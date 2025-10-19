Мои заказы

Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай

Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Путешествие в Дубай обещает незабываемые впечатления.

Гости увидят искусственный остров Пальма Джумейра, насладятся архитектурой Дубай Марины и сделают фото на фоне знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб.

Посещение Дубай Молла подарит возможность шопинга в крупнейшем торговом центре, а шоу фонтанов станет ярким завершением дня. Погружение в атмосферу восточных традиций и современных достижений Дубая гарантировано
4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Пальма Джумейра и её архитектура
  • 🏙️ Современные небоскрёбы Дубай Марины
  • 📸 Фото на фоне Бурдж-эль-Араб
  • 🛍️ Шопинг в Дубай Молл
  • 🎶 Впечатляющее шоу фонтанов
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай© Борис
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай© Борис
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай© Борис
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя15
ноя17
ноя19
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 13:00, 13:15, 13:30, 13:45

Что можно увидеть

  • Пальма Джумейра
  • Мадинат Джумейра
  • Дубай Марина
  • Бурдж-эль-Араб
  • Дубай Молл
  • Шоу фонтанов

Описание экскурсии

Пальма Джумейра. Пройдёмся по знаменитому искусственному острову и насладимся его великолепной архитектурой.

Мадинат Джумейра. Курортный комплекс словно сошёл со страниц сказок «Тысячи и одной ночи» — здесь вы погрузитесь в атмосферу восточных традиций.

Дубай Марина. Добро пожаловать в один из самых современных районов города. Вы увидите небоскрёбы — например, комплекс JBR. И колесо обозрения Ain Dubai.

Бурдж-эль-Араб. Вы сделаете фото на фоне отеля-паруса, который стал символом роскоши Дубая. И посмотрите на дворец Забиль — резиденцию шейхов.

Район Джумейра. Оценим изысканность шикарных отелей, ресторанов, вилл и чистоту местных пляжей. И вспомним, что не так давно здесь был обычный рыбацкий посёлок.

Дубай Молл. Заглянем в торговый центр, который кажется настоящим городом в городе. Здесь можно найти всё — от роскошных брендов до доступных марок.

Шоу фонтанов. Яркое завершение нашего путешествия — симфония воды, света и музыки. Фонтаны поражают масштабами: струи воды взмывают на высоту до 150 метров.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне KIA, GMC или на автобусе Mercedes (в зависимости от размера группы)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию и по согласованию с группой)

  • Вход в Айя Юниверс — $35 за чел.
  • Посещение аквариума в Дубай Молл — $55 за чел.
  • Подъём на Бурдж-Халифу — $55 за чел.
  • Посещение Dubai Frame — $15 за чел.
  • Вход на смотровые площадки Palm View и Skyview — $30 за чел. и $25 за чел.

в понедельник, среду и субботу в 13:00, 13:15, 13:30 и 13:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$90
Дети до 12 лет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 13:00, 13:15, 13:30 и 13:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 109 туристов
С 2001 года я жил и работал в Барселоне, а с 2012 года — в ОАЭ. Мне повезло — я занимаюсь тем, что люблю. Всегда увлекался историей, живописью, архитектурой, мне интересна культура разных народов, гастрономия и многое другое. Вместе с командой опытных гидов мы с удовольствием поделимся с вами знаниями о Дубае. Ведь большее счастье — давать, а не получать.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
O
Oleg
19 окт 2025
Всё хорошо, только это не экскурсия на автомобиле в группе до 20 человек, а экскурсия на автобусе с 50 людьми и всеми вытекающими последствиями. А так всё норм) Для знакомства со страной - хорошо)
Елена
Елена
11 июн 2025
Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям. Хорошая обзорная экскурсия по эмирату с фото-стопами. После нее становится понятно, куда стоит ехать
читать дальше

дальше и что смотреть, а куда нет. Экскурсовод отличный. Маршрут спланирован хорошо. Автобус комфортабельный. Немного изменена программа, но это из-за того, что сезон шоу-фонтанов в апреле закончился, а мы тур заказывали в марте, но замена не хуже на водную прогулку вокрук Марины на шикарной деревянной яхте с великолепным обедом-полдником. Спасибо огромное за организацию и времяпрепровождение.

Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.Здравствуйте, дорогие читатели! Прямо сейчас возвращаемся из Дубая в Рас-эль-хаймы. Оценили 5из 5 по всем показателям.
Полина
Полина
2 мая 2025
Экскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового о городе, его истории и культуре, а также получили массу положительных эмоций. Если вы планируете поездку в Дубай, рекомендую экскурсию с Борисом - он сделает ваше путешествие незабываемым!
Экскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового оЭкскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового оЭкскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового оЭкскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового оЭкскурсия в Дубае с Борисом оставила у нас только положительные впечатления. Мы узнали много нового о

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы

Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
10 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
11 ноя в 21:00
12 ноя в 09:00
$256 за всё до 4 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хаймы! Обзорная экскурсия
На машине
8 часов
-
45%
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
$289$525 за всё до 6 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков: мистический Рас-эль-Хайма
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Красные пески, жемчуг и деревня призраков
Исследуйте Рас-эль-Хайму, где Восток оживает! Уникальные пейзажи, история и контрасты ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В вашем отеле или другом удобном вам месте
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
$300 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме