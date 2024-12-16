Сокровища Омана: Экскурсии из столицы

Насыщенный тур, который раскроет самые удивительные уголки страны
Описание тура

Насыщенный тур, который раскроет самые удивительные уголки страны. Познакомьтесь со столицей султаната Оман - городом Маскат, где современность сочетается с вековыми традициями. Погрузитесь в удивительный подводным мир Оманского залива. Откройте природные чудеса: живописное ущелье Вади Шаб и карстовое озеро Синкхол, изумрудные воды Вади Бани Кхалид и величественные дюны пустыни Вахиба. Познакомьтесь с историей Омана в древнем городе Низва и насладитесь панорамными видами гор Джебель Ахдар.

Тур предлагает гармоничное сочетание природы, истории и традиционной культуры Омана, создавая незабываемое путешествие.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Оман

Ваше путешествие начнется с прибытия в столицу Омана — Маскат. В аэропорту вас встретит наш представитель, который обеспечит комфортный трансфер в ваш отель.

Вы будете размещены в одном из следующих отелей в зависимости от доступности:

  • Intercity Muscat

  • Ramada Encore

  • Другие отели аналогичного уровня

После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и восстановить силы.

2 день

Очарование Маската - обзорная экскурсия

Обзорная экскурсия по Маскату — это захватывающее путешествие, которое познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью столицы Омана. Тур объединяет самые знаковые достопримечательности города и подарит незабываемые впечатления.

Программа экскурсии:

  • Мечеть Султана Кабуса

Посетите одну из самых красивых мечетей мира. Величественный храм, выполненный из белоснежного мрамора, поражает своей архитектурой и интерьером. Здесь вы увидите один из крупнейших в мире ковров ручной работы и потрясающую люстру из кристаллов Сваровски.

  • Королевский оперный театр

Откройте для себя великолепие оманской архитектуры в современном исполнении. Театр восхищает своей элегантностью и утонченностью и является площадкой для мировых музыкальных и театральных выступлений.

  • Рынок Матрах

Окунитесь в атмосферу восточного базара. Узкие улочки, аромат ладана, изысканные украшения, ткани и другие традиционные оманские товары погрузят вас в местный колорит. Здесь вы найдете множество уникальных сувениров, которые позволят увезти частичку Омана с собой.

  • Королевский дворец Аль-Алам

Полюбуйтесь резиденцией султана Кабуса, окруженной старинными крепостями Аль-Джалали и Аль-Мирани. Величественный фасад дворца, выполненный в ярких золотых и синих оттенках, впечатляет своей утонченностью и величием.

Что вы получите?

  • Увлекательные истории от профессионального гида.

  • Возможность сделать потрясающие фотографии.

  • Погружение в культуру и традиции Омана.

3 день

Морская экскурсия на острова

Морская экскурсия на острова Диманьят со снорклингом — это незабываемое приключение, которое откроет вам подводные сокровища и природные красоты Оманского залива. Острова Диманьят славятся своими белоснежными пляжами, бирюзовыми водами и богатым подводным миром.

Программа экскурсии:

  • Трансфер в порт:

Мы заберем вас из вашего отеля и доставим в порт, где начнется ваше незабываемое морское приключение.

  • Путешествие к островам:

Вы начнете день с увлекательного морского путешествия на скоростной лодке. Дорога до островов займет около 45 минут по спокойным водам Оманского залива. Вы сможете насладиться морским воздухом и захватывающими видами на побережье.

  • Снорклинг:

На островах вас ждет возможность погрузиться в кристально чистые воды и исследовать богатый подводный мир. Во время снорклинга вы увидите красочные коралловые рифы, морских черепах, стайки тропических рыб и других морских обитателей. Острова являются природным заповедником, поэтому здесь созданы идеальные условия для наблюдения за подводной жизнью.

  • Отдых на пляже:

У вас будет время насладиться расслабляющим отдыхом на белоснежных пляжах островов. Купайтесь, загорайте или просто наслаждайтесь тишиной и природной гармонией.

  • Трансфер в отель:

После завершения экскурсии мы доставим вас обратно в отель, где у вас будет свободное время для отдыха

Особенности экскурсии:

  • Природный заповедник: Острова Диманьят защищены как природный объект, что делает их уникальным местом для снорклинга.

  • Подходит для всех: Экскурсия доступна как для опытных пловцов, так и для новичков. Все необходимое оборудование для снорклинга предоставляется. При необходимости, выдадим спасательные жилеты

  • Возможность увидеть черепах: Острова известны как место гнездования морских черепах, и вы сможете понаблюдать за этими удивительными существами в их естественной среде обитания.

Экскурсия на острова Диманьят подарит вам незабываемые впечатления от подводного мира и живописной природы

4 день

Вади Шаб и озеро Синкхол

Утром вы отправитесь в увлекательное путешествие вдоль оманского побережья в сторону города Сур. Уже через 1,5 часа дороги перед вами откроется живописная долина Вади Шаб — одно из самых красивых мест в Омане.

Ваше приключение начнется с небольшой переправы на моторной лодке через водоем с бирюзовой водой (всего 1-2 минуты). Затем вас ждет хайкинг 40-45 минут по живописному ущелью. Тропа пролегает среди крутых скал, плодовых деревьев, зеленых пальм и природных бассейнов.

Далее начнется водная часть маршрута: преодолев вплавь два природных бассейна, вы доберетесь до третьего, глубокого и невероятно красивого. Через вход в скале вы сможете заплыть в чудесную пещеру с изумительным водопадом — настоящее сокровище Вади Шаб, которое навсегда останется в вашей памяти.

На обратном пути в Маскат вы посетите еще одну природную достопримечательность — карстовое озеро Бимма Синкхол. Это удивительное место входит в списки самых красивых природных карстовых объектов мира. Согласно местным легендам, озеро появилось после падения звезды, образовавшей огромную воронку размером 50 на 70 метров и глубиной около 20 метров.

Спустившись по аккуратным ступеням, вы сможете полюбоваться бирюзовой водой, сделать редкие фотографии и искупаться, наслаждаясь удивительной атмосферой этого природного чуда.

Что вас ждет:

  • Потрясающие виды ущелья и бирюзовых бассейнов.

  • Легкий хайкинг

  • Купание в чистейшей воде среди скал

  • Таинственная пещера с водопадом.

Это путешествие оставит у вас яркие впечатления и позволит прикоснуться к уникальной природе Омана.

5 день

Вади Бани Кхалид и пустыня Вахиба

День, наполненный природной красотой и восточной магией

Первой остановкой нашего маршрута станет оазис Вади Бани Кхалид — одно из самых живописных мест Омана. Здесь вы сможете погрузиться в освежающую воду природных бассейнов, которые сверкают кристальной чистотой под солнечными лучами. Вокруг раскинулись величественные белые скалы, которые создают атмосферу полного единения с природой. Вы можете искупаться в бирюзовой воде или прогуляться по тропам, которые ведут к скрытым уголкам оазиса. Это место — настоящий природный рай, позволяющий забыть о суете.

После отдыха в оазисе вы отправитесь в пустыню Вахиба, где золотые дюны величественно тянутся к самому горизонту. Этот невероятный ландшафт словно создан для фотографий и вдохновения. Вы прокатитесь по барханам на внедорожнике и насладитесь тишиной и спокойствием бескрайних песков.

Основные впечатления:

  • Купание в изумрудных водах Вади Бани Кхалид.

  • Прогулка среди скал.

  • Драйв по барханам и бесконечные пески пустыни.

  • Возможность сделать уникальные фотографии.

Этот день наполнен контрастами и эмоциями: от спокойствия изумрудного оазиса до величия бескрайних песчаных просторов.

6 день

Низва и Джебель Ахдар

Отправимся в увлекательное путешествие по древней столице и величественным горным пейзажам Омана, где традиции, культура и природа сливаются в удивительный симбиоз.

  • Начало экскурсии: древний город Низва

Ваш день начнется с посещения Низвы — древней столицы Омана и культурного сердца султаната. Город, окруженный финиковыми рощами и величественными горами, славится своими историческими достопримечательностями. Вы посетите знаменитую крепость Низвы, которая была построена в Xvii веке и до сих пор является символом города. Поднимитесь на круглую сторожевую башню крепости, чтобы насладиться потрясающим видом на город и его окрестности.

Также вы прогуляетесь по колоритному рынку Низвы — одному из старейших и самых оживленных базаров Омана. Здесь можно найти традиционные оманские изделия: серебряные украшения, медные предметы ручной работы, ароматный ладан и местные деликатесы.

  • Биркат аль Муз

После обеда вас ждёт посещение живописной деревни Биркат аль Муз — одного из самых колоритных мест Омана, знаменитого своими традиционными домами из глины и древней системой орошения фаладж, по сей день питающей зелёные сады с финиковыми пальмами и банановыми рощами.

  • Плато Джебель Ахдар

Завершающим этапом экскурсии станет посещение величественных гор Джебель Ахдар. Это живописное плато, расположенное на высоте более 2000 метров, впечатляет своими террасами, покрытыми зелеными садами гранатовых деревьев, инжира и роз.

Вас ждет фото-остановка на смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды на горные каньоны и деревни, разбросанные среди склонов. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться тишиной, нарушаемой лишь легким ветром.

Что вас ждет:

  • Погружение в историю и культуру Омана в древнем городе Низва.

  • Знакомство с традиционной архитектурой в заброшенной деревне

  • Великолепные виды с плато Джебель Ахдар и прогулка по его террасам.

  • Незабываемые фотографии и яркие эмоции от природной и культурной красоты Омана.

Это путешествие позволит вам увидеть Оман в его самых ярких проявлениях — от древних традиций до горных вершин, где время словно замедляет свой ход.

7 день

До свидания, Маскат

Мы организуем для вас трансфер из вашего отеля до аэропорта.

Вы увезете с собой воспоминания о живописных ущельях, величественных горах, бескрайней пустыне и теплой атмосфере восточного гостеприимства.

Это путешествие станет для вас не просто поездкой, а настоящей коллекцией незабываемых эмоций, вдохновения и открытий, которые останутся с вами надолго.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях в 2-местных номерах (в зависимости от доступности): Intercity Muscat, Ramada Encore, другие отели аналогичного уровня
  • Завтраки в отелях
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансферы
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Оперный театр (10) Форт Низвы (15) Музей Oman across ages (15)
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Здравствуйте дорогие Гости! Я живу в Омане и являюсь гидом. Я очень люблю эту страну и достаточно глубоко изучил историю Омана, ее культуру и традиции. Буду рад щедро поделиться своими знаниями и показать в полной красе эту удивительно-сказочную страну. Предоставляю разнообразные экскурсионные программы на комфортабельном микравтобусе или автомобиле. Добро Пожаловать! Буду рад встречи с Вами!:)

