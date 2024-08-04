скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
370$296 за всё до 6 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
452$385 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
15%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рас-эль-Хайме: история и роскошь
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
450$383 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗульфия4 августа 2024Нам провели очень интересную и содержательную экскурсию. Надыр и Азиз – Общительные, знающие, опытные экскурсоводы. Забрали нас из Рас Эль
- ННаталья21 июля 2024Добрый день! 1 июля ездили с Амиром на обзорную экскурсию в Дубай (2 взр+2 детей 15 лет). Забрали из отеля
- ММихаил8 июля 2024Ездили с водителем-гидом Дильшодом в Абу-Даби! Все очень понравилось, глаза увидели много красоты, получились прекрасные фотографии на память!!! Абу-Даби в самое сердце 💔… Поездка прошла на легке, Дильшод очень внимательный человек и профессионал своего дела! Спасибо за экскурсию!!! ☺️
- ВВиктория2 июля 2024Спасибо Амиру за отличную экскурсию, удобный маршрут, откорректированый по нашим желаниям, хорошая подача информации, приятный собеседник, на все наши вопросы ответил развернуто!
- ННаталья17 июня 2024Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
- ННадежда11 марта 2024Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
- ААнжела11 января 2024Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно,
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в августе 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 296 до 385 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 191 ⭐ отзыв, цены от $296. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь