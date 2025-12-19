Мои заказы

Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе

Осмотреть природные жемчужины, переночевать среди барханов и посетить черепаший заповедник
Каждый день путешествия — как новый мир. Мы исследуем нынешнюю и старинную столицы страны — Маскат и Низву. Осмотрим оазисы, каньоны и пещеры, мечети и форты. Посетим заповедник, где сможем
читать дальше

понаблюдать, как морские черепахи выходят на берег откладывать яйца. Заглянем в заброшенные и живущие деревни и познакомимся с бытом оманцев.

Вас также ждут отдых на побережье, встреча заката в окружении песков пустыни и купание в изумрудных водах Вади Шаб. Культура, вкусы, ритм Омана и тишина нерукотворных мест покорят ваши сердца.

Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе
Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе
Города и традиционные деревни, горы, море и пустыня: по Оману в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

За 1,5 месяца до старта создаётся групповой чат с подробной информацией: одежда, аптечка, питание, необходимые нюансы. Полная поддержка путешественников до и во время тура.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Маскатом - культурным сердцем Омана

Мы встретимся в аэропорту Маската ранним утром и сразу вместе с гидом отправимся на обзорную экскурсию по столице. Поговорим об истории страны и увидим её ключевые символы. Сначала посетим Великую мечеть султана Кабуса — архитектурный шедевр, обязательный для знакомства с Оманом. Затем осмотрим Королевский оперный театр — культурную жемчужину Ближнего Востока.

Пройдёмся по старинному рынку Аль-Матрах с восточными ароматами, прогуляемся по набережной, сделаем фото рядом с дворцом Аль-Алам — резиденцией султана, а также увидим португальские крепости 16 века, охраняющие древнюю гавань. После заселимся в отель и будем отдыхать.

Знакомство с Маскатом - культурным сердцем ОманаЗнакомство с Маскатом - культурным сердцем ОманаЗнакомство с Маскатом - культурным сердцем Омана
2 день

Вади Тиви, Бимма Синкхол и отдых на пляже

Утром покинем Маскат и отправимся в одно из самых живописных мест страны — Вади Тиви. Этот каньон, окружённый скалами и зеленью, известен кристально чистой водой и атмосферой абсолютного спокойствия.

Затем продолжим путь по побережью и посетим Бимма Синкхол — карстовый провал с бирюзовым озером, которое называют «чудом света». Желающие смогут спуститься в скрытую пещеру для красивых фотографий.

Вечером — отдых на пляже и купание, при желании — снорклинг. Ночь в отеле на побережье.

Вади Тиви, Бимма Синкхол и отдых на пляжеВади Тиви, Бимма Синкхол и отдых на пляжеВади Тиви, Бимма Синкхол и отдых на пляже
3 день

Жемчужина Омана - Вади Шаб, город Сур, черепаший заповедник

Сегодня встанем пораньше, ведь нас ждёт одно из самых знаменитых чудес Омана — Вади Шаб. Мы пройдём часть пути пешком, переплывём небольшую реку и окажемся среди водопадов, скал и пещер со сталактитами и сталагмитами. Купание в пресной воде добавит приятных ощущений.

После обеда отправимся в прибрежный Сур — город мастеровых, где вручную создают традиционные корабли доу старинными методами. Увидим верфь, порт и знаменитый мост.

Вечером посетим заповедник: будем наблюдать, как морские черепахи выходят на берег откладывать яйца. Ужин и ночь — в Рас-Аль-Хадд.

Жемчужина Омана - Вади Шаб, город Сур, черепаший заповедникЖемчужина Омана - Вади Шаб, город Сур, черепаший заповедникЖемчужина Омана - Вади Шаб, город Сур, черепаший заповедник
4 день

Оазис Бани Халид и закат в песках пустыни

На рассвете можно снова понаблюдать за черепахами или отправиться на лодке к дельфинам. Затем мы поедем в цветущий оазис Бани Халид — место, где среди пальм прячется пещера с подземной рекой и небольшим озером.

После прогулки продолжим путешествие в пустыню. Перед въездом в пески спустим давление в шинах и отправимся к дюнам, чтобы встретить один из самых красивых закатов в жизни. Ужин и ночь — в лагере в пустыне.

Оазис Бани Халид и закат в песках пустыниОазис Бани Халид и закат в песках пустыниОазис Бани Халид и закат в песках пустыни
5 день

Горы, древние деревни, вечерняя Низва

После завтрака покинем пустыню и направимся в горы. Первой остановкой станет древняя Аль-Хамра — заброшенная деревня, сохранившая традиционный облик оманских поселений.

Затем посетим Мисфат аль-Абриин — одну из самых живописных деревень страны. Здесь мы прогуляемся среди террас с гранатами и орехами, увидим традиционные дома и зайдём в Музей быта.

Вечером приедем в Низву — старинную столицу. После заселения в отель прогуляемся по рынку фиников и халвы, попробуем кофе с кардамоном и шафраном. Ночь в Старом городе.

Горы, древние деревни, вечерняя НизваГоры, древние деревни, вечерняя НизваГоры, древние деревни, вечерняя Низва
6 день

Рынок и форт Низвы, подъём в горы Джебель Ахдар

Утром посетим легендарный рынок Низвы, а затем исследуем знаменитый форт 17 века — мощную цитадель, воплощающую историю и военную архитектуру Омана.

После обеда отправимся в горы Джебель Ахдар — поднимемся на высоту около 2200 метров. Заселимся в отель с видом на каньон и отправимся на прогулку по старинным деревням среди древних террас, где растут гранаты, орехи и дамасская роза. Ночь в горах.

Рынок и форт Низвы, подъём в горы Джебель АхдарРынок и форт Низвы, подъём в горы Джебель АхдарРынок и форт Низвы, подъём в горы Джебель Ахдар
7 день

Биркат аль-Моуз и возвращение в Маскат

Позавтракав, поедем обратно в Маскат, но сначала сделаем остановку в оазисе Биркат аль-Моуз — деревне у подножия гор. Мы увидим руины города, прогуляемся по пальмовым плантациям, посетим форт Байт аль-Радида и познакомимся с системой ирригации фаладжи, включённой ЮНЕСКО в список наследия.

По прибытии в столицу нас ждёт ужин и вечерняя прогулка — время, чтобы вспомнить всё пережитое и насладиться атмосферой напоследок.

Биркат аль-Моуз и возвращение в МаскатБиркат аль-Моуз и возвращение в МаскатБиркат аль-Моуз и возвращение в Маскат
8 день

Завершение тура, отъезд

Утром отправимся в аэропорт. Но Оман уже станет частью вашей памяти: его традиции, пейзажи, гостеприимство людей и тишина оазисов ещё долго будут звучать в сердце. И, возможно, вы уже будете мечтать о возвращении и новой встрече в следующем путешествии.

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Трансферы из аэропорта при прилёте и в аэропорт при вылете (в дни старта/финиша)
  • Все переезды внутри страны: транспорт, водители, топливо
  • Входные билеты во все достопримечательности по маршруту
  • Местный русскоговорящий гид
  • Катание на лодке
  • Сопровождение русскоязычного турлидера
  • Предварительная поддержка: визы (при необходимости), перелёты, подготовка, список вещей
  • Помощь в самостоятельном продолжении путешествия по стране
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Маскат и обратно
  • Обеды и ужины (кроме двух)
  • Виза (если требуется)
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Индивидуальные трансферы
  • Личные расходы (спа, массажи, оборудование для снорклинга, чаевые и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маскат, 6:00
Завершение: Маскат, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Маскате
Всех приветствую! Я мастер по шивананда-йоге и медитации, йогатерапевт, ведический нумеролог, кристаллотерапевт и чакролог. Путешествия — это моя первая любовь, которая началась ещё в юности. В Италии прожила 15 лет,
читать дальше

а последние 2 года живу в Индии. Впервые я посетила Индию в 2017 году, и эта поездка перевернула мою жизнь! Через 5 лет я окончательно переехала в Индию, где начинала всё с нуля. Я нашла работу в ашраме и преподавала будущим учителям йоги. После я захотела объединить мою любовь к йоге, Индии и путешествиям, чтобы делиться любовью и светом с вами. Я познакомилась с удивительным человеком, который уже 10 лет работает в индийском туризме, и мы решили организовывать йога-туры. Индия — очень разная! Она соединяет души и сердца, которые жаждут посетить её и узнать поближе.

Тур входит в следующие категории Маската

Похожие туры из Маската

В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
На машине
8 дней
2 отзыва
В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
16 фев в 10:00
23 мар в 10:00
$1550 за человека
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
На машине
3 дня
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
$900 за человека
По Оману с местным жителем: культура и архитектура, сафари в пустыне и морская прогулка
На машине
7 дней
По Оману с местным жителем: культура и архитектура, сафари в пустыне и морская прогулка
Исследовать Низву и Маскат, заночевать в дюнах, изучить подводный мир и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Маскат, 20:00 (возможна встреча в другое время по ...
28 мар в 20:00
$2000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Маскате
Все туры из Маската