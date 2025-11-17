В Маскате вы полюбуетесь арабской архитектурой, изысканно украшенной снаружи и блестяще оформленной внутри.
Проводите закат у самых облаков на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*. За доплату возможно повышение категории отеля до 5*.
- Маскат — 4 ночи в пляжном отеле с бассейном
- Горы Джебель-Ахдар — 1 ночь в отеле с бассейном
- Пустыня Вахиба — 1 ночь в шатровом лагере
*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера
Питание. Входят все завтраки и ужин в пустыне. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero.
Возраст участников. 12+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Безопасность. Перед водными активностями проводится инструктаж, в том числе по технике безопасности, заключается договор. Всё снаряжение исправно и соответствует международным стандартам, у инструкторов есть сертификаты.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта по времени рейса. Активная программа начнётся завтра, а сегодня вы сможете восстановить силы после перелёта и подготовиться к приключениям. Отель находится на побережье — отличная возможность насладиться песчаным пляжем и Индийским океаном.
Маскат: мечеть, оперный театр, старый Матрах, порт, рынок, дворец султана
Сегодня вы познакомитесь со столицей Омана — Маскатом. Это уникальный город с белоснежной архитектурой, в котором запрещены высотные здания.
Мы посетим величественную мечеть Султана Кабуса. Затем отправимся к Королевскому оперному театру, искусно украшенному песчаником и мрамором. Далее — самая старая часть столицы, район Матрах и морской порт. Здесь нас интересуют шикарные яхты и традиционный арабский рынок. Завершим прогулку на площади с видом на главную резиденцию султана — дворец Аль-Алам.
Рынок и форт Низвы, деревня-призрак, закат в горах
Ненадолго покинем Маскат и поедем в регион Эд-Дахилия. Нашей целью будет Низва — один из древнейших городов Омана. Мы зайдём на старый рынок, где продают финики, халву, кофе, керамические изделия, серебряные украшения и многое другое. Изучим форт, который столетиями был непреступным оплотом этих мест. На обед отведаем национальных блюд из мяса и рыбы с рисом.
Следующая на нашем пути — заброшенная деревня посреди финиковой рощи. Закат проводим с вершины горного хребта Джебель-Ахдар и останемся ночевать поблизости.
Террасные сады, джип-сафари по пустыне, ужин и ночь в бедуинском лагере
Постараемся проснуться пораньше, чтобы застать первые лучи солнца, а затем проследуем дальше. Объедем террасные сады, на которых местные выращивают гранаты, кукурузу и другие культуры.
Спустимся с гор к обеду и, подкрепившись, направимся в пустыню Вахиба. Покорим могучие барханы, устроив джип-сафари, и завершим день традиционным ужином (включён в стоимость). Впереди — настоящая арабская ночь: переночуем в шатрах, как бедуины, но в комфорте и роскоши, как шейхи.
Релакс в оазисе Вади Бани Хабиб и у озера Бимма
Встретим ещё один невероятный рассвет, но уже в окружении дюн, и после завтрака продолжим поездку. Этот день посвятим нетронутым уголкам природы, поражающим красотой, — пышному оазису Вади Бани-Хабиб и карстовому озеру Бимма. Их естественные бассейны наполнены лазурными водами, в которых можно освежиться.
Вечером вернёмся в Маскат и отдохнём в нашем роскошном пляжном отеле.
День в открытом океане: рыбалка, снорклинг, плавание с черепахами, встреча с дельфинами
Завершающим аккордом станет морское приключение. Мы выйдем в Индийский океан, с воды осмотрим форты, крепости, дворцы, послушаем байки капитана об Омане. Доберёмся к отделённым островам и пляжам и порыбачим на тунца. Понаблюдаем за любопытными дельфинами, которые обязательно окружат наше судно, изучим подводный мир во время снорклинга и поплаваем с большими черепахами.
Возвращение домой
Надеемся, до отъезда у вас ещё будет время насладиться пляжным отдыхом и приобрести сувениры. Затем доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Проживание в отелях 4*
|$1750
|Проживание в отелях 5*
|$3650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные и экскурсии по программе
- Морская прогулка, рыбалка, плавание с черепахами, снаряжение для снорклинга
- Туристические сборы
- Консьерж-сервис 24/7
Что не входит в цену
- Билеты в Маскат и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Доплата за проживание в отелях 5* - $1900
- Тур состоится при группе из 3 и более участников
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты