На внедорожниках по Оману в мини-группе: всё включено
Исследовать страну от аутентичных городов и деревень до пустыни и оазисов и погрузиться в культуру
Начало: Маскат, аэропорт, время по договорённости
«Утром нас ждёт поездка в оазис Вади Бани Халид, где можно искупаться в природных бассейнах с изумрудной водой»
20 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$2030 за человека
В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
«Здесь запрещены небоскрёбы, чисто и весьма колоритно: здания в арабском стиле витиевато украшены снаружи и роскошно оформлены внутри, а природа поражает разнообразием и красотой нетронутых уголков»
11 окт в 10:00
27 окт в 10:00
$1550 за человека
Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями
Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
«Этот день посвятим нетронутым уголкам природы, поражающим красотой, — пышному оазису Вади Бани-Хабиб и карстовому озеру Бимма»
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
$1750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Природа и пейзажи»
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