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Англоговорящий водитель встретит в аэропорту или другом месте Шарджи с табличкой с именем. Он поможет с багажом и быстро доставит в Дубай. Пассажиры могут насладиться поездкой в просторном салоне автомобиля.



В зависимости от количества человек, предлагаются автомобили Lexus ES, минивэны Kia Sedona или минибусы Toyota Hiace. Включена питьевая вода, возможен трансфер по всей ОАЭ по договорённости. Для детей можно заказать автокресло

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