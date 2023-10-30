Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ. Во время этого тура вас прокатят по песчаным дюнам на мощных джипах с ветерком.



Вы сделаете отличные фото на закате в манящей, засыпающей пустыне, а затем продолжите свой вечер в бедуинской деревне, где вас угостят ужином барбекю и порадуют живым представлением. Также вы сможете на выбор покататься на багги или квадроцикле.