В объятия Востока: арабская архитектура, райские оазисы, золотые барханы и подводный мир Омана
Изучить Маскат и Низву, переночевать в пустыне и горах, совершить морскую прогулку со снорклингом
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
17 ноя в 10:00
10 дек в 10:00
$1550 за человека
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$900 за человека
Оманский отпуск в стиле арабского шейха с джипами и роскошными отелями
Пожить у пляжа, в горах и пустыне, налюбоваться восточной архитектурой, отыскать дельфинов и черепах
Начало: Аэропорт Маската, по времени рейса
10 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$1750 за человека
