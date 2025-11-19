Мы отправимся в Низву — древнюю столицу Омана. Утром вы увидите пятничный рынок скота. Затем прогуляетесь по Старому городу на электромобиле (30-40 минут), посетите крепости Низва 17 века и ирригационную систему Фаладж Дарис, внесённую в список ЮНЕСКО.

На ночь остановимся в Низве в отеле с бассейном.