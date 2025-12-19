Мы встретимся в аэропорту Маската ранним утром и сразу вместе с гидом отправимся на обзорную экскурсию по столице. Поговорим об истории страны и увидим её ключевые символы. Сначала посетим Великую мечеть султана Кабуса — архитектурный шедевр, обязательный для знакомства с Оманом. Затем осмотрим Королевский оперный театр — культурную жемчужину Ближнего Востока.

Пройдёмся по старинному рынку Аль-Матрах с восточными ароматами, прогуляемся по набережной, сделаем фото рядом с дворцом Аль-Алам — резиденцией султана, а также увидим португальские крепости 16 века, охраняющие древнюю гавань. После заселимся в отель и будем отдыхать.