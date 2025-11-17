Мои заказы

Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями

Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах
Оман — это та самая впечатляющая, экзотичная и пряная страна из восточных сказок.

В Маскате вы полюбуетесь арабской архитектурой, изысканно украшенной снаружи и блестяще оформленной внутри.

Проводите закат у самых облаков на
вершине Джебель-Ахдар, вслед за караванами углубитесь в пустыню Вахиба, понежитесь в оазисах с пальмами и лазурными водоёмами.

Выйдете в открытый Индийский океан, чтобы порыбачить на тунца, поплавать с гигантскими черепахами и понаблюдать за резвящимися дельфинами.

Передвигаться будете на комфортных внедорожниках, а жить — в роскошных отелях: на побережье и в горах — с большим бассейном, а среди дюн — в обустроенных шатрах.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*. За доплату возможно повышение категории отеля до 5*.

  • Маскат — 4 ночи в пляжном отеле с бассейном
  • Горы Джебель-Ахдар — 1 ночь в отеле с бассейном
  • Пустыня Вахиба — 1 ночь в шатровом лагере

*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Входят все завтраки и ужин в пустыне. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero.

Возраст участников. 12+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Безопасность. Перед водными активностями проводится инструктаж, в том числе по технике безопасности, заключается договор. Всё снаряжение исправно и соответствует международным стандартам, у инструкторов есть сертификаты.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта по времени рейса. Активная программа начнётся завтра, а сегодня вы сможете восстановить силы после перелёта и подготовиться к приключениям. Отель находится на побережье — отличная возможность насладиться песчаным пляжем и Индийским океаном.

2 день

Маскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султана

Сегодня вы познакомитесь со столицей Омана — Маскатом. Это уникальный город с белоснежной архитектурой, в котором запрещены высотные здания.

Мы посетим величественную мечеть Султана Кабуса. Затем отправимся к Королевскому оперному театру, искусно украшенному песчаником и мрамором. Далее — самая старая часть столицы, район Матрах и морской порт. Здесь нас интересуют шикарные яхты и традиционный арабский рынок. Завершим прогулку на площади с видом на главную резиденцию султана — дворец Аль-Алам.

Маскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султанаМаскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султанаМаскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султанаМаскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султана
3 день

Рынок и форт Низвы, деревня-призрак, закат в горах

Ненадолго покинем Маскат и поедем в регион Эд-Дахилия. Нашей целью будет Низва — один из древнейших городов Омана. Мы зайдём на старый рынок, где продают финики, халву, кофе, керамические изделия, серебряные украшения и многое другое. Изучим форт, который столетиями был непреступным оплотом этих мест. На обед отведаем национальных блюд из мяса и рыбы с рисом.

Следующая на нашем пути — заброшенная деревня посреди финиковой рощи. Закат проводим с вершины горного хребта Джебель-Ахдар и останемся ночевать поблизости.

Рынок и форт Низвы, деревня-призрак, закат в горахРынок и форт Низвы, деревня-призрак, закат в горах
4 день

Террасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагере

Постараемся проснуться пораньше, чтобы застать первые лучи солнца, а затем проследуем дальше. Объедем террасные сады, на которых местные выращивают гранаты, кукурузу и другие культуры.

Спустимся с гор к обеду и, подкрепившись, направимся в пустыню Вахиба. Покорим могучие барханы, устроив джип-сафари, и завершим день традиционным ужином (включён в стоимость). Впереди — настоящая арабская ночь: переночуем в шатрах, как бедуины, но в комфорте и роскоши, как шейхи.

Террасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагереТеррасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагереТеррасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагереТеррасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагере
5 день

Релакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера Бимма

Встретим ещё один невероятный рассвет, но уже в окружении дюн, и после завтрака продолжим поездку. Этот день посвятим нетронутым уголкам природы, поражающим красотой, — пышному оазису Вади Бани-Хабиб и карстовому озеру Бимма. Их естественные бассейны наполнены лазурными водами, в которых можно освежиться.

Вечером вернёмся в Маскат и отдохнём в нашем роскошном пляжном отеле.

Релакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера БиммаРелакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера БиммаРелакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера БиммаРелакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера Бимма
6 день

День в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинами

Завершающим аккордом станет морское приключение. Мы выйдем в Индийский океан, с воды осмотрим форты, крепости, дворцы, послушаем байки капитана об Омане. Доберёмся к отделённым островам и пляжам и порыбачим на тунца. Понаблюдаем за любопытными дельфинами, которые обязательно окружат наше судно, изучим подводный мир во время снорклинга и поплаваем с большими черепахами.

День в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинамиДень в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинамиДень в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинамиДень в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинами
7 день

Возвращение домой

Надеемся, до отъезда у вас ещё будет время насладиться пляжным отдыхом и приобрести сувениры. Затем доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Проживание в отелях 4*$1750
Проживание в отелях 5*$3650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные и экскурсии по программе
  • Морская прогулка, рыбалка, плавание с черепахами, снаряжение для снорклинга
  • Туристические сборы
  • Консьерж-сервис 24/7
Что не входит в цену
  • Билеты в Маскат и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Доплата за проживание в отелях 5* - $1900
  • Тур состоится при группе из 3 и более участников
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Маската, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Маскате
Привет! Я Павел, основатель клуба путешествий. Мы не просто организуем туры, а создаём приключения, которые станут частью вашей жизни. Открываем двери, закрытые для других, не предлагаем шаблонные маршруты, ценим ваши
интересы, комфорт и безопасность. Мы хотим, чтобы каждый почувствовал: мир огромен, но становится ближе, когда путешествуешь с теми, кто понимает тебя. А также, чтобы вы не просто посетили Ближний Восток, а почувствовали его душу и вернулись домой не только с фотографиями, но и с историями, которые будете рассказывать годами!

Задать вопрос

