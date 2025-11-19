Мои заказы

На внедорожниках по Оману в мини-группе: всё включено

Исследовать страну от аутентичных городов и деревень до пустыни и оазисов и погрузиться в культуру
Погрузитесь с нами в восточную сказку среди песков и гор Омана! Этот маршрут — идеальный выбор для тех, кто мечтает увидеть знаковые достопримечательности Аравийского полуострова, не теряя в комфорте.

Отправимся навстречу
читать дальше

приключениям на комфортабельных внедорожниках и в мини-группе, а останавливаться будем в проверенных отелях, часть из которых с бассейнами. В том числе переночуем среди барханов в пустынном лагере с удобствами.

Вы побываете в Маскате с его сверкающими дворцами и оживлёнными базарами, искупаетесь в изумрудных водах Вади Бани Халид, пройдёте по тенистым улочкам древней Низвы и встретите закат в пустыне.

А ещё доедем до горного региона и пальмовой деревни! Всё продумано до мелочей — питание тоже уже включено в стоимость тура.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт и дополнительные деньги на личные расходы.

Гражданам РФ виза не требуется, если поезда составляет не более 14 дней.

Питание. Включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го.

Транспорт. Современный внедорожник с кондиционером 4WD/SUV.

Возраст участников. 7-70 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам РФ не требуется (для поездок до 14 дней).

В тур можно отправиться в любой день по согласованию и если набирается компания от 2 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Маскат - адаптация и отдых

После прилёта — трансфер в отель, отдых и ужин.

2 день

Знакомство с Маскатом - традиции, культура и архитектура

Экскурсионная программа по столице Омана займёт около 4 часов. Вы посетите величественную мечеть Султана Кабуса, увидите Королевский оперный театр, прогуляетесь по восточному рынку Матрах и рыбному. А также сделаем остановку для фото у дворца Аль-Алам и крепостей Мирани и Джалали, построенных ещё в 16 веке.

3 день

В сердце пустыни

Мы покидаем Маскат и направляемся в сторону Вахиба-Сэндс — одних из самых живописных песчаных дюн Ближнего Востока. По пути сделаем остановки в деревнях Ибра и Аль-Мудхайриб, чтобы прикоснуться к местной жизни. Вечером — встреча заката на фоне бескрайних песков, размещение в пустынном лагере.

4 день

Пустыня и оазисы - день приключений

Утром нас ждёт поездка в оазис Вади Бани Халид, где можно искупаться в природных бассейнах с изумрудной водой. Во второй половине дня — дюнный заезд по барханам, активность, которая добавит драйва. Вечером — ещё один чарующий закат в пустыне.

5 день

В историческую Низву

Мы отправимся в Низву — древнюю столицу Омана. Утром вы увидите пятничный рынок скота. Затем прогуляетесь по Старому городу на электромобиле (30-40 минут), посетите крепости Низва 17 века и ирригационную систему Фаладж Дарис, внесённую в список ЮНЕСКО.

На ночь остановимся в Низве в отеле с бассейном.

6 день

Культурное наследие и горные панорамы

Сегодня нас ждёт поездка на горное плато Джебель-Ахдар, которое переводится как «Зелёная гора». Здесь на склонах-террасах выращивают гранаты, абрикосы, персики. Также прогуляемся по заброшенному поселению Вади Бани Хабиб. Завершим день у величественного каньона.

7 день

Возвращение в Маскат через аутентичные деревни

В этот день мы заглянем в пальмовую деревню Баркат Аль-Моз и атмосферную Мисфат Аль-Абриин, где узкие улочки, террасные сады и старинные дома создают аутентичную атмосферу. После чего вернёмся в Маскат и проводим всех в аэропорт (до обеда).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1827
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе, входные билеты
  • Работа гида, говорящего на английском/русском/арабском
Что не входит в цену
  • Билеты до Маската и обратно в ваш город
  • Страховка
  • Виза (при необходимости)
  • Дополнительные развлечения и услуги (прачечная и тд)
Место начала и завершения?
Маскат, аэропорт, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — Организатор в Маскате
Я работаю в туристической компании в Султанате Омана уже 25 лет, из них столько же — в качестве гида. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и знакомить их с нашей страной — Оманом. Ждём вас в наших турах!

