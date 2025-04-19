Прокатитесь по песчаным дюнам на четырехколесном квадроцикле Grizzly 350 CC и получите незабываемые впечатления в Шардже. Почувствуйте, как песок проседает под вашими колесами, на ухоженных автомобилях премиум-класса.
Описание экскурсииАдреналиновые поездки на квадроцикле в Шардже Насладитесь великолепной красотой пустыни Сахара, прокатившись на квадроцикле по дюнам в Шардже, недалеко от Дубая. Вы можете выбрать получасовую или часовую захватывающую поездку с профессиональным гидом, который покажет, как безопасно управлять квадроциклом. После этого вас ждет адреналиновое катание по дюнам, а также возможность попробовать сэндборд или покататься на верблюде. Не забудьте освежиться прохладительным напитком в перерывах между приключениями. Важная информация:
- Не подходит для беременных женщин и людей с проблемами спины.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, а также маску для лица или защитное покрытие.
- За любые несчастные случаи или повреждения во время мероприятия несут ответственность исключительно водитель и пассажир.
- Рекомендуется оформить международную туристическую страховку, так как самостоятельное вождение сопряжено с риском и может привести к серьезным травмам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Защитное оборудование
- Сэндбординг
- Вода
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Развлечения в королевском приключенческом лагере
- VIP-зона на Королевской террасе
- Ужин
Место начала и завершения?
Royal Adventure Quad bike and Buggy Rental, Аль-Бдэр, Рефада, Эль-Мадам, эмират Шарджа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Не подходит для беременных женщин и людей с проблемами спины
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, а также маску для лица или защитное покрытие
- За любые несчастные случаи или повреждения во время мероприятия несут ответственность исключительно водитель и пассажир
- Рекомендуется оформить международную туристическую страховку, так как самостоятельное вождение сопряжено с риском и может привести к серьезным травмам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alex
19 апр 2025
Это было действительно весело!
K
Kris
3 апр 2025
Хорошее соотношение цены и качества. На месте также предлагаются и другие развлечения.
Похожие экскурсии из Шарджи
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$255
$300 за всё до 7 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
С Шарджи в Дубай, забираем с аэропорта или отеля
Начало: По договоренности, можем обсудить выбрать с аэропо...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$325
$500 за всё до 4 чел.