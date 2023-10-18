В восточной традиции ароматерапии и уходу за телом возведен в культ. Это отточенный веками ритуал. Посещение марокканского хаммама, многочасовой релакс, частный пляж, парная, массаж и скраб всего тела, маникюр и педикюр, комплексный уход за волосами, погружение в морской и пресный бассейн омолодят вас, позволят познать истинное наслаждение и избавят от забот. Вы покинете хамам с другими мыслями, переоцените многое, полюбите себя!

Чем марокканский хамам отличается от нашей привычной бани? Практически всем: нет жары (используют лишь теплый пар), намазывают на все тело специальный скраб для глубинной чистки кожи, через определенное время скатывают его массажными движениями, чистят тело от ороговевшей кожи при помощи жестких рукавичек, смывают и смазывают питательным составом.

Какие дополнительные процедуры обычно заказывают к основному пакету? Массаж, косметические процедуры.

Чем можно заняться, если мы приедем немного раньше назначенного времени? Многие с удовольствием пользуются пляжем и бассейнами Imar Spa, знакомятся с перечнем оздоровительных процедур, с ассортиментом косметических средств и с разнообразными ароматическими маслами.