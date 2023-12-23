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Групповая
5 часов
Экскурсия в Legoland® Дубай: семейное приключение из Рас-эль-Хайма
Проведите незабываемый день в семейном парке Legoland® Дубай, где вас ждут увлекательные аттракционы и миллионы LEGO кубиков
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi: водное приключение в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Вас ждут захватывающие горки, ленивые реки и волшебные сады
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$110 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Aquaventure: адреналин и веселье
Погрузитесь в мир водных приключений в самом большом аквапарке Дубая, где каждый найдет развлечение по душе
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$120 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: Голливудские приключения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир кино с экскурсией в MOTIONGATE™ Дубай, где герои любимых фильмов оживают
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$105 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвина23 декабря 2023Экскурсия нам очень понравилась! Ребенок счастлив! Тез. тур огромная благодарность за пунктуальность, все четко по минутам!
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Необычные»
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