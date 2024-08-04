Однодневные – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $296, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
На машине
скидка
20%
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
370$296 за всё до 6 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
На машине
скидка
15%
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
452$385 за всё до 6 чел.
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
На машине
150 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
скидка
15%
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рас-эль-Хайме: история и роскошь
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
450$383 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зульфия
    4 августа 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Нам провели очень интересную и содержательную экскурсию. Надыр и Азиз – Общительные, знающие, опытные экскурсоводы. Забрали нас из Рас Эль
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    Хаймы из самой гостиницы и отвезли в Дубай, показали все достопримечательности. Было очень интересно, мы вы эмиратах в первый раз. Желаем вам успехов!

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Добрый день! 1 июля ездили с Амиром на обзорную экскурсию в Дубай (2 взр+2 детей 15 лет). Забрали из отеля
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    после обеда, заранее обговорили маршрут, убрали локации, которые мы уже видели, добавили те, которые нам были интересны, но их не было в первоначальном плане. Ребята очень гибкие, делают всё максимально для гостей, вежливые, приятные в общении. Амир отличный рассказчик, хорошо знает историю, грамотно отвечает на все вопросы не заученными фразами, а интересно и живо рассказывает. Порекомендовали эту команду гидов друзьям, которые едут отдыхать из Чебоксар в ОАЭ, а также отдали контакт нашему туроператору, чтобы рекомендовала туристам. От души спасибо Амиру и Нодиру! Будем еще раз в ОАЭ, обязательно обратимся к вам! Так держать!

  • М
    Михаил
    8 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
    Ездили с водителем-гидом Дильшодом в Абу-Даби! Все очень понравилось, глаза увидели много красоты, получились прекрасные фотографии на память!!! Абу-Даби в самое сердце 💔… Поездка прошла на легке, Дильшод очень внимательный человек и профессионал своего дела! Спасибо за экскурсию!!! ☺️
  • В
    Виктория
    2 июля 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Спасибо Амиру за отличную экскурсию, удобный маршрут, откорректированый по нашим желаниям, хорошая подача информации, приятный собеседник, на все наши вопросы ответил развернуто!
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
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    о стране, показал самые интересные места в Абу-Даби, были в Лувре, мечети, дворце, рынке, в самом дорогом отеле, заезжали где снимся фильм Безумный Макс. Поделился национальными одеждами для мечети для сына и меня, очень внимательный ко всем деталям гид. Очень рекомендуем, в восторге от поездки, еще вернемся

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
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    Оба дня были замечательные. Везде посмотрели что хотели и даже больше чем запланировали. Спасибо. И да, это было лучшее решение, взять гида с машиной, а не автобус, комфорт реально стоит того.

  • А
    Анжела
    11 января 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно,
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    ответили на кучу моих вопросов 😁 Сам маршрут замечательный, много чего рассказал гид (гид располагает к себе, позитивный). Машина на 6 человек, комфортная, чистая, в 1000 раз лучше, чем автобус на 30 человек. Показали интересные местечки)) Всем советую)))

    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Атлантис
  4. Дубай молл
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Парк Феррари
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в августе 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 296 до 385 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 191 ⭐ отзыв, цены от $296. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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