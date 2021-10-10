Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Шардже на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
45 минут
Адреналиновое приключение на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab, Шарджа
Готовы к незабываемому приключению? Почувствуйте скорость и ветер на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
от $119 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ANDREY
    10 октября 2021
    Пустынное сафари на квадроциклах
    Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось,
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    т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пустынное сафари на квадроциклах
  2. Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  3. Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 119. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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