Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей.
Именно здесь находится крупнейшая мечеть мира и собрана впечатляющая коллекция художественных шедевров со всего света.
Именно здесь расположился легендарный рынок фиников и президентский отель, украшенный витражами и золотом. И всё это вы увидите на экскурсии!
Именно здесь находится крупнейшая мечеть мира и собрана впечатляющая коллекция художественных шедевров со всего света.
Именно здесь расположился легендарный рынок фиников и президентский отель, украшенный витражами и золотом. И всё это вы увидите на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть шейха Зайда, которая будто сошла со страниц волшебной сказки про Алладина. Вы полюбуетесь архитектурой, прогуляетесь по территории. Зайдёте в мечеть, увидите люстру из кристаллов, колонны ручной работы и многое другое.
- Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира. Здесь можно посмотреть на произведения Пикассо, Леонардо да Винчи, Мане.
- Emirates Palace — отель в арабском стиле. Если вы смотрели фильм «Секс в большом городе», тогда вам точно нужно посетить это шикарное место!
- Резиденция Qasr Al Watan — дворец с изысканной арабской архитектурой. Научим вас в ней разбираться.
- Рынок фиников и фруктов, где представлено свыше 30 сортов фиников, а также конфеты и другие сладкие сувениры.
По пути гид расскажет вам историю возникновения и развития ОАЭ и раскроет любопытные факты о достопримечательностях на маршруте.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Для посещения мечети мужчинам понадобятся брюки, закрывающие колени, а женщинам — одежда с длинным рукавом, платок, штаны или юбка в пол. Если у вас нет таких вещей, не переживайте, мы предоставим!
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Лувр — 63 дирхама, до 18 лет бесплатно
- Qasr Al Watan — 75 дирхам
- Обед — по меню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 апр 2024
Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей.
Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
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