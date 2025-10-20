Индивидуальное путешествие из Шарджи с русскоговорящим гидом.
За один день вы откроете душу Дубая: от старинных улочек до футуристических шедевров, от Пальмы и Паруса до Поющих фонтанов и Бурдж Халифы. Билеты — отдельно. Впечатления — навсегда.
Описание экскурсииВы прогуляетесь по атмосферным улочкам Старого города и района Аль-Сиф, сделаете фото у знаменитой Дубайской Рамки, заглянете в будущее в ультрасовременном Музее Будущего, а также полюбуетесь легендарным отелем-парусом Бурдж Аль Араб. Вас ждут Пальма Джумейра, прогулка по набережной Дубай Марины, и, конечно, Дубай Молл: Чайна Таун, Поющие фонтаны, Океанариум, Водопад Жемчуга и знаменитая Бурдж Халифа. О пунктах по маршруту:
- Старый город Аль-Сиф — прогулка по живописным улочкам старого Дубая на берегу бухты Крик;
- Дубайская Рамка — символ связи прошлого и будущего города, впечатляющий панорамными видами;
- Музей Будущего — архитектурное чудо и взгляд на мир завтрашнего дня;
- Бурдж Аль Араб — легендарный отель-парус, ставший иконой роскоши;
- Пальма Джумейра — знаменитый искусственный остров в форме пальмы;
- Дубай Марина — элегантный район небоскрёбов и яхтенных пристаней;
- Дубай Молл — один из крупнейших торговых центров мира: Чайна Таун, Поющие фонтаны, Океанариум, Водопад Жемчуга;
- Бурдж Халифа — самое высокое здание на планете и символ грандиозных амбиций Дубая.
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транcфер на комфортабельном автомобиле
- Питьевая вода без газа в машине
- Wi-Fi в автомобиле
- Влажные и сухие салфетки.
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности (по желанию).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
20 окт 2025
Спасибо огромное за предоставленный праздник. Бек прекрасный экскурсовод. Комуникабельный, отзывчивый, добрый. Вашему предприятию побольше клиентов.
К
Кудрявцева
13 окт 2025
У нас была долгая пересадка в Шардже, очень рады, что провели это время на экскурсии по Дубаю. Отобек забрал нас от аэропорта, он очень эрудированный человек и великолепный рассказчик. Осветил
М
Маргарита
13 окт 2025
Профессионализм и вовлеченность Бека была на высшем уровне, он вел непринужденную беседу, всегда отвечал на наши вопросы и приводил множество интересных фактов, касающихся развития Дубаи. Мы посетили множество достопримечательности за короткий срок, и обратно нас доставили к назначенному времени в аэропорт. Мы нисколько не пожалели, что воспользовались экскурсионными услугами, день провели с интересом и пользой!
А
Аnna
21 июл 2025
Добрый день! Брали экскурсию 1 день по Дубаю. Гида звали Бек, очень вежливый и порядочный парень, говорит на 3х языках, знает историю ОАЭ. Постели все основные достопримечательности на комфортном авто, выполнял все наши просьбы и пожелания. Нам было с ним очень комфортно, будто мы его знали давно. Ооооочень всем рекомендую!!!
