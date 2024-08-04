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после обеда, заранее обговорили маршрут, убрали локации, которые мы уже видели, добавили те, которые нам были интересны, но их не было в первоначальном плане. Ребята очень гибкие, делают всё максимально для гостей, вежливые, приятные в общении. Амир отличный рассказчик, хорошо знает историю, грамотно отвечает на все вопросы не заученными фразами, а интересно и живо рассказывает. Порекомендовали эту команду гидов друзьям, которые едут отдыхать из Чебоксар в ОАЭ, а также отдали контакт нашему туроператору, чтобы рекомендовала туристам. От души спасибо Амиру и Нодиру! Будем еще раз в ОАЭ, обязательно обратимся к вам! Так держать!