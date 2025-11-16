Оман будто сошёл со страниц восточной сказки: древние постройки соседствуют с современной архитектурой, а живописные оазисы с бескрайней пустыней с перешёптывающимися песками.Исследовать эту удивительную страну будем с историком моды, лектором

и телеведущим Александром Васильевым, который приоткроет тайны и расскажет множество интересных историй. Увидим мечеть Султана Кабуса, проследим за рождением ароматов Amouage, познакомимся с современным искусством в галерее и пройдём мимо глинобитных домов в деревушке Биркат Аль-Муз. Одну ночь проведём в роскошных шатрах в пустыне: встретим закат, поужинаем блюдами традиционной кухни и послушаем национальную музыку. Ещё посмотрим, как строят лодки доу, искупаемся в природных бассейнах и целый день проведём в пляжном клубе. Жить будем в роскошных отелях с бассейнами.

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке, при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Рекомендованные перелеты:

Туда (Oman Air):

2 января. 22:45. Вылет из Москвы (Шереметьево). Рейс WY-184

3 января. 05:55. Прибытие в Маскат

Обратно (Oman Air):

10 января. 15:25. Вылет из Маската. Рейс WY-184

10 января. 20:50. Прибытие в Москву (Шереметьево)