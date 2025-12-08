Погрузитесь в атмосферу аутентичного бедуинского кемпинга в тихом оазисе с пятизвёздочным сервисом. Насладитесь прогулкой на верблюде, сэндбордингом и традиционной росписью хной. Проведите ночь в уютной палатке и полюбуйтесь звёздным небом далеко от городской суеты.
Описание экскурсииАктивный отдых и традиционные развлечения В лагере Bedouin Oasis Camp вас ждёт уникальное сочетание уютного кемпинга и активного отдыха. Попробуйте прогулки на верблюде по пустыне, сэндбординг с дюн и традиционную роспись хной, а также расслабьтесь под вечерние развлекательные программы. Ночь в натуральной палатке и звёздное небо После ужина с барбекю вы проведёте ночь в палатке, сделанной вручную из натуральных материалов, и сможете насладиться удивительной красотой звёздного неба вдали от городских огней. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Курение кальяна и разведение костра разрешены только в специально отведённых местах.
- С 23:30 до 7:00 действует правило «тихого часа», во время которого в кемпинге запрещено включать громкую музыку и громко разговаривать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемпинг Bedouin Oasis Camp
- Пустыня
Что включено
- Ночёвка в кемпинге
- Сэндбординг
- Прогулка на верблюде
- Роспись хной
- Развлекательные программы
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
- Поездка на квадроциклах/багги
Место начала и завершения?
Bedouin Oasis Camo Rd - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
