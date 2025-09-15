Путешествие в Дубай начинается в Рас-эль-Хайме и предлагает уникальную возможность увидеть город будущего.
Посетители откроют для себя старинные кварталы Аль-Фахиди, Золотой рынок и современные чудеса, такие как Бурдж-аль-Араб и Dubai Marina.
Экскурсия обещает показать Дубай с необычных ракурсов, включая виды на Бурдж-Халифу без толп туристов. Комфортабельное авто и опытный гид сделают поездку комфортной и познавательной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды на Дубай
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏛 Исторические и современные локации
- 📸 Фото на фоне знаковых мест
- 🎶 Фонтанное шоу в вечернем Дубае
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Аль-Фахиди
- Золотой рынок
- Atlantis The Palm
- Пляж Джумейра
- Бурдж-аль-Араб
- Мадинат Джумейра
- Dubai Marina
- JBR Walk
- Dubai Mall
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
7:00–7:30 — выезд из отеля в Рас-эль-Хайме
В пути расскажу о трансформации ОАЭ: от кочевников к небоскрёбам. Почему Рас-эль-Хайма сохранила аутентичность, а Дубай стал витриной будущего.
9:00–10:30 — Старый Дубай
- Район Аль-Фахиди — глиняные дома, ветряные башни, атмосферные дворики
- Золотой рынок в Дейре — сотни лавок с золотом «на вес» (по желанию)
11:00–14:00 — Современный Дубай
- Фотостоп у Atlantis The Palm
- Пляж Джумейра с видом на «Парус»
- Смотровая площадка The View at The Palm (опционально)
- Бурдж-аль-Араб — знаменитый 7-звёздочный отель
- Мадинат Джумейра — арабская Венеция. Каналы, абары, атмосфера Старого города в современном исполнении
16:00–18:00 — Ультрасовременные локации
- Dubai Marina и JBR Walk — небоскрёбы-близнецы, яхты, атмосфера городского курорта
- Dubai Mall и водопад «Ловцы жемчуга»: 1200 магазинов, история добычи жемчуга до нефтяной эры, а по желанию — посещение аквариума
- Фотостоп у музея будущего (опционально)
18:30–20:00 — Вечерний Дубай
- Подъём на смотровую площадку Бурдж-Халифа (At The Top) — по желанию, билеты приобретаются отдельно
- Фонтанное шоу под арабскую и мировую музыку (каждые 30 минут с 18:00 до 23:00)
20:00–21:30 — возвращение в Рас-эль-Хайму
Вы узнаете:
- Для чего строили Бурдж-Халифу, Пальму Джумейра и район Dubai South
- Почему нефть больше не определяет экономику Дубая
- Как шейхи превращают пустыню в «Силиконовую долину»
- Почему в Дубае нет кварталов красных фонарей
- Как Дубай стал съёмочной площадкой мирового кино и сериалов
Организационные детали
- Поездка проходит на Kia Sedona, Ford Explorer, Nissan Sentra, Kia Carnival или аналогичном
- Обязательно: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь. В торговых центрах и Бурдж-Халифе может быть прохладно — возьмите кофту. Для посещения локаций в старом городе откажитесь от коротких шорт и одежды с открытыми плечами
- Экскурсия подходит для всех возрастов, но детям до 5 лет может быть тяжело в дороге. Маршрут адаптируется для пожилых — можно исключить длительные прогулки
Дополнительные расходы (по желанию)
- Бурдж-Халифа (от 169 AED), Dubai Aquarium (220AED), The View at The Palm (125 AED). Совет: билеты в Бурдж-Халифу лучше бронировать за 2–3 дня — места на закат разбирают быстро!
- Можно добавить в маршрут: музей будущего (от 45 AED), сад цветов (от 20 AED), парк бабочек (от 15 AED) или других парков и музеев
- Обед в ресторане среднего класса — 50–100 AED с человека, ужин в роскошном ресторане — от 300 AED
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пулат — ваш гид в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 1288 туристов
Меня зовут Пулат, с семьёй я живу в Дубае с 2009 года, а экскурсии по ОАЭ вожу с 2013 года. На моих индивидуальных экскурсиях вы увидите все красоты Востока —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Антон
15 сен 2025
Все хорошо. Увидели что хотели. Насыщенно. В 9-00 уехали из отеля, дорогой подробно гид рассказал о истории Эмират, в процессе посещения мест про них. Вернулись к ужину . Рекомендую .
Дата посещения: 14 сентября 2025
Е
Екатерина
7 ноя 2025
Ездили на экскурсию с двумя детьми 8 и 10 лет. Индивидуальный трансфер в этом плане - отличный вариант, полностью подстроенный под нас ☺️ никто нигде нас не торопил, спокойно пообедали в узбекской кухне 👍. Заехали в аптеку, за сувенирами 😌
Увидели все основные достопримечательности. Рекомендую! Экскурсия длилась 12 часов.
Мария
4 ноя 2025
Экскурсия по Дубаю с Пулатом прошла замечательно! Гид прислушался ко всем нашим предпочтениям, составил идеальный маршрут и сделал поездку познавательной и увлекательной.
Анна
4 ноя 2025
Спасибо Пулату за содержательную и интересную экскурсию. Маршрут дополнительно корректировался по запросу. Отличная информационная наполненность, самые знаковые фото-точки и подобрано время таким образом, что бы максимально избежать пробок.
Рекомендую экскурсию и экскурсавода.
Мария
2 ноя 2025
Шикарная организация, посмотрели все что заявлено в программе и даже больше (успели посетить музей будущего). Пулат знает все места где лучше вид, где припарковаться чтобы быстро выйти в локацию. Интересный
А
Ашот
22 окт 2025
Редко пишу отзывы, но тут решил оставить. Сразу скажу, что всё было отлично, а теперь чуть подробнее… Пулат очень вежливый, очень доброжелательный и грамотный. Приехал вовремя, в машине чисто, багажник
А
Анатолий
20 окт 2025
Экскурсия прошла 19 октября. Гид Пулат, настоящий профессионал сумел за один день показать локации, которые мы хотели посетить и даже смогли подняться на Бурдж Халифа (билеты нам забронировал Пулат заранее).
А
Алёна
20 окт 2025
Ездили в Дубай. Интересная содержательная экскурсия! Всё очень понравилось. Отдельное спасибо Пулату! Рссказал историю Эмират. Легко подстраивается под ваши интересы!!! Обязательно воспользуемся ещё и будем рекомендовать друзьям)
Виктория
17 окт 2025
Невероятная экскурсия и шикарный гид!
Все рассказал,показал, по максимуму старался комфортно припарковать машину,чтобы дети не бегали по жаре.
Самое главное нас никто не торопил, время было на все достопримечательности и сфотографироваться и полюбоваться! Были учтены все наши пожелания!
Сервис на высоте! А еще Пулат обожает детей, маленькая дочь в восторге от него!
Благодарим, было здорово!
Е
Елена
17 окт 2025
Очень довольны экскурсией, прекрасно провели день с семьей! Большое спасибо Пулату, что учёл все наши пожелания и сделал поездку максимально комфортной. Узнали много интересной информации, посетили основные достопримечательности в Дубае, при этом без лишней воды. Гид знает, как везде пройти или проехать так, чтобы не терять время, подсказывает и отвечает на все вопросы. Спасибо!
Виктория
17 окт 2025
Супер, самые лучшие впечатления и отличный опыт
Е
Евгения
15 окт 2025
Отличная поездка у нас получилась! Все что хотели посмотрели, Пулат рассказывал интересно, отвечал на любые вопросы. Очень индивидуальный подход, откликнулся и помог со всеми нашими хотелками. Машина комфортная, водичка) Рекомендуем!
С
Сергей
13 окт 2025
Борис оказался замечательным гидом, который за один день провез нас по всем основным достопримечательностям Дубая. Посетили Сад бабочек, музей Будущего, Аквариум в Дубай-Молле и Бурж-Халифу.
Сделали много фото у Дубайской Рамки, напротив отеля-Паруса, в Яхт-Клубе, отеля Атлантис и других местах.
Очень четко и интересно Борисом были рассказаны все исторические события в ОАЭ с момента становления государства.
Время пролетело быстро и очень интересно!
Всем рекомендую!
Ю
Юлия
9 окт 2025
Гиду и водителю Пулату огромное спасибо всё показал и рассказывал остались довольны. Был вежлив рассказывал хорошо. Отвёз показал где можно купить вещи и сувениры подешевле. Большое спасибо за экскурсию всё на 5+
М
Максим
8 окт 2025
Отличная экскурсия. Пулат рассказывает истории про места в которые водит и про ОАЭ. Помогает делать фото и с выбором мест для фото.
