Познавательные экскурсии на природе в Рас-эль-Хайме

Найдено 18 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$45 за человека
Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Групповая
8 часов
1 отзыв
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Sea World — первый в регионе тематический парк морской флоры и фауны, в котором вы сможете погрузиться в завораживающее путешествие от полюсов до тропиков»
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Групповая
4 часа
1 отзыв
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
«Приглашаем вас на экскурсию по обновленному сафари-парку, где вы окажетесь в самом сердце дикой природы»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$70 за человека
Пустынное сафари
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Программа рыбалки: 6:00 — Сбор из отеля»
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $600 за всё до 6 чел.
VIP Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - c шоу программой и ужином
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Утро среди барханов: утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мега-сафари в Рас-Аль-Хайме
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно — занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$100 за человека
Полет над горными вершинами - ZipLine в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Полет на зиплайне в Рас-Аль-Хайме: Приключение на высоте с видом на горы
Впечатляющий полет на зиплайне Jebel Jais в Рас-Аль-Хайме. Скорость до 120 км / ч, виды на горные вершины. Незабываемые ощущения гарантированы
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Познакомьтесь с природой гор Рас-Аль-Хаймы с высоты самого длинного зиплайна в мире — Jebel Jais»
Расписание: День и время по запросу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$350 за человека
Утро в пустыне: индивидуальное утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-эль-Хайме: эксклюзивное путешествие по пустыне
Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
«Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
  • А
    Альбина
    3 марта 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
  • А
    Александра
    29 февраля 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Очень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
    читать дальше

    любой вкус. Удачно выбрано время посещения экскурсии - вначале все экспонаты видишь при солнечном свете, а в сумерках подсветка создаёт атмосферу сказки

  • А
    Альбина
    27 февраля 2024
    Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
    Очень рада,что побывала на экстрим сафари на квадроциклах в Рас Аль Хайме-это не покатушки на закрытой территории,а гонка по пустыне-чистый восторг!!! Отдельное СПАСИБО организаторам, всё чётко и оперативно!
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото
  • Е
    Евгения
    7 февраля 2024
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Сафари безумно интересное! Понравилось абсолютно все- много чего входит в одну экскурсию- катание на джипах, на верблюде, программа с танцами
    читать дальше

    и файер шоу! Ужин очень разнообразный и вкусный! Получилось сделать очень много великолепных фотографий. Если едите отдыхать в Эмираты - всем рекомендую данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
  2. Экстрим-сафари на багги и квадроциклах в Рас-Аль-Хайме
  3. От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
  4. В мире животных - Дубай Сафари Парк
  5. Пустынное сафари
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Парк Warner Bros. World
  5. Аквапарк Wild Wadi
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 45 до 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 11 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам