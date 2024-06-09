Найдено 3 экскурсии в категории « SPA » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 2 часа Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса Начало: Ваш отель «В экскурсию входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр)» Расписание: ежедневно $ 375 за всё до 3 чел. Групповая 2 часа Марокканские бани «Многие с удовольствием пользуются пляжем и бассейнами Imar Spa, знакомятся с перечнем оздоровительных процедур, с ассортиментом косметических средств и с разнообразными ароматическими маслами» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00 $ 150 за человека Мини-группа 2 часа Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани и кожный пилинг в Рас-эль-Хайма Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «В Imar Spa в эмирате Умм-Аль-Кувейн к вашим услугам марокканская баня, пилинг кожи и маска из натуральных ингредиентов» Расписание: Ежедневно по запросу $ 150 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «SPA»

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