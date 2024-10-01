Экскурсия из Шарджи в Дубай

Эта экскурсия понравится каждому: вы насладитесь небоскрёбами, прекрасными видами Дубая.

Сможете сравнить Шарджу с Дубаем, увидите совершенно не похожие друг на друга города Объединённых Арабских Эмиратов.

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Небоскрёб Бурдж-Халифа
  • 🛍️ Торговый центр «Дубай Молл»
  • 💦 Поющие фонтаны
  • 📸 Дубайская рамка
  • 🔭 Смотровая площадка The View at The Palm
  • 🏛️ Музей будущего
  • 🏙️ Район Дубай Марина
    • Экскурсия из Шарджи в Дубай
    Экскурсия из Шарджи в Дубай
    Экскурсия из Шарджи в Дубай
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Небоскрёб Бурдж-Халифа
  • Торговый центр «Дубай Молл»
  • Поющие фонтаны
  • Дубайская рамка
  • Смотровая площадка The View at The Palm
  • Музей будущего
  • Район Дубай Марина

    • Описание экскурсии

    С нами вы увидите:

    Небоскрёб Бурдж-Халифа • Торговый центр «Дубай Молл» • Поющие фонтаны • Дубайская рамка (Dubai Frame) • Смотровая площадка (The View at The Palm) • Музей будущего • Район Дубай Марина Расскажем вам о современной жизни страны, почему ОАЭ так быстро развивается. Вы прочувствуете атмосферу Арабских Эмиратов, поймаете настроение увлекательной экскурсии, где сможете отлично провести время и сделать красивые фотографии и видео. Заберём вас на комфортабельном автомобиле и привезем обратно после экскурсии.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Небоскрёб «Бурдж-Халифа»
    • Торговый центр «Дубай Молл»
    • Поющие фонтаны
    • Дубайская рамка (Dubai Frame)
    • Смотровая площадка (The View at The Palm)
    • Музей будущего
    • Район Дубай Марина
    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Заберём вас из любого места
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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