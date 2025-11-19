Отправимся навстречу
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой паспорт и дополнительные деньги на личные расходы.
Гражданам РФ виза не требуется, если поезда составляет не более 14 дней.
Питание. Включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го.
Транспорт. Современный внедорожник с кондиционером 4WD/SUV.
Возраст участников. 7-70 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
В тур можно отправиться в любой день по согласованию и если набирается компания от 2 человек.
Программа тура по дням
Прибытие в Маскат - адаптация и отдых
После прилёта — трансфер в отель, отдых и ужин.
Знакомство с Маскатом - традиции, культура и архитектура
Экскурсионная программа по столице Омана займёт около 4 часов. Вы посетите величественную мечеть Султана Кабуса, увидите Королевский оперный театр, прогуляетесь по восточному рынку Матрах и рыбному. А также сделаем остановку для фото у дворца Аль-Алам и крепостей Мирани и Джалали, построенных ещё в 16 веке.
В сердце пустыни
Мы покидаем Маскат и направляемся в сторону Вахиба-Сэндс — одних из самых живописных песчаных дюн Ближнего Востока. По пути сделаем остановки в деревнях Ибра и Аль-Мудхайриб, чтобы прикоснуться к местной жизни. Вечером — встреча заката на фоне бескрайних песков, размещение в пустынном лагере.
Пустыня и оазисы - день приключений
Утром нас ждёт поездка в оазис Вади Бани Халид, где можно искупаться в природных бассейнах с изумрудной водой. Во второй половине дня — дюнный заезд по барханам, активность, которая добавит драйва. Вечером — ещё один чарующий закат в пустыне.
В историческую Низву
Мы отправимся в Низву — древнюю столицу Омана. Утром вы увидите пятничный рынок скота. Затем прогуляетесь по Старому городу на электромобиле (30-40 минут), посетите крепости Низва 17 века и ирригационную систему Фаладж Дарис, внесённую в список ЮНЕСКО.
На ночь остановимся в Низве в отеле с бассейном.
Культурное наследие и горные панорамы
Сегодня нас ждёт поездка на горное плато Джебель-Ахдар, которое переводится как «Зелёная гора». Здесь на склонах-террасах выращивают гранаты, абрикосы, персики. Также прогуляемся по заброшенному поселению Вади Бани Хабиб. Завершим день у величественного каньона.
Возвращение в Маскат через аутентичные деревни
В этот день мы заглянем в пальмовую деревню Баркат Аль-Моз и атмосферную Мисфат Аль-Абриин, где узкие улочки, террасные сады и старинные дома создают аутентичную атмосферу. После чего вернёмся в Маскат и проводим всех в аэропорт (до обеда).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1827
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсии по программе, входные билеты
- Работа гида, говорящего на английском/русском/арабском
Что не входит в цену
- Билеты до Маската и обратно в ваш город
- Страховка
- Виза (при необходимости)
- Дополнительные развлечения и услуги (прачечная и тд)