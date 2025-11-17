Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*. За доплату возможно повышение категории отеля до 5*.

Маскат — 4 ночи в пляжном отеле с бассейном

Горы Джебель-Ахдар — 1 ночь в отеле с бассейном

Пустыня Вахиба — 1 ночь в шатровом лагере

*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Входят все завтраки и ужин в пустыне. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero.

Возраст участников. 12+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Безопасность. Перед водными активностями проводится инструктаж, в том числе по технике безопасности, заключается договор. Всё снаряжение исправно и соответствует международным стандартам, у инструкторов есть сертификаты.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.