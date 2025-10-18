Билеты
Jais Flight - входной билет на самый длинный зиплайн в мире
Начало: W4WR+R2 Ras Al-Khaimah - Ras al Khaimah - United A...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$108.63 за билет
Билеты
Входной билет на зиплайн-приключение в Jais Sky Tour
Начало: W4VR+FX7 - Wadi Shehah - Ras al Khaimah - United A...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$108.63 за билет
Билеты
Поход по Вади-Шоука - горные тропы, природа и приключения
Начало: Трансфер от места проживания
20 окт в 04:30
21 окт в 04:30
$122.52 за билет
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в октябре 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 122.52. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
