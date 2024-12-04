Англоговорящий водитель встретит в аэропорту или другом месте Шарджи с табличкой с именем. Он поможет с багажом и быстро доставит в Дубай. Пассажиры могут насладиться поездкой в просторном салоне автомобиля.
В зависимости от количества человек, предлагаются автомобили Lexus ES, минивэны Kia Sedona или минибусы Toyota Hiace. Включена питьевая вода, возможен трансфер по всей ОАЭ по договорённости. Для детей можно заказать автокресло
В зависимости от количества человек, предлагаются автомобили Lexus ES, минивэны Kia Sedona или минибусы Toyota Hiace. Включена питьевая вода, возможен трансфер по всей ОАЭ по договорённости. Для детей можно заказать автокресло
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🗣️ Англоговорящий водитель
- 💧 Вода для пассажиров
- 📞 Поддержка на русском
- 👶 Возможность автокресла
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Архитектурные чудеса ОАЭ
Описание трансфер
Поездка проходит:
— на автомобиле Lexus ES или комфортном минивэне Kia Sedona (или подобном) для 1–3 пассажиров
— минивэне Kia Sedona (или подобном) для 3–6 путешественников
— минибусе Toyota Hiace на 12 мест для 6 и более человек. Стоимость поездки составит $130
— Toyota Coaster или Ytong (на 22, 35 или 55 мест) для больших групп (стоимость согласуем в переписке)
- Трансфер осуществляется из Шарджи до адреса в Дубае или из Дубая в Шарджу. По договорённости возможен трансфер по всей территории ОАЭ (стоимость согласовывайте в переписке)
- Пожалуйста, при бронировании укажите контактный номер телефона. А также уточните, необходимо ли будет автокресло для ребёнка
- В стоимость включена питьевая вода для всех пассажиров
- Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам на русском языке
- За рулём будет профессиональный англоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вакар — ваша команда гидов в Шардже
Провели экскурсии для 180 туристов
Работаем на территории ОАЭ более 10 лет. Профессиональные водители, индивидуальный подходЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
4 дек 2024
Трансфер прошел отлично, большое спасибо!
Самое главное что водитель дождался, встретил с табличкой. Отдельное спасибо за помощь с багажом и отличную беседу
Самое главное что водитель дождался, встретил с табличкой. Отдельное спасибо за помощь с багажом и отличную беседу
Входит в следующие категории Шарджи
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