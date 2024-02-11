Сбор в вашем отеле производится за 1.5 часа до начала экскурсии.

Дети, не достигшие 3-хлетнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.

Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.

При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Что вас ожидает: В сафари-парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт. Здесь такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми. В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информация: