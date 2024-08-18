Описание тура
Султанат Оман - одна из самых экологически чистых стран мира, очаровывающая живописными горными пейзажами, ослепительными водопадами, впечатляющими пустынями, зелеными оазисами и песчаными пляжами. Авторский тур в Оман это возможность оказаться на землях, которыми некогда правила легендарная царица Савская, откуда, по древнему преданию, начинал свое путешествие Синдбад-мореход. С тех пор здесь осталось более пятисот фортов, дворцов, построенных в различных архитектурных стилях. Они безмолвно свидетельствуют о былом величии Омана.
Программа тура по дням
Маскат
Ваше путешествие начинается с прибытия в столицу Омана, Маскат. По прилету в международный аэропорт Маската, вас встретит наш представитель, который будет держать табличку с вашим именем. Он поможет вам с багажом и проведет вас к транспортному средству, которое доставит вас в отель.
Вы будете размещены в одном из следующих отелей в зависимости от доступности:
Intercity Muscat
Ramada Encore
Другие отели аналогичного уровня
После заселения в отель у вас будет свободное время для отдыха после дороги. Вы можете воспользоваться инфраструктурой отеля или отправиться на прогулку по окрестностям, чтобы почувствовать атмосферу Маската.
Обзорная экскурсия по Маскату
Во второй день вашего тура вас ждет насыщенная экскурсионная программа по Маскату, столице Омана. Вы посетите одни из самых значимых культурных и исторических достопримечательностей города, которые позволят вам глубже погрузиться в местную культуру и традиции.
Экскурсия начнется с посещения Великой мечети султана Кабуса одной из крупнейших и самых впечатляющих мечетей в мире. Далее вы отправитесь в Королевский оперный театр Маската, где сможете оценить уникальную архитектуру и узнать о культурной жизни Омана. Следующей остановкой станет колоритный рынок сувениров, где у вас будет возможность приобрести традиционные оманские изделия. Завершит экскурсию посещение Дворца Аль Алам официальной резиденции султана, окруженной живописными горами и морем.
После насыщенной экскурсионной программы вас ждет обед в ресторане оманской кухни, где вы сможете попробовать традиционные блюда страны.
09:00 Встреча с гидом на ресепшене вашего отеля. Ваш русскоговорящий гид будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии, делая ваш опыт более информативным и приятным.
09:30-10:30 Посещение Великой мечети султана Кабуса. Эта величественная мечеть, одна из крупнейших в мире, впечатляет своими размерами, архитектурой и невероятным ковром ручной работы, который занимает весь молитвенный зал. Гид расскажет вам о значении мечети и истории её создания.
11:00-11:45 Посещение Королевского оперного театра Маската. Вы окунетесь в атмосферу высокого искусства и узнаете об уникальной архитектуре этого культурного центра. Это первый оперный театр на Аравийском полуострове, и он является воплощением любви омана к искусству и культуре.
12:00-12:45 Прогулка по рынку сувениров (Сук Мутрах). Этот колоритный рынок полон традиционных омарских товаров, от пряностей до ковров и ювелирных изделий. У вас будет возможность приобрести сувениры и познакомиться с местной торговлей.
13:00-13:30 Посещение Дворца Аль Алам. Это официальная резиденция султана Омана, окруженная живописными горами и морем. Дворец поражает своей архитектурой и является важной частью истории и культуры страны.
13:45-15:00 Обед в ресторане оманской кухни. Насладитесь традиционными блюдами омана, такими как махбус, шува и различные виды хумуса и хлеба. Стоимость обеда не включена в тур и оплачивается отдельно.
После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра города или отдыха в отеле.
Исследование природных чудес Омана
На третий день вашего тура вас ждет знакомство с удивительными природными достопримечательностями Омана. Вы отправитесь в путешествие к карстовому озеру Бимма, затем исследуете живописный оазис Вади Шаб и завершите день на знаменитом Пляже черепах, где сможете наблюдать за этими древними созданиями в их естественной среде.
Экскурсия начнется с посещения карстового озера Бимма уникального природного явления, представляющего собой глубокую лагуну с кристально чистой водой. Затем вас ждет путешествие к одному из самых красивых мест в Омане Оазису Вади Шаб. Этот оазис предлагает потрясающие виды, пешеходные маршруты и возможность освежиться в природных бассейнах, окруженных скалами.
После активного дня вы отправитесь на Пляж черепах, где сможете наблюдать, как черепахи откладывают яйца на берегу. Вечером вас ждет ужин и ночное пребывание в отеле рядом с пляжем.
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд из отеля. Встреча с гидом и отправление к карстовому озеру Бимма.
9:30-10:15 Посещение карстового озера Бимма (Bimmah Sinkhole). Время для отдыха, осмотра достопримечательности и купания.
10:45-13:40 Прогулка и исследование Оазиса Вади Шаб. Пешеходный маршрут к водоемам и возможность купания в природных бассейнах.
13:45-14:30 Обед (по желанию) в местном кафе или ресторане. Стоимость обеда не включена в тур.
16:00 Заселение в отель рядом с пляжем черепах и ужин.
16:15 Отдых в отеле.
21:00-23:00 Ночное посещение пляжа черепах. Наблюдение за черепахами в естественной среде.
Город Сур Оазис Вади Бани Кхалид Ночь в пустыне
Четвертый день тура погрузит вас в традиционный уклад жизни Омана и покажет его природные сокровища. Вы посетите исторический город Сур, исследуете один из самых красивых оазисов в стране Вади Бани Кхалид, а завершите день незабываемой ночью в пустыне.
Начнем с города Сур, известного своей морской историей и традиционными верфями, где до сих пор строят древние суда доу. Затем мы отправимся в Вади Бани Кхалид живописный оазис с кристально чистыми водоемами и буйной зеленью, спрятанный среди горных массивов. После этого вас ждет захватывающая поездка в пустыню, где вы сможете насладиться вечерним сафари и провести ночь под звездами в традиционном бедуинском лагере.
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд из отеля и отправление в город Сур.
09:00-09:30 Посещение верфи, где до сих пор строят традиционные оманские суда доу, и осмотр исторических зданий города.
09:30-11:30 Переезд в Оазис Вади Бани Кхалид.
11:30-13:00 Прогулка и отдых в Оазисе Вади Бани Кхалид. Время для купания в природных бассейнах и наслаждения красивыми пейзажами.
13:00-14:00 Обед (по желанию) в местном кафе или ресторане вблизи Вади Бани Кхалид. Стоимость обеда не включена в тур.
14:00-15:30 Переезд в пустыню и прибытие в отель.
18:00 Встреча заката в дюнах.
19:30 Ужин в Отеле
Город Низва, Музей Across the Ages и Оманские горы
Пятый день вашего путешествия начнется с визита в древний город Низва, известный своим богатым культурным наследием. В рамках квест-игры вы посетите знаменитый форт Низвы, построенный в 17 веке, и погрузитесь в атмосферу восточного базара, где можно приобрести традиционные оманские финики, халву и сувениры.
После прогулки по Низве вы отправитесь в музей Oman Across the Ages, который расскажет о многовековой истории Омана, от древности до современности.
День завершится поездкой в горы Джебель Ахдар, где вас ждут великолепные виды и ночевка в уютном отеле среди гор.
07:00 Завтрак в отеле.
07:30 Выезд в город Низва.
10:00-12:00 Квест-игра по городу Низва:
Посещение форта Низвы. Осмотр башен и экспозиций.
Прогулка по рынку Низвы. Посещение торговых лавок с финиками, сувенирами и оманской халвой.
12:30-13:30 Посещение музея Oman Across the Ages. Экскурсия по экспозициям, посвященным истории Омана.
13:45-14:45 Обед (по желанию) в местном ресторане или кафе. Стоимость обеда не включена в тур.
15:00-16:20 Переезд в горы Джебель Ахдар.
17:30 Заселение в отель в горах Джебель Ахдар.
19:00 Ужин и отдых в отеле, окруженном величественными горными пейзажами.
Трансфер в Маскат Пляжный отель и отдых
На шестой день вашего тура вы вернетесь в Маскат, где вас ждет отдых в одном из лучших пляжных отелей города. Утром, после завтрака в горах, вы отправитесь в путь, чтобы насладиться морским побережьем и расслабиться после насыщенных дней путешествия.
После трансфера в Маскат и заселения в пляжный отель, у вас будет возможность провести время по своему желанию: отдохнуть на пляже, насладиться удобствами отеля или исследовать окрестности.
По желанию группы, во время трансфера в Маскат можно сделать несколько интересных остановок:
Музей духов Amouage: Оман известен своими традициями создания ароматов, и музей духов Amouage предлагает вам погрузиться в мир роскошных оманских ароматов. Вы узнаете о процессе создания духов, сможете увидеть уникальные ингредиенты и, возможно, приобрести для себя что-то особенное.
Галерея художницы Alia: Если вас интересует современное оманское искусство, посещение галереи художницы Alia станет прекрасной возможностью познакомиться с творчеством одного из ярких представителей оманской художественной сцены. Галерея демонстрирует уникальные произведения, отражающие традиции и современные веяния в искусстве Омана.
После этих посещений вы прибудете в ваш пляжный отель, где сможете полностью расслабиться и насладиться спокойствием и комфортом.
08:00 Завтрак в отеле в горах Джебель Ахдар.
09:00 Выезд из отеля и трансфер в Маскат.
12:00 Посещение музея духов Amouage (по желанию).
13:00 Посещение галереи художницы Alia (по желанию).
14:30 Заселение в пляжный отель в Маскате.
15:00 и далее Свободное время для отдыха, купания на пляже или изучения окрестностей.
Морская экскурсия на острова
На седьмой день вашего путешествия вас ждет незабываемое морское приключение в одном из самых живописных мест побережья Омана. Вы отправитесь на экскурсию к островам Бандар Кхайран, где сможете насладиться великолепными пейзажами, кристально чистой водой и разнообразной морской жизнью.
Экскурсия начнется с утреннего выезда из вашего пляжного отеля, после чего вы направитесь к порту, откуда начнется ваше морское путешествие. Вы проплывете вдоль живописного побережья, исследуя скрытые бухты и заливы. Острова Бандар Кхайран славятся своими коралловыми рифами и богатой морской фауной, что делает их идеальным местом для сноркелинга.
Во время экскурсии у вас будет возможность заняться сноркелингом в прозрачных водах, наблюдая за красочными рыбами и кораллами. Это отличный способ исследовать подводный мир Омана в его естественной среде. Помимо сноркелинга, вы также сможете попробовать свои силы в любительской рыбалке, наслаждаясь спокойствием моря и шансом поймать рыбу.
После насыщенного утра на море, вы вернетесь на берег и сможете провести остаток дня, отдыхая на пляже или в отеле.
Теперь добавим тайминг для седьмого дня:
День 7: Тайминг
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер из отеля в порт.
09:30 Начало морской экскурсии на острова Бандар Кхайран. Путешествие на лодке вдоль побережья, изучение островов.
10:30-12:30 Снорклинг и любительская рыбалка. Исследование подводного мира и наслаждение спокойствием моря.
13:30 Возвращение в порт и трансфер обратно в отель.
14:30 и далее Свободное время для отдыха на пляже или в отеле.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице. Официальное время выезда — 12:00. В заранее оговоренное время трансфер в аэропорт для вылета в любую страну.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в отелях (в зависимости от доступности): Маскат (городской отель): Intercity Muscat, Ramada Encore Пляж черепах: Tourles Beach Resort, Sama ras Al Jinz, Ras Al Jinz Turtle Reserve Пустыня: Sama Al Wasil, Thousand Nights Camp, Desert Nights Resort, Arabian Oryx Горы: Jabel Akhdar dusitd2 Naseem Resort, Sama Jabel Akhdar Маскат (пляжный отель): Crown Plaza, Intercontinental Muscat, Grand Hayat
- Завтраки в отелях Ужины: 3-й день: на пляже черепах 4-й день: в пустыне
- Посещение самых интересных достопримечательностей по программе тура
- Квест-игра по городу Низва
- Услуги русскоговорящего гида по программе
- Трансферы на новом микроавтобусе
- Трансферы на джипах по пустыне и горам
Что не входит в цену
- Входные билеты: Оперный театр: 10 Заповедник черепах: 30 Музей Катеров: 10 Низва форт: 15 Музей Oman Across Ages Museum: 15
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Питание: В остальные дни питание не включено в тур. Приблизительная стоимость: Обед: 10 Ужин: 30