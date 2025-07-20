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На машине Джиппинг 7 дней На внедорожниках по Оману в мини-группе: всё включено Исследовать страну от аутентичных городов и деревень до пустыни и оазисов и погрузиться в культуру Начало: Маскат, аэропорт, время по договорённости «Утром нас ждёт поездка в оазис Вади Бани Халид, где можно искупаться в природных бассейнах с изумрудной водой» $2030 за человека На машине 8 дней В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса «Здесь запрещены небоскрёбы, чисто и весьма колоритно: здания в арабском стиле витиевато украшены снаружи и роскошно оформлены внутри, а природа поражает разнообразием и красотой нетронутых уголков» $1550 за человека На машине Джиппинг 7 дней Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса «Этот день посвятим нетронутым уголкам природы, поражающим красотой, — пышному оазису Вади Бани-Хабиб и карстовому озеру Бимма» $1750 за человека Все туры Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Природа и пейзажи»

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