Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия понравится каждому: вы насладитесь небоскрёбами, прекрасными видами Дубая.



Сможете сравнить Шарджу с Дубаем, увидите совершенно не похожие друг на друга города Объединённых Арабских Эмиратов. 7 причин купить эту экскурсию 🌆 Небоскрёб Бурдж-Халифа 🛍️ Торговый центр «Дубай Молл» 💦 Поющие фонтаны 📸 Дубайская рамка 🔭 Смотровая площадка The View at The Palm 🏛️ Музей будущего 🏙️ Район Дубай Марина

Александра Ваш гид в Шардже Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Можно с детьми Да $250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии С нами вы увидите: Небоскрёб Бурдж-Халифа • Торговый центр «Дубай Молл» • Поющие фонтаны • Дубайская рамка (Dubai Frame) • Смотровая площадка (The View at The Palm) • Музей будущего • Район Дубай Марина Расскажем вам о современной жизни страны, почему ОАЭ так быстро развивается. Вы прочувствуете атмосферу Арабских Эмиратов, поймаете настроение увлекательной экскурсии, где сможете отлично провести время и сделать красивые фотографии и видео. Заберём вас на комфортабельном автомобиле и привезем обратно после экскурсии.

