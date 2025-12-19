Описание тура
Организационные детали
За 1,5 месяца до старта создаётся групповой чат с подробной информацией: одежда, аптечка, питание, необходимые нюансы. Полная поддержка путешественников до и во время тура.
Программа тура по дням
Знакомство с Маскатом - культурным сердцем Омана
Мы встретимся в аэропорту Маската ранним утром и сразу вместе с гидом отправимся на обзорную экскурсию по столице. Поговорим об истории страны и увидим её ключевые символы. Сначала посетим Великую мечеть султана Кабуса — архитектурный шедевр, обязательный для знакомства с Оманом. Затем осмотрим Королевский оперный театр — культурную жемчужину Ближнего Востока.
Пройдёмся по старинному рынку Аль-Матрах с восточными ароматами, прогуляемся по набережной, сделаем фото рядом с дворцом Аль-Алам — резиденцией султана, а также увидим португальские крепости 16 века, охраняющие древнюю гавань. После заселимся в отель и будем отдыхать.
Вади Тиви, Бимма Синкхол и отдых на пляже
Утром покинем Маскат и отправимся в одно из самых живописных мест страны — Вади Тиви. Этот каньон, окружённый скалами и зеленью, известен кристально чистой водой и атмосферой абсолютного спокойствия.
Затем продолжим путь по побережью и посетим Бимма Синкхол — карстовый провал с бирюзовым озером, которое называют «чудом света». Желающие смогут спуститься в скрытую пещеру для красивых фотографий.
Вечером — отдых на пляже и купание, при желании — снорклинг. Ночь в отеле на побережье.
Жемчужина Омана - Вади Шаб, город Сур, черепаший заповедник
Сегодня встанем пораньше, ведь нас ждёт одно из самых знаменитых чудес Омана — Вади Шаб. Мы пройдём часть пути пешком, переплывём небольшую реку и окажемся среди водопадов, скал и пещер со сталактитами и сталагмитами. Купание в пресной воде добавит приятных ощущений.
После обеда отправимся в прибрежный Сур — город мастеровых, где вручную создают традиционные корабли доу старинными методами. Увидим верфь, порт и знаменитый мост.
Вечером посетим заповедник: будем наблюдать, как морские черепахи выходят на берег откладывать яйца. Ужин и ночь — в Рас-Аль-Хадд.
Оазис Бани Халид и закат в песках пустыни
На рассвете можно снова понаблюдать за черепахами или отправиться на лодке к дельфинам. Затем мы поедем в цветущий оазис Бани Халид — место, где среди пальм прячется пещера с подземной рекой и небольшим озером.
После прогулки продолжим путешествие в пустыню. Перед въездом в пески спустим давление в шинах и отправимся к дюнам, чтобы встретить один из самых красивых закатов в жизни. Ужин и ночь — в лагере в пустыне.
Горы, древние деревни, вечерняя Низва
После завтрака покинем пустыню и направимся в горы. Первой остановкой станет древняя Аль-Хамра — заброшенная деревня, сохранившая традиционный облик оманских поселений.
Затем посетим Мисфат аль-Абриин — одну из самых живописных деревень страны. Здесь мы прогуляемся среди террас с гранатами и орехами, увидим традиционные дома и зайдём в Музей быта.
Вечером приедем в Низву — старинную столицу. После заселения в отель прогуляемся по рынку фиников и халвы, попробуем кофе с кардамоном и шафраном. Ночь в Старом городе.
Рынок и форт Низвы, подъём в горы Джебель Ахдар
Утром посетим легендарный рынок Низвы, а затем исследуем знаменитый форт 17 века — мощную цитадель, воплощающую историю и военную архитектуру Омана.
После обеда отправимся в горы Джебель Ахдар — поднимемся на высоту около 2200 метров. Заселимся в отель с видом на каньон и отправимся на прогулку по старинным деревням среди древних террас, где растут гранаты, орехи и дамасская роза. Ночь в горах.
Биркат аль-Моуз и возвращение в Маскат
Позавтракав, поедем обратно в Маскат, но сначала сделаем остановку в оазисе Биркат аль-Моуз — деревне у подножия гор. Мы увидим руины города, прогуляемся по пальмовым плантациям, посетим форт Байт аль-Радида и познакомимся с системой ирригации фаладжи, включённой ЮНЕСКО в список наследия.
По прибытии в столицу нас ждёт ужин и вечерняя прогулка — время, чтобы вспомнить всё пережитое и насладиться атмосферой напоследок.
Завершение тура, отъезд
Утром отправимся в аэропорт. Но Оман уже станет частью вашей памяти: его традиции, пейзажи, гостеприимство людей и тишина оазисов ещё долго будут звучать в сердце. И, возможно, вы уже будете мечтать о возвращении и новой встрече в следующем путешествии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Трансферы из аэропорта при прилёте и в аэропорт при вылете (в дни старта/финиша)
- Все переезды внутри страны: транспорт, водители, топливо
- Входные билеты во все достопримечательности по маршруту
- Местный русскоговорящий гид
- Катание на лодке
- Сопровождение русскоязычного турлидера
- Предварительная поддержка: визы (при необходимости), перелёты, подготовка, список вещей
- Помощь в самостоятельном продолжении путешествия по стране
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Маскат и обратно
- Обеды и ужины (кроме двух)
- Виза (если требуется)
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение
- Индивидуальные трансферы
- Личные расходы (спа, массажи, оборудование для снорклинга, чаевые и др.)