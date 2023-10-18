Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В восточной традиции ароматерапии и уходу за телом возведен в культ. Это отточенный веками ритуал. Посещение марокканского хаммама, многочасовой релакс, частный пляж, парная, массаж и скраб всего тела, маникюр и педикюр, комплексный уход за волосами, погружение в морской и пресный бассейн омолодят вас, позволят познать истинное наслаждение и избавят от забот. Вы покинете хамам с другими мыслями, переоцените многое, полюбите себя!
Чем марокканский хамам отличается от нашей привычной бани? Практически всем: нет жары (используют лишь теплый пар), намазывают на все тело специальный скраб для глубинной чистки кожи, через определенное время скатывают его массажными движениями, чистят тело от ороговевшей кожи при помощи жестких рукавичек, смывают и смазывают питательным составом.
Какие дополнительные процедуры обычно заказывают к основному пакету? Массаж, косметические процедуры.
Чем можно заняться, если мы приедем немного раньше назначенного времени? Многие с удовольствием пользуются пляжем и бассейнами Imar Spa, знакомятся с перечнем оздоровительных процедур, с ассортиментом косметических средств и с разнообразными ароматическими маслами.
Программа
- Сбор из отеля;
- Трансфер в Imar Spa (Умм Аль Кувейн);
- Спа процедуры (марокканская баня);
- Обратный трансфер в отель.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Спа процедуры (марокканская баня): пилинг
- Хаммам На выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой
- Либо маникюр
- Либо педикюр. Важно! Допускаются только женщины (от 12-ти лет)
- Что не входит
- Дополнительные спа процедуры Массаж
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.