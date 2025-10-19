Путешествие в Дубай обещает незабываемые впечатления. Гости увидят искусственный остров Пальма Джумейра, насладятся архитектурой Дубай Марины и сделают фото на фоне знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб. Посещение Дубай Молла подарит возможность шопинга в крупнейшем торговом центре, а шоу фонтанов станет ярким завершением дня. Погружение в атмосферу восточных традиций и современных достижений Дубая гарантировано

Время начала: 13:00, 13:15, 13:30, 13:45

Описание экскурсии

Пальма Джумейра. Пройдёмся по знаменитому искусственному острову и насладимся его великолепной архитектурой.

Мадинат Джумейра. Курортный комплекс словно сошёл со страниц сказок «Тысячи и одной ночи» — здесь вы погрузитесь в атмосферу восточных традиций.

Дубай Марина. Добро пожаловать в один из самых современных районов города. Вы увидите небоскрёбы — например, комплекс JBR. И колесо обозрения Ain Dubai.

Бурдж-эль-Араб. Вы сделаете фото на фоне отеля-паруса, который стал символом роскоши Дубая. И посмотрите на дворец Забиль — резиденцию шейхов.

Район Джумейра. Оценим изысканность шикарных отелей, ресторанов, вилл и чистоту местных пляжей. И вспомним, что не так давно здесь был обычный рыбацкий посёлок.

Дубай Молл. Заглянем в торговый центр, который кажется настоящим городом в городе. Здесь можно найти всё — от роскошных брендов до доступных марок.

Шоу фонтанов. Яркое завершение нашего путешествия — симфония воды, света и музыки. Фонтаны поражают масштабами: струи воды взмывают на высоту до 150 метров.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне KIA, GMC или на автобусе Mercedes (в зависимости от размера группы)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

