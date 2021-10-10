1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Мини-группа
45 минут
Адреналиновое приключение на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab, Шарджа
Готовы к незабываемому приключению? Почувствуйте скорость и ветер на квадроциклах и багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
от $119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AANDREY10 октября 2021Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 119. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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