Эта экскурсия понравится каждому: вы насладитесь небоскрёбами, прекрасными видами Дубая.
Сможете сравнить Шарджу с Дубаем, увидите совершенно не похожие друг на друга города Объединённых Арабских Эмиратов.
Сможете сравнить Шарджу с Дубаем, увидите совершенно не похожие друг на друга города Объединённых Арабских Эмиратов.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
С нами вы увидите:Небоскрёб Бурдж-Халифа • Торговый центр «Дубай Молл» • Поющие фонтаны • Дубайская рамка (Dubai Frame) • Смотровая площадка (The View at The Palm) • Музей будущего • Район Дубай Марина Расскажем вам о современной жизни страны, почему ОАЭ так быстро развивается. Вы прочувствуете атмосферу Арабских Эмиратов, поймаете настроение увлекательной экскурсии, где сможете отлично провести время и сделать красивые фотографии и видео. Заберём вас на комфортабельном автомобиле и привезем обратно после экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небоскрёб «Бурдж-Халифа»
- Торговый центр «Дубай Молл»
- Поющие фонтаны
- Дубайская рамка (Dubai Frame)
- Смотровая площадка (The View at The Palm)
- Музей будущего
- Район Дубай Марина
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Заберём вас из любого места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарджи
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