VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели

Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты
Оман будто сошёл со страниц восточной сказки: древние постройки соседствуют с современной архитектурой, а живописные оазисы с бескрайней пустыней с перешёптывающимися песками.

Исследовать эту удивительную страну будем с историком моды, лектором
и телеведущим Александром Васильевым, который приоткроет тайны и расскажет множество интересных историй.

Увидим мечеть Султана Кабуса, проследим за рождением ароматов Amouage, познакомимся с современным искусством в галерее и пройдём мимо глинобитных домов в деревушке Биркат Аль-Муз.

Одну ночь проведём в роскошных шатрах в пустыне: встретим закат, поужинаем блюдами традиционной кухни и послушаем национальную музыку.

Ещё посмотрим, как строят лодки доу, искупаемся в природных бассейнах и целый день проведём в пляжном клубе. Жить будем в роскошных отелях с бассейнами.

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке, при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Рекомендованные перелеты:

Туда (Oman Air):
2 января. 22:45. Вылет из Москвы (Шереметьево). Рейс WY-184
3 января. 05:55. Прибытие в Маскат

Обратно (Oman Air):
10 января. 15:25. Вылет из Маската. Рейс WY-184
10 января. 20:50. Прибытие в Москву (Шереметьево)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по Маскату

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — завтрак и время для отдыха. После обеда погуляем по живописным районам Маската с гидом. Вы увидите, как современная городская архитектура гармонично сочетается с природной красотой побережья. Вечером — ужин.

Прибытие, прогулка по Маскату
2 день

Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и мастер-класс по арабской каллиграфии на керамике

Позавтракаем и отправимся знакомиться с культурными и историческими достопримечательностями Маската. Главным пунктом маршрута станет мечеть Султана Кабуса. Храм впечатляет своим масштабом: он вмещает до 20 000 человек и открыт для посещения людьми всех религий. Здесь вы увидите один из крупнейших в мире персидских ковров ручной работы и роскошную люстру из кристаллов Swarovski — настоящее произведение искусства.

Посетим Королевский оперный театр Маската и Дом музыкального искусства. А после обеда встретимся с местной художницей в её студии, где вас ждёт мастер-класс по арабской каллиграфии на керамике.

Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и мастер-класс по арабской каллиграфии на керамике
3 день

Культурное пространство Alia Art Gallery и парфюмерная фабрика Amouage

Сегодня посетим культурное пространство Alia Art Gallery, где представлены произведения современного искусства как оманских художников, так и международных авторов.

Отправимся на фабрику Amouage — одну из самых известных парфюмерных марок в мире. Здесь вы узнаете, как создаются уникальные ароматы, вдохновлённые историей и природой Омана. Обед — в одном из ресторанов по выбору, оплата самостоятельно по меню.

Исследуем частный музей Байт аль-Зубайр в сопровождении его директора. В отреставрированном оманском доме представлена коллекция традиционных костюмов, украшений, оружия и предметов быта. Отправимся ко дворцу Аль-Алам — официальной резиденции султана. После этого побываем в Национальном музее.

Вечером поужинаем в ресторане.

Культурное пространство Alia Art Gallery и парфюмерная фабрика Amouage
4 день

Древняя столица Низва, крепость, пещера Аль-Хута и замок Джабрин

После завтрака в отеле поедем в Низву — древнюю столицу Омана. Посетим крепость Низвы с её мощной круглой башней и панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по оживлённому рынку, где можно приобрести серебряные кинжалы, специи и ремесленные изделия.

Во второй половине дня исследуем пещеру Аль-Хута с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

После обеда осмотрим изящный замок Джабрин, посетим гончарное производство в городе Бахла. А вечером заселимся в отель.

Древняя столица Низва, крепость, пещера Аль-Хута и замок Джабрин
5 день

Старинная деревня Биркат Аль-Муз в горах, музей «Оман сквозь века», закат в пустые и традиционный ужин

Отправимся в деревню Биркат Аль-Муз у подножия гор Хаджар. Прогуляемся по старинным улочкам и заглянем в глинобитные дома, сохранившие атмосферу традиционного уклада жизни.

Посетим музей «Оман сквозь века» — современное пространство с интерактивными экспозициями об истории и культуре страны.

После обеда переедем в пустыню Вахиба и заселимся в Stars Gate Luxury Camp. Встретим закат в пустыне, а вечером нас ждёт ужин из блюд оманской кухни и выступление с традиционной живой музыкой (включено в стоимость).

Старинная деревня Биркат Аль-Муз в горах, музей «Оман сквозь века», закат в пустые и традиционный ужин
6 день

Оазис Вади Бани Халид, природные бассейны в Суре и возвращение в Маскат

Поедем в оазис Вади Бани Халид — место с бирюзовыми природными бассейнами, где можно искупаться и отдохнуть. Затем отправимся в город Сур, знаменитый своими верфями. Посетим мастерскую, где до сих пор строят традиционные лодки доу.

После обеда вернёмся обратно в Маскат и заселимся в отель.

Оазис Вади Бани Халид, природные бассейны в Суре и возвращение в Маскат
7 день

Пляжный отдых

Весь день проведём на побережье Оманского залива в районе Джебель-Сифа, у нас будет доступ в пляжный клуб с видом на скалы Хаджара.

Пляжный отдых
8 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля и поедем в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$6500
1-местное размещение$7860
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Постоянное сопровождение русскоязычного гида на протяжении всего тура
  • Лекции и сопровождение экспертом
  • Активности по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Маската и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $1360
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы)
Завершение: Аэропорт Маската, доставим к 15:25 (рейс в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Маскате
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

Тур входит в следующие категории Маската

