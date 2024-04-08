Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби

Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей.

Именно здесь находится крупнейшая мечеть мира и собрана впечатляющая коллекция художественных шедевров со всего света.

Именно здесь расположился легендарный рынок фиников и президентский отель, украшенный витражами и золотом. И всё это вы увидите на экскурсии!
5
1 отзыв
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мечеть шейха Зайда, которая будто сошла со страниц волшебной сказки про Алладина. Вы полюбуетесь архитектурой, прогуляетесь по территории. Зайдёте в мечеть, увидите люстру из кристаллов, колонны ручной работы и многое другое.
  • Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира. Здесь можно посмотреть на произведения Пикассо, Леонардо да Винчи, Мане.
  • Emirates Palace — отель в арабском стиле. Если вы смотрели фильм «Секс в большом городе», тогда вам точно нужно посетить это шикарное место!
  • Резиденция Qasr Al Watan — дворец с изысканной арабской архитектурой. Научим вас в ней разбираться.
  • Рынок фиников и фруктов, где представлено свыше 30 сортов фиников, а также конфеты и другие сладкие сувениры.

По пути гид расскажет вам историю возникновения и развития ОАЭ и раскроет любопытные факты о достопримечательностях на маршруте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Для посещения мечети мужчинам понадобятся брюки, закрывающие колени, а женщинам — одежда с длинным рукавом, платок, штаны или юбка в пол. Если у вас нет таких вещей, не переживайте, мы предоставим!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Лувр — 63 дирхама, до 18 лет бесплатно
  • Qasr Al Watan — 75 дирхам
  • Обед — по меню

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
8 апр 2024
Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей.
Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.

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