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Индивидуальная
2 часа
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
«Марокканские бани – это глубокая очистка и омоложение кожи всего тела сухим и влажным паром с использованием особых составов, приготовленных по древним марокканским рецептам»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Марокканские бани
«Чем марокканский хамам отличается от нашей привычной бани»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
$150 за человека
Мини-группа
2 часа
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани и кожный пилинг в Рас-эль-Хайма
Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«В Imar Spa в эмирате Умм-Аль-Кувейн к вашим услугам марокканская баня, пилинг кожи и маска из натуральных ингредиентов»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Марокканские бани»
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