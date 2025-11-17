Найдено 3 тура в категории « Горы » в Маскате на русском языке, цены от $900. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 дней В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса «Вдоволь насладитесь нерукотворными чудесами: освежитесь в естественных бассейнах посреди пышных оазисов, проводите закат в окружении золотых, оранжевых и алых дюн пустыни Вахиба, переночуете у самых облаков, поднявшись в горы Джебель-Ахдар» $1550 за человека На машине 3 дня Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00 «Поднимитесь к облакам, чтобы вдохнуть свежий воздух гор и отдохнуть в курортном отеле с бассейном» $900 за человека На машине Джиппинг 7 дней Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса «Горы Джебель-Ахдар — 1 ночь в отеле с бассейном» $1750 за человека Все туры Маската

