По пути Синдбада-морехода

Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира
По пути Синдбада-морехода
По пути Синдбада-морехода
По пути Синдбада-морехода

Описание тура

Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира, очаровывающая живописными горными пейзажами, ослепительными водопадами, впечатляющими пустынями, зелеными оазисами и песчаными пляжами. Авторский тур в Оман это возможность оказаться на землях, которыми некогда правила легендарная царица Савская, откуда, по древнему преданию, начинал свое путешествие Синдбад-мореход. С тех пор здесь осталось более пятисот фортов, дворцов, построенных в различных архитектурных стилях. Они безмолвно свидетельствуют о былом величии Омана.

Программа тура по дням

1 день

Маскат

Ваше путешествие начинается с прибытия в столицу Омана, Маскат. По прилету в международный аэропорт Маската, вас встретит наш представитель, который будет держать табличку с вашим именем. Он поможет вам с багажом и проведет вас к транспортному средству, которое доставит вас в отель.

Вы будете размещены в одном из следующих отелей в зависимости от доступности:

  • Intercity Muscat

  • Ramada Encore

  • Другие отели аналогичного уровня

После заселения в отель у вас будет свободное время для отдыха после дороги. Вы можете воспользоваться инфраструктурой отеля или отправиться на прогулку по окрестностям, чтобы почувствовать атмосферу Маската.

Маскат

2 день

Обзорная экскурсия по Маскату

Во второй день вашего тура вас ждет насыщенная экскурсионная программа по Маскату, столице Омана. Вы посетите одни из самых значимых культурных и исторических достопримечательностей города, которые позволят вам глубже погрузиться в местную культуру и традиции.

Экскурсия начнется с посещения Великой мечети султана Кабуса одной из крупнейших и самых впечатляющих мечетей в мире. Далее вы отправитесь в Королевский оперный театр Маската, где сможете оценить уникальную архитектуру и узнать о культурной жизни Омана. Следующей остановкой станет колоритный рынок сувениров, где у вас будет возможность приобрести традиционные оманские изделия. Завершит экскурсию посещение Дворца Аль Алам официальной резиденции султана, окруженной живописными горами и морем.

После насыщенной экскурсионной программы вас ждет обед в ресторане оманской кухни, где вы сможете попробовать традиционные блюда страны.

  • 09:00 Встреча с гидом на ресепшене вашего отеля. Ваш русскоговорящий гид будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, делая ваш опыт более информативным и приятным.

  • 09:30-10:30 Посещение Великой мечети султана Кабуса. Эта величественная мечеть, одна из крупнейших в мире, впечатляет своими размерами, архитектурой и невероятным ковром ручной работы, который занимает весь молитвенный зал. Гид расскажет вам о значении мечети и истории её создания.

  • 11:00-11:45 Посещение Королевского оперного театра Маската. Вы окунетесь в атмосферу высокого искусства и узнаете об уникальной архитектуре этого культурного центра. Это первый оперный театр на Аравийском полуострове, и он является воплощением любви омана к искусству и культуре.

  • 12:00-12:45 Прогулка по рынку сувениров (Сук Мутрах). Этот колоритный рынок полон традиционных омарских товаров, от пряностей до ковров и ювелирных изделий. У вас будет возможность приобрести сувениры и познакомиться с местной торговлей.

  • 13:00-13:30 Посещение Дворца Аль Алам. Это официальная резиденция султана Омана, окруженная живописными горами и морем. Дворец поражает своей архитектурой и является важной частью истории и культуры страны.

  • 13:45-15:00 Обед в ресторане оманской кухни. Насладитесь традиционными блюдами омана, такими как махбус, шува и различные виды хумуса и хлеба. Стоимость обеда не включена в тур и оплачивается отдельно.

После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра города или отдыха в отеле.

Обзорная экскурсия по Маскату

3 день

Исследование природных чудес Омана

На третий день вашего тура вас ждет знакомство с удивительными природными достопримечательностями Омана. Вы отправитесь в путешествие к карстовому озеру Бимма, затем исследуете живописный оазис Вади Шаб и завершите день на знаменитом Пляже черепах, где сможете наблюдать за этими древними созданиями в их естественной среде.

Экскурсия начнется с посещения карстового озера Бимма уникального природного явления, представляющего собой глубокую лагуну с кристально чистой водой. Затем вас ждет путешествие к одному из самых красивых мест в Омане Оазису Вади Шаб. Этот оазис предлагает потрясающие виды, пешеходные маршруты и возможность освежиться в природных бассейнах, окруженных скалами.

После активного дня вы отправитесь на Пляж черепах, где сможете наблюдать, как черепахи откладывают яйца на берегу. Вечером вас ждет ужин и ночное пребывание в отеле рядом с пляжем.

  • 07:00 Завтрак в отеле.

  • 08:00 Выезд из отеля. Встреча с гидом и отправление к карстовому озеру Бимма.

  • 9:30-10:15 Посещение карстового озера Бимма (Bimmah Sinkhole). Время для отдыха, осмотра достопримечательности и купания.

  • 10:45-13:40 Прогулка и исследование Оазиса Вади Шаб. Пешеходный маршрут к водоемам и возможность купания в природных бассейнах.

  • 13:45-14:30 Обед (по желанию) в местном кафе или ресторане. Стоимость обеда не включена в тур.

  • 16:00 Заселение в отель рядом с пляжем черепах и ужин.

  • 16:15 Отдых в отеле.

  • 21:00-23:00 Ночное посещение пляжа черепах. Наблюдение за черепахами в естественной среде.

Исследование природных чудес Омана

4 день

Город Сур Оазис Вади Бани Кхалид Ночь в пустыне

Четвертый день тура погрузит вас в традиционный уклад жизни Омана и покажет его природные сокровища. Вы посетите исторический город Сур, исследуете один из самых красивых оазисов в стране Вади Бани Кхалид, а завершите день незабываемой ночью в пустыне.

Начнем с города Сур, известного своей морской историей и традиционными верфями, где до сих пор строят древние суда доу. Затем мы отправимся в Вади Бани Кхалид живописный оазис с кристально чистыми водоемами и буйной зеленью, спрятанный среди горных массивов. После этого вас ждет захватывающая поездка в пустыню, где вы сможете насладиться вечерним сафари и провести ночь под звездами в традиционном бедуинском лагере.

  • 07:00 Завтрак в отеле.

  • 08:00 Выезд из отеля и отправление в город Сур.

  • 09:00-09:30 Посещение верфи, где до сих пор строят традиционные оманские суда доу, и осмотр исторических зданий города.

  • 09:30-11:30 Переезд в Оазис Вади Бани Кхалид.

  • 11:30-13:00 Прогулка и отдых в Оазисе Вади Бани Кхалид. Время для купания в природных бассейнах и наслаждения красивыми пейзажами.

  • 13:00-14:00 Обед (по желанию) в местном кафе или ресторане вблизи Вади Бани Кхалид. Стоимость обеда не включена в тур.

  • 14:00-15:30 Переезд в пустыню и прибытие в отель.

  • 18:00 Встреча заката в дюнах.

  • 19:30 Ужин в Отеле

Город Сур Оазис Вади Бани Кхалид Ночь в пустыне

5 день

Город Низва, Музей Across the Ages и Оманские горы

Пятый день вашего путешествия начнется с визита в древний город Низва, известный своим богатым культурным наследием. В рамках квест-игры вы посетите знаменитый форт Низвы, построенный в 17 веке, и погрузитесь в атмосферу восточного базара, где можно приобрести традиционные оманские финики, халву и сувениры.

После прогулки по Низве вы отправитесь в музей Oman Across the Ages, который расскажет о многовековой истории Омана, от древности до современности.

День завершится поездкой в горы Джебель Ахдар, где вас ждут великолепные виды и ночевка в уютном отеле среди гор.

  • 07:00 Завтрак в отеле.

  • 07:30 Выезд в город Низва.

  • 10:00-12:00 Квест-игра по городу Низва:

    • Посещение форта Низвы. Осмотр башен и экспозиций.

    • Прогулка по рынку Низвы. Посещение торговых лавок с финиками, сувенирами и оманской халвой.

  • 12:30-13:30 Посещение музея Oman Across the Ages. Экскурсия по экспозициям, посвященным истории Омана.

  • 13:45-14:45 Обед (по желанию) в местном ресторане или кафе. Стоимость обеда не включена в тур.

  • 15:00-16:20 Переезд в горы Джебель Ахдар.

  • 17:30 Заселение в отель в горах Джебель Ахдар.

  • 19:00 Ужин и отдых в отеле, окруженном величественными горными пейзажами.

Город Низва, Музей Across the Ages и Оманские горы

6 день

Трансфер в Маскат Пляжный отель и отдых

На шестой день вашего тура вы вернетесь в Маскат, где вас ждет отдых в одном из лучших пляжных отелей города. Утром, после завтрака в горах, вы отправитесь в путь, чтобы насладиться морским побережьем и расслабиться после насыщенных дней путешествия.

После трансфера в Маскат и заселения в пляжный отель, у вас будет возможность провести время по своему желанию: отдохнуть на пляже, насладиться удобствами отеля или исследовать окрестности.

По желанию группы, во время трансфера в Маскат можно сделать несколько интересных остановок:

  • Музей духов Amouage: Оман известен своими традициями создания ароматов, и музей духов Amouage предлагает вам погрузиться в мир роскошных оманских ароматов. Вы узнаете о процессе создания духов, сможете увидеть уникальные ингредиенты и, возможно, приобрести для себя что-то особенное.

  • Галерея художницы Alia: Если вас интересует современное оманское искусство, посещение галереи художницы Alia станет прекрасной возможностью познакомиться с творчеством одного из ярких представителей оманской художественной сцены. Галерея демонстрирует уникальные произведения, отражающие традиции и современные веяния в искусстве Омана.

После этих посещений вы прибудете в ваш пляжный отель, где сможете полностью расслабиться и насладиться спокойствием и комфортом.

  • 08:00 Завтрак в отеле в горах Джебель Ахдар.

  • 09:00 Выезд из отеля и трансфер в Маскат.

  • 12:00 Посещение музея духов Amouage (по желанию).

  • 13:00 Посещение галереи художницы Alia (по желанию).

  • 14:30 Заселение в пляжный отель в Маскате.

  • 15:00 и далее Свободное время для отдыха, купания на пляже или изучения окрестностей.

Трансфер в Маскат Пляжный отель и отдых

7 день

Морская экскурсия на острова

На седьмой день вашего путешествия вас ждет незабываемое морское приключение в одном из самых живописных мест побережья Омана. Вы отправитесь на экскурсию к островам Бандар Кхайран, где сможете насладиться великолепными пейзажами, кристально чистой водой и разнообразной морской жизнью.

Экскурсия начнется с утреннего выезда из вашего пляжного отеля, после чего вы направитесь к порту, откуда начнется ваше морское путешествие. Вы проплывете вдоль живописного побережья, исследуя скрытые бухты и заливы. Острова Бандар Кхайран славятся своими коралловыми рифами и богатой морской фауной, что делает их идеальным местом для сноркелинга.

Во время экскурсии у вас будет возможность заняться сноркелингом в прозрачных водах, наблюдая за красочными рыбами и кораллами. Это отличный способ исследовать подводный мир Омана в его естественной среде. Помимо сноркелинга, вы также сможете попробовать свои силы в любительской рыбалке, наслаждаясь спокойствием моря и шансом поймать рыбу.

После насыщенного утра на море, вы вернетесь на берег и сможете провести остаток дня, отдыхая на пляже или в отеле.

Теперь добавим тайминг для седьмого дня:

День 7: Тайминг

  • 08:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Трансфер из отеля в порт.

  • 09:30 Начало морской экскурсии на острова Бандар Кхайран. Путешествие на лодке вдоль побережья, изучение островов.

  • 10:30-12:30 Снорклинг и любительская рыбалка. Исследование подводного мира и наслаждение спокойствием моря.

  • 13:30 Возвращение в порт и трансфер обратно в отель.

  • 14:30 и далее Свободное время для отдыха на пляже или в отеле.

Морская экскурсия на острова

8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице. Официальное время выезда — 12:00. В заранее оговоренное время трансфер в аэропорт для вылета в любую страну.

Трансфер в аэропорт


Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (в зависимости от доступности): Маскат (городской отель): Intercity Muscat, Ramada Encore Пляж черепах: Tourles Beach Resort, Sama ras Al Jinz, Ras Al Jinz Turtle Reserve Пустыня: Sama Al Wasil, Thousand Nights Camp, Desert Nights Resort, Arabian Oryx Горы: Jabel Akhdar dusitd2 Naseem Resort, Sama Jabel Akhdar Маскат (пляжный отель): Crown Plaza, Intercontinental Muscat, Grand Hayat
  • Завтраки в отелях Ужины: 3-й день: на пляже черепах 4-й день: в пустыне
  • Посещение самых интересных достопримечательностей по программе тура
  • Квест-игра по городу Низва
  • Услуги русскоговорящего гида по программе
  • Трансферы на новом микроавтобусе
  • Трансферы на джипах по пустыне и горам
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Оперный театр: 10 Заповедник черепах: 30 Музей Катеров: 10 Низва форт: 15 Музей Oman Across Ages Museum: 15
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Питание: В остальные дни питание не включено в тур. Приблизительная стоимость: Обед: 10 Ужин: 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Здравствуйте дорогие Гости! Я живу в Омане и являюсь гидом. Я очень люблю эту страну и достаточно глубоко изучил историю Омана, ее культуру и традиции. Буду рад щедро поделиться своими знаниями и показать в полной красе эту удивительно-сказочную страну. Предоставляю разнообразные экскурсионные программы на комфортабельном микравтобусе или автомобиле. Добро Пожаловать! Буду рад встречи с Вами!:)

