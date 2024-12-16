Описание тура
Насыщенный тур, который раскроет самые удивительные уголки страны. Познакомьтесь со столицей султаната Оман - городом Маскат, где современность сочетается с вековыми традициями. Погрузитесь в удивительный подводным мир Оманского залива. Откройте природные чудеса: живописное ущелье Вади Шаб и карстовое озеро Синкхол, изумрудные воды Вади Бани Кхалид и величественные дюны пустыни Вахиба. Познакомьтесь с историей Омана в древнем городе Низва и насладитесь панорамными видами гор Джебель Ахдар.
Тур предлагает гармоничное сочетание природы, истории и традиционной культуры Омана, создавая незабываемое путешествие.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Оман
Ваше путешествие начнется с прибытия в столицу Омана — Маскат. В аэропорту вас встретит наш представитель, который обеспечит комфортный трансфер в ваш отель.
Вы будете размещены в одном из следующих отелей в зависимости от доступности:
Intercity Muscat
Ramada Encore
Другие отели аналогичного уровня
После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и восстановить силы.
Очарование Маската - обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия по Маскату — это захватывающее путешествие, которое познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью столицы Омана. Тур объединяет самые знаковые достопримечательности города и подарит незабываемые впечатления.
Программа экскурсии:
Мечеть Султана Кабуса
Посетите одну из самых красивых мечетей мира. Величественный храм, выполненный из белоснежного мрамора, поражает своей архитектурой и интерьером. Здесь вы увидите один из крупнейших в мире ковров ручной работы и потрясающую люстру из кристаллов Сваровски.
Королевский оперный театр
Откройте для себя великолепие оманской архитектуры в современном исполнении. Театр восхищает своей элегантностью и утонченностью и является площадкой для мировых музыкальных и театральных выступлений.
Рынок Матрах
Окунитесь в атмосферу восточного базара. Узкие улочки, аромат ладана, изысканные украшения, ткани и другие традиционные оманские товары погрузят вас в местный колорит. Здесь вы найдете множество уникальных сувениров, которые позволят увезти частичку Омана с собой.
Королевский дворец Аль-Алам
Полюбуйтесь резиденцией султана Кабуса, окруженной старинными крепостями Аль-Джалали и Аль-Мирани. Величественный фасад дворца, выполненный в ярких золотых и синих оттенках, впечатляет своей утонченностью и величием.
Что вы получите?
Увлекательные истории от профессионального гида.
Возможность сделать потрясающие фотографии.
Погружение в культуру и традиции Омана.
Морская экскурсия на острова
Морская экскурсия на острова Диманьят со снорклингом — это незабываемое приключение, которое откроет вам подводные сокровища и природные красоты Оманского залива. Острова Диманьят славятся своими белоснежными пляжами, бирюзовыми водами и богатым подводным миром.
Программа экскурсии:
Трансфер в порт:
Мы заберем вас из вашего отеля и доставим в порт, где начнется ваше незабываемое морское приключение.
Путешествие к островам:
Вы начнете день с увлекательного морского путешествия на скоростной лодке. Дорога до островов займет около 45 минут по спокойным водам Оманского залива. Вы сможете насладиться морским воздухом и захватывающими видами на побережье.
Снорклинг:
На островах вас ждет возможность погрузиться в кристально чистые воды и исследовать богатый подводный мир. Во время снорклинга вы увидите красочные коралловые рифы, морских черепах, стайки тропических рыб и других морских обитателей. Острова являются природным заповедником, поэтому здесь созданы идеальные условия для наблюдения за подводной жизнью.
Отдых на пляже:
У вас будет время насладиться расслабляющим отдыхом на белоснежных пляжах островов. Купайтесь, загорайте или просто наслаждайтесь тишиной и природной гармонией.
Трансфер в отель:
После завершения экскурсии мы доставим вас обратно в отель, где у вас будет свободное время для отдыха
Особенности экскурсии:
Природный заповедник: Острова Диманьят защищены как природный объект, что делает их уникальным местом для снорклинга.
Подходит для всех: Экскурсия доступна как для опытных пловцов, так и для новичков. Все необходимое оборудование для снорклинга предоставляется. При необходимости, выдадим спасательные жилеты
Возможность увидеть черепах: Острова известны как место гнездования морских черепах, и вы сможете понаблюдать за этими удивительными существами в их естественной среде обитания.
Экскурсия на острова Диманьят подарит вам незабываемые впечатления от подводного мира и живописной природы
Вади Шаб и озеро Синкхол
Утром вы отправитесь в увлекательное путешествие вдоль оманского побережья в сторону города Сур. Уже через 1,5 часа дороги перед вами откроется живописная долина Вади Шаб — одно из самых красивых мест в Омане.
Ваше приключение начнется с небольшой переправы на моторной лодке через водоем с бирюзовой водой (всего 1-2 минуты). Затем вас ждет хайкинг 40-45 минут по живописному ущелью. Тропа пролегает среди крутых скал, плодовых деревьев, зеленых пальм и природных бассейнов.
Далее начнется водная часть маршрута: преодолев вплавь два природных бассейна, вы доберетесь до третьего, глубокого и невероятно красивого. Через вход в скале вы сможете заплыть в чудесную пещеру с изумительным водопадом — настоящее сокровище Вади Шаб, которое навсегда останется в вашей памяти.
На обратном пути в Маскат вы посетите еще одну природную достопримечательность — карстовое озеро Бимма Синкхол. Это удивительное место входит в списки самых красивых природных карстовых объектов мира. Согласно местным легендам, озеро появилось после падения звезды, образовавшей огромную воронку размером 50 на 70 метров и глубиной около 20 метров.
Спустившись по аккуратным ступеням, вы сможете полюбоваться бирюзовой водой, сделать редкие фотографии и искупаться, наслаждаясь удивительной атмосферой этого природного чуда.
Что вас ждет:
Потрясающие виды ущелья и бирюзовых бассейнов.
Легкий хайкинг
Купание в чистейшей воде среди скал
Таинственная пещера с водопадом.
Это путешествие оставит у вас яркие впечатления и позволит прикоснуться к уникальной природе Омана.
Вади Бани Кхалид и пустыня Вахиба
День, наполненный природной красотой и восточной магией
Первой остановкой нашего маршрута станет оазис Вади Бани Кхалид — одно из самых живописных мест Омана. Здесь вы сможете погрузиться в освежающую воду природных бассейнов, которые сверкают кристальной чистотой под солнечными лучами. Вокруг раскинулись величественные белые скалы, которые создают атмосферу полного единения с природой. Вы можете искупаться в бирюзовой воде или прогуляться по тропам, которые ведут к скрытым уголкам оазиса. Это место — настоящий природный рай, позволяющий забыть о суете.
После отдыха в оазисе вы отправитесь в пустыню Вахиба, где золотые дюны величественно тянутся к самому горизонту. Этот невероятный ландшафт словно создан для фотографий и вдохновения. Вы прокатитесь по барханам на внедорожнике и насладитесь тишиной и спокойствием бескрайних песков.
Основные впечатления:
Купание в изумрудных водах Вади Бани Кхалид.
Прогулка среди скал.
Драйв по барханам и бесконечные пески пустыни.
Возможность сделать уникальные фотографии.
Этот день наполнен контрастами и эмоциями: от спокойствия изумрудного оазиса до величия бескрайних песчаных просторов.
Низва и Джебель Ахдар
Отправимся в увлекательное путешествие по древней столице и величественным горным пейзажам Омана, где традиции, культура и природа сливаются в удивительный симбиоз.
Начало экскурсии: древний город Низва
Ваш день начнется с посещения Низвы — древней столицы Омана и культурного сердца султаната. Город, окруженный финиковыми рощами и величественными горами, славится своими историческими достопримечательностями. Вы посетите знаменитую крепость Низвы, которая была построена в Xvii веке и до сих пор является символом города. Поднимитесь на круглую сторожевую башню крепости, чтобы насладиться потрясающим видом на город и его окрестности.
Также вы прогуляетесь по колоритному рынку Низвы — одному из старейших и самых оживленных базаров Омана. Здесь можно найти традиционные оманские изделия: серебряные украшения, медные предметы ручной работы, ароматный ладан и местные деликатесы.
Биркат аль Муз
После обеда вас ждёт посещение живописной деревни Биркат аль Муз — одного из самых колоритных мест Омана, знаменитого своими традиционными домами из глины и древней системой орошения фаладж, по сей день питающей зелёные сады с финиковыми пальмами и банановыми рощами.
Плато Джебель Ахдар
Завершающим этапом экскурсии станет посещение величественных гор Джебель Ахдар. Это живописное плато, расположенное на высоте более 2000 метров, впечатляет своими террасами, покрытыми зелеными садами гранатовых деревьев, инжира и роз.
Вас ждет фото-остановка на смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды на горные каньоны и деревни, разбросанные среди склонов. Здесь вы сможете сделать великолепные фотографии и насладиться тишиной, нарушаемой лишь легким ветром.
Что вас ждет:
Погружение в историю и культуру Омана в древнем городе Низва.
Знакомство с традиционной архитектурой в заброшенной деревне
Великолепные виды с плато Джебель Ахдар и прогулка по его террасам.
Незабываемые фотографии и яркие эмоции от природной и культурной красоты Омана.
Это путешествие позволит вам увидеть Оман в его самых ярких проявлениях — от древних традиций до горных вершин, где время словно замедляет свой ход.
До свидания, Маскат
Мы организуем для вас трансфер из вашего отеля до аэропорта.
Вы увезете с собой воспоминания о живописных ущельях, величественных горах, бескрайней пустыне и теплой атмосфере восточного гостеприимства.
Это путешествие станет для вас не просто поездкой, а настоящей коллекцией незабываемых эмоций, вдохновения и открытий, которые останутся с вами надолго.
Что включено
- Проживание в отелях в 2-местных номерах (в зависимости от доступности): Intercity Muscat, Ramada Encore, другие отели аналогичного уровня
- Завтраки в отелях
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферы
Что не входит в цену
- Входные билеты: Оперный театр (10) Форт Низвы (15) Музей Oman across ages (15)
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины