В мире животных - Дубай Сафари Парк

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
Приглашаем вас на экскурсию по обновленному сафари-парку, где вы окажетесь в самом сердце дикой природы.

Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и остальными обитателями.
В мире животных - Дубай Сафари Парк
В мире животных - Дубай Сафари Парк
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Ближайшие даты:
11
фев
13
фев
15
фев
18
фев
20
фев
22
фев
25
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (билет (Journey) + групповой трансфер)$70
Детский (билет (Journey) + групповой трансфер)$55
Детский (0-3 лет)$0

Описание

Что вас ожидает: В сафари-парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт. Здесь такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми. В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информация:
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
  • Дети, не достигшие 3-хлетнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.
  • Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Вт Чт и Вс в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет + групповой трансфер
  • 4 часа в парке
  • Входной билет (Journey) включающий 35-тиминутную автобусную экскурсию
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
Завершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Вт Чт и Вс в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
  • Дети, не достигшие 3-хлетнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.
  • Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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