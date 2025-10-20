Мои заказы

Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи

Индивидуальное путешествие из Шарджи с русскоговорящим гидом.

За один день вы откроете душу Дубая: от старинных улочек до футуристических шедевров, от Пальмы и Паруса до Поющих фонтанов и Бурдж Халифы. Билеты — отдельно. Впечатления — навсегда.
5
4 отзыва
Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи
Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи
Один день в Дубае: персональное путешествие из Шарджи
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Старого города и района Аль-Сиф, сделаете фото у знаменитой Дубайской Рамки, заглянете в будущее в ультрасовременном Музее Будущего, а также полюбуетесь легендарным отелем-парусом Бурдж Аль Араб. Вас ждут Пальма Джумейра, прогулка по набережной Дубай Марины, и, конечно, Дубай Молл: Чайна Таун, Поющие фонтаны, Океанариум, Водопад Жемчуга и знаменитая Бурдж Халифа. О пунктах по маршруту:
  • Старый город Аль-Сиф — прогулка по живописным улочкам старого Дубая на берегу бухты Крик;
  • Дубайская Рамка — символ связи прошлого и будущего города, впечатляющий панорамными видами;
  • Музей Будущего — архитектурное чудо и взгляд на мир завтрашнего дня;
  • Бурдж Аль Араб — легендарный отель-парус, ставший иконой роскоши;
  • Пальма Джумейра — знаменитый искусственный остров в форме пальмы;
  • Дубай Марина — элегантный район небоскрёбов и яхтенных пристаней;
  • Дубай Молл — один из крупнейших торговых центров мира: Чайна Таун, Поющие фонтаны, Океанариум, Водопад Жемчуга;
  • Бурдж Халифа — самое высокое здание на планете и символ грандиозных амбиций Дубая.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город Аль-Сиф
  • Дубайская Рамка
  • Музей Будущего
  • Бурдж Аль Араб
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Дубай Молл
  • Бурдж Халифа
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Транcфер на комфортабельном автомобиле
  • Питьевая вода без газа в машине
  • Wi-Fi в автомобиле
  • Влажные и сухие салфетки.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в достопримечательности (по желанию).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
Лариса
20 окт 2025
Спасибо огромное за предоставленный праздник. Бек прекрасный экскурсовод. Комуникабельный, отзывчивый, добрый. Вашему предприятию побольше клиентов.
К
Кудрявцева
13 окт 2025
У нас была долгая пересадка в Шардже, очень рады, что провели это время на экскурсии по Дубаю. Отобек забрал нас от аэропорта, он очень эрудированный человек и великолепный рассказчик. Осветил
читать дальше

и историю, и современность страны, маршрут скорректировал под наши пожелания. Успели увидеть все, что хотели. Когда спросили, где можно пообедать без риска проблем от непривычной пищи-порекомендовал кафе русской и узбекской кухни и вписал его в маршрут. Учел, что можем попасть в пробку по дороге и доставил обратно в аэропорт без опозданий. Спасибо большое за чудесно проведенный день!

М
Маргарита
13 окт 2025
Профессионализм и вовлеченность Бека была на высшем уровне, он вел непринужденную беседу, всегда отвечал на наши вопросы и приводил множество интересных фактов, касающихся развития Дубаи. Мы посетили множество достопримечательности за короткий срок, и обратно нас доставили к назначенному времени в аэропорт. Мы нисколько не пожалели, что воспользовались экскурсионными услугами, день провели с интересом и пользой!
А
Аnna
21 июл 2025
Добрый день! Брали экскурсию 1 день по Дубаю. Гида звали Бек, очень вежливый и порядочный парень, говорит на 3х языках, знает историю ОАЭ. Постели все основные достопримечательности на комфортном авто, выполнял все наши просьбы и пожелания. Нам было с ним очень комфортно, будто мы его знали давно. Ооооочень всем рекомендую!!!

Входит в следующие категории Шарджи

Похожие экскурсии из Шарджи

Дубай - первая встреча (из Шарджи)
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
2 часа
7 отзывов
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
14 ноя в 18:45
19 ноя в 18:45
$70 за билет
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шардже