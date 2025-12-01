Мини-группа
до 11 чел.
Салала: город легенд и ладана
Увлекательное знакомство с главным городом южного Омана
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
30 дек в 08:00
1 янв в 08:00
$55 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие по западному побережью Салалы
Ощутить дыхание Аравийского моря и открыть гармонию природы и истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 09:00
27 дек в 09:00
31 дек в 09:00
$150 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов
Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
9 янв в 12:00
10 янв в 12:00
$150 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
9 янв в 13:00
10 янв в 13:00
$100 за человека
