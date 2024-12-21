Испытайте драйв и восторг на зиплайне длиной 2,83 км в горах Джебель-Джайс.
Первое в мире воздушное приключение на высоте 1680 метров с панорамными видами и скоростью до 160 км/ч. Незабываемые эмоции, безопасность и максимум экстрима!
Описание билетаСтарт приключения на вершине страны Откройте для себя легендарный зиплайн Jais Flight — ваш маршрут начинается с самой высокой точки ОАЭ на высоте 1680 метров над уровнем моря. Спокойно припаркуйте машину, воспользуйтесь бесплатным трансфером до центра приветствия, получите всё необходимое снаряжение и выслушайте инструкции опытного гида. После подготовки наденьте оборудование и отправьтесь к стартовой площадке. Вас ждёт невероятный полёт — 2,83 километра по зиплайну, с которого открываются головокружительные виды на горы Джебель-Джайс. Драйв на высшей скорости Наслаждайтесь моментом, парите над ущельями на скорости до 160 км/ч, словно сокол. Безопасность обеспечена профессионалами — остаётся только получить заряд адреналина и незабываемые впечатления. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобную или спортивную обувь, лёгкую спортивную одежду.
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, сандалии или шлёпанцы, юбки, свободная одежда.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, людей весом более 120 кг или менее 40 кг, людей ростом ниже 130 см.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение
- Инструктаж по технике безопасности
- Бесплатная парковка
- Бесплатный трансфер по парковочной зоне до Центра приветствия
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Еда и напитки
- Аренда камеры
Место начала и завершения?
W4WR+R2 Ras Al-Khaimah - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 дек 2024
Это было просто невероятно! До сих пор под впечатлением — безопасность на высшем уровне, всё продумано до мелочей.
П
Павел
2 окт 2024
Довольно страшный, но захватывающий опыт 😅
А
Александр
14 июн 2024
Безопасность была главным приоритетом, всё организовано очень грамотно.
