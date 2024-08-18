1 день

Маскат

Ваше путешествие начинается с прибытия в столицу Омана, Маскат. По прилету в международный аэропорт Маската, вас встретит наш представитель, который будет держать табличку с вашим именем. Он поможет вам с багажом и проведет вас к транспортному средству, которое доставит вас в отель.

Вы будете размещены в одном из следующих отелей в зависимости от доступности:

Intercity Muscat

Ramada Encore

Другие отели аналогичного уровня

После заселения в отель у вас будет свободное время для отдыха после дороги. Вы можете воспользоваться инфраструктурой отеля или отправиться на прогулку по окрестностям, чтобы почувствовать атмосферу Маската.

