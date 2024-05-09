1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
Групповая
8 часов
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Sea World — первый в регионе тематический парк морской флоры и фауны, в котором вы сможете погрузиться в завораживающее путешествие от полюсов до тропиков»
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
4 часа
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из любого отеля в Рас-Аль-Хайме
«Приглашаем вас на экскурсию по обновленному сафари-парку, где вы окажетесь в самом сердце дикой природы»
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
3 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Программа рыбалки: 6:00 — Сбор из отеля»
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Пустынное сафари — одно из самых любимых приключений в ОАЭ»
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно — занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Полет на зиплайне в Рас-Аль-Хайме: Приключение на высоте с видом на горы
Впечатляющий полет на зиплайне Jebel Jais в Рас-Аль-Хайме. Скорость до 120 км / ч, виды на горные вершины. Незабываемые ощущения гарантированы
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Познакомьтесь с природой гор Рас-Аль-Хаймы с высоты самого длинного зиплайна в мире — Jebel Jais»
Расписание: День и время по запросу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$350 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-эль-Хайме: эксклюзивное путешествие по пустыне
Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
«Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 мая 2024Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
- ААльбина3 марта 2024Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-ХаймаЭто не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
- ААлександра29 февраля 2024Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-ХаймаОчень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
- ААльбина27 февраля 2024Очень рада,что побывала на экстрим сафари на квадроциклах в Рас Аль Хайме-это не покатушки на закрытой территории,а гонка по пустыне-чистый восторг!!! Отдельное СПАСИБО организаторам, всё чётко и оперативно!
- ННаталья14 февраля 2024Нам очень повезло, у нас был очень классный водитель, Еда была вкусная, Парень с огненным шоу был классный, Только девушка танцовщица не понравилась. Рекомендую, впечатлений в пустыне много, красивые фото
- ЕЕвгения7 февраля 2024Сафари безумно интересное! Понравилось абсолютно все- много чего входит в одну экскурсию- катание на джипах, на верблюде, программа с танцами
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Природа и пейзажи»
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