Дубай Молл дали свободные 2 часа времени, хватило посмотреть шоу фонтанов 2 раза, Бурж Халифу и прогулять по моллу.

А Анастасия Отличная экскурсия и замечательный гид Татьяна! Узнала много интересного об Эмиратах во время поездки)

О Олеся Экскурсия была интересная и позновательная, гид Наталья профессионал своего дела.

В Виктор

И Ирина

Ездили на отдых в эмират Рас-эль-Хайма. Искала и бронировала обзорную экскурсию в Дубай именно из этого эмирата, так как расстояние более 70 км. читать дальше Всё бронирование сопровождалось уведомлениями на телефон и электронную почту. Предоплату вносила в рублях (очень удобно), оставшуюся сумму гиду доплатили на месте. Стоимость программного тура без завышения, полностью соответствует описанию. Автобус из отеля забрал во время, гид интересно и позновательно (с чувством юмора) всю дорогу рассказывал об ОАЭ. Спасибо за организацию нашей экскурсии онлайн из Санкт-Петербурга.Ездили на отдых в эмират Рас-эль-Хайма. Искала и бронировала обзорную экскурсию в Дубай именно из этого эмирата, так как расстояние более 70 км.