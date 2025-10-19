Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Путешествие в Дубай обещает незабываемые впечатления.
Гости увидят искусственный остров Пальма Джумейра, насладятся архитектурой Дубай Марины и сделают фото на фоне знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб.
Посещение Дубай Молла подарит возможность шопинга в крупнейшем торговом центре, а шоу фонтанов станет ярким завершением дня. Погружение в атмосферу восточных традиций и современных достижений Дубая гарантировано
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 13:00, 13:15, 13:30 и 13:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 109 туристов
С 2001 года я жил и работал в Барселоне, а с 2012 года — в ОАЭ. Мне повезло — я занимаюсь тем, что люблю. Всегда увлекался историей, живописью, архитектурой, мне интересна культура разных народов, гастрономия и многое другое. Вместе с командой опытных гидов мы с удовольствием поделимся с вами знаниями о Дубае. Ведь большее счастье — давать, а не получать.
Oleg
19 окт 2025
Всё хорошо, только это не экскурсия на автомобиле в группе до 20 человек, а экскурсия на автобусе с 50 людьми и всеми вытекающими последствиями. А так всё норм) Для знакомства со страной - хорошо)
Елена
11 июн 2025
Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям. Хорошая обзорная экскурсия по эмирату с фото-стопами. После нее становится понятно, куда стоит ехать читать дальше
дальше и что смотреть, а куда нет. Экскурсовод отличный. Маршрут спланирован хорошо. Автобус комфортабельный. Немного изменена программа, но это из-за того, что сезон шоу-фонтанов в апреле закончился, а мы тур заказывали в марте, но замена не хуже на водную прогулку вокрук Марины на шикарной деревянной яхте с великолепным обедом-полдником. Спасибо огромное за организацию и времяпрепровождение.
Полина
2 мая 2025
Экскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового о городе, его истории и культуре, а также получили массу положительных эмоций. Если вы планируете поездку в Дубай, рекомендую экскурсию с Борисом - он сделает ваше путешествие незабываемым!