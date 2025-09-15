А Антон Все хорошо. Увидели что хотели. Насыщенно. В 9-00 уехали из отеля, дорогой подробно гид рассказал о истории Эмират, в процессе посещения мест про них. Вернулись к ужину . Рекомендую .

Е Екатерина Ездили на экскурсию с двумя детьми 8 и 10 лет. Индивидуальный трансфер в этом плане - отличный вариант, полностью подстроенный под нас ☺️ никто нигде нас не торопил, спокойно пообедали в узбекской кухне 👍. Заехали в аптеку, за сувенирами 😌

Увидели все основные достопримечательности. Рекомендую! Экскурсия длилась 12 часов.

Мария Экскурсия по Дубаю с Пулатом прошла замечательно! Гид прислушался ко всем нашим предпочтениям, составил идеальный маршрут и сделал поездку познавательной и увлекательной.

Анна Спасибо Пулату за содержательную и интересную экскурсию. Маршрут дополнительно корректировался по запросу. Отличная информационная наполненность, самые знаковые фото-точки и подобрано время таким образом, что бы максимально избежать пробок.

Рекомендую экскурсию и экскурсавода.

Мария читать дальше и внимательный гид и классный водитель, который заботится о том чтобы туристы получили максимум положительных впечатлений. Если Вам не принципиально поднятся именно на бурдж халифу рекомендуем обзорную площадку sky view (отличные виды, нет очередей, аттракцион со стеклянной горкой). Спасибо за поездку! Шикарная организация, посмотрели все что заявлено в программе и даже больше (успели посетить музей будущего). Пулат знает все места где лучше вид, где припарковаться чтобы быстро выйти в локацию. Интересный

А Ашот читать дальше пустой (что важно, т. к. мы всё сложили туда, сумки, покупки и т. д.) также всю дорогу обеспечивал водой, а нас была семья 4 человека. Мы сразу попросили включить в программу Колесо Дубая так как не первый раз а там не были, и он всё грамотно учёл, даже по попути завёз в магазин сувениров. Рассказал интересные факты об ОАЭ и Дубае, а также ответил на все вопросы, при этом очень хорошо ориентируется на дорогах и грамотно водит машину. Успели всё и даже больше))) Даже в Дубай Молле нашел конкретный магазин и проводил нас быстрее, чем я пытался найти по своим картам и навигаторам. Отличный молодой человек, однозначно рекомендую! И в заключении мы ещё успели попасть на ужин в отель, так как Пулат не смотря что были пробки, довёз нас быстро хитрым маршрутом (за это отдельное спасибо)!!! Редко пишу отзывы, но тут решил оставить. Сразу скажу, что всё было отлично, а теперь чуть подробнее… Пулат очень вежливый, очень доброжелательный и грамотный. Приехал вовремя, в машине чисто, багажник

А Анатолий читать дальше Отлично знает историю государства и рассказал много интересного. А ещё он прекрасный фотограф и подсказывает как правильно выбрать место и сделать снимок. Без его помощи у нас и половины таких замечательных фото не было бы. Рекомендую всем, кто хочет узнать Дубай ближе, нашего гида Пулата. Огромное ему спасибо! Экскурсия прошла 19 октября. Гид Пулат, настоящий профессионал сумел за один день показать локации, которые мы хотели посетить и даже смогли подняться на Бурдж Халифа (билеты нам забронировал Пулат заранее).

А Алёна Ездили в Дубай. Интересная содержательная экскурсия! Всё очень понравилось. Отдельное спасибо Пулату! Рссказал историю Эмират. Легко подстраивается под ваши интересы!!! Обязательно воспользуемся ещё и будем рекомендовать друзьям)

Виктория Невероятная экскурсия и шикарный гид!

Все рассказал,показал, по максимуму старался комфортно припарковать машину,чтобы дети не бегали по жаре.

Самое главное нас никто не торопил, время было на все достопримечательности и сфотографироваться и полюбоваться! Были учтены все наши пожелания!

Сервис на высоте! А еще Пулат обожает детей, маленькая дочь в восторге от него!

Благодарим, было здорово!

Е Елена Очень довольны экскурсией, прекрасно провели день с семьей! Большое спасибо Пулату, что учёл все наши пожелания и сделал поездку максимально комфортной. Узнали много интересной информации, посетили основные достопримечательности в Дубае, при этом без лишней воды. Гид знает, как везде пройти или проехать так, чтобы не терять время, подсказывает и отвечает на все вопросы. Спасибо!

Виктория Супер, самые лучшие впечатления и отличный опыт

Е Евгения Отличная поездка у нас получилась! Все что хотели посмотрели, Пулат рассказывал интересно, отвечал на любые вопросы. Очень индивидуальный подход, откликнулся и помог со всеми нашими хотелками. Машина комфортная, водичка) Рекомендуем!

С Сергей Борис оказался замечательным гидом, который за один день провез нас по всем основным достопримечательностям Дубая. Посетили Сад бабочек, музей Будущего, Аквариум в Дубай-Молле и Бурж-Халифу.

Сделали много фото у Дубайской Рамки, напротив отеля-Паруса, в Яхт-Клубе, отеля Атлантис и других местах.

Очень четко и интересно Борисом были рассказаны все исторические события в ОАЭ с момента становления государства.

Время пролетело быстро и очень интересно!

Всем рекомендую!

Ю Юлия Гиду и водителю Пулату огромное спасибо всё показал и рассказывал остались довольны. Был вежлив рассказывал хорошо. Отвёз показал где можно купить вещи и сувениры подешевле. Большое спасибо за экскурсию всё на 5+