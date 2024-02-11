Приглашаем вас на экскурсию по обновленному сафари-парку, где вы окажетесь в самом сердце дикой природы.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и остальными обитателями.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и остальными обитателями.
Ближайшие даты:
11
фев
фев
13
фев
фев
15
фев
фев
18
фев
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20
фев
фев
22
фев
фев
25
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фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (билет (Journey) + групповой трансфер)
|$70
|Детский (билет (Journey) + групповой трансфер)
|$55
|Детский (0-3 лет)
|$0
Описание
Что вас ожидает: В сафари-парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт. Здесь такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми. В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информация:
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
- Дети, не достигшие 3-хлетнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.
- Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Вт Чт и Вс в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет + групповой трансфер
- 4 часа в парке
- Входной билет (Journey) включающий 35-тиминутную автобусную экскурсию
- Что не входит
- Личные расходы
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-ХаймеЗавершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт Чт и Вс в 08:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5 часа до начала экскурсии.
- Дети, не достигшие 3-хлетнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.
- Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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