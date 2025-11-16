Исследовать эту удивительную страну будем с историком моды, лектором
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке, при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.
Рекомендованные перелеты:
Туда (Oman Air):
2 января. 22:45. Вылет из Москвы (Шереметьево). Рейс WY-184
3 января. 05:55. Прибытие в Маскат
Обратно (Oman Air):
10 января. 15:25. Вылет из Маската. Рейс WY-184
10 января. 20:50. Прибытие в Москву (Шереметьево)
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по Маскату
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — завтрак и время для отдыха. После обеда погуляем по живописным районам Маската с гидом. Вы увидите, как современная городская архитектура гармонично сочетается с природной красотой побережья. Вечером — ужин.
Мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и мастер-класс по арабской каллиграфии на керамике
Позавтракаем и отправимся знакомиться с культурными и историческими достопримечательностями Маската. Главным пунктом маршрута станет мечеть Султана Кабуса. Храм впечатляет своим масштабом: он вмещает до 20 000 человек и открыт для посещения людьми всех религий. Здесь вы увидите один из крупнейших в мире персидских ковров ручной работы и роскошную люстру из кристаллов Swarovski — настоящее произведение искусства.
Посетим Королевский оперный театр Маската и Дом музыкального искусства. А после обеда встретимся с местной художницей в её студии, где вас ждёт мастер-класс по арабской каллиграфии на керамике.
Культурное пространство Alia Art Gallery и парфюмерная фабрика Amouage
Сегодня посетим культурное пространство Alia Art Gallery, где представлены произведения современного искусства как оманских художников, так и международных авторов.
Отправимся на фабрику Amouage — одну из самых известных парфюмерных марок в мире. Здесь вы узнаете, как создаются уникальные ароматы, вдохновлённые историей и природой Омана. Обед — в одном из ресторанов по выбору, оплата самостоятельно по меню.
Исследуем частный музей Байт аль-Зубайр в сопровождении его директора. В отреставрированном оманском доме представлена коллекция традиционных костюмов, украшений, оружия и предметов быта. Отправимся ко дворцу Аль-Алам — официальной резиденции султана. После этого побываем в Национальном музее.
Вечером поужинаем в ресторане.
Древняя столица Низва, крепость, пещера Аль-Хута и замок Джабрин
После завтрака в отеле поедем в Низву — древнюю столицу Омана. Посетим крепость Низвы с её мощной круглой башней и панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по оживлённому рынку, где можно приобрести серебряные кинжалы, специи и ремесленные изделия.
Во второй половине дня исследуем пещеру Аль-Хута с причудливыми сталактитами и сталагмитами.
После обеда осмотрим изящный замок Джабрин, посетим гончарное производство в городе Бахла. А вечером заселимся в отель.
Старинная деревня Биркат Аль-Муз в горах, музей «Оман сквозь века», закат в пустые и традиционный ужин
Отправимся в деревню Биркат Аль-Муз у подножия гор Хаджар. Прогуляемся по старинным улочкам и заглянем в глинобитные дома, сохранившие атмосферу традиционного уклада жизни.
Посетим музей «Оман сквозь века» — современное пространство с интерактивными экспозициями об истории и культуре страны.
После обеда переедем в пустыню Вахиба и заселимся в Stars Gate Luxury Camp. Встретим закат в пустыне, а вечером нас ждёт ужин из блюд оманской кухни и выступление с традиционной живой музыкой (включено в стоимость).
Оазис Вади Бани Халид, природные бассейны в Суре и возвращение в Маскат
Поедем в оазис Вади Бани Халид — место с бирюзовыми природными бассейнами, где можно искупаться и отдохнуть. Затем отправимся в город Сур, знаменитый своими верфями. Посетим мастерскую, где до сих пор строят традиционные лодки доу.
После обеда вернёмся обратно в Маскат и заселимся в отель.
Пляжный отдых
Весь день проведём на побережье Оманского залива в районе Джебель-Сифа, у нас будет доступ в пляжный клуб с видом на скалы Хаджара.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля и поедем в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$6500
|1-местное размещение
|$7860
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Постоянное сопровождение русскоязычного гида на протяжении всего тура
- Лекции и сопровождение экспертом
- Активности по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Маската и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $1360