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Салала: город легенд и ладана

Увлекательное знакомство с главным городом южного Омана
На этой экскурсии вы погрузитесь в жизнь и культуру Салалы. Увидите основные достопримечательности — мечеть Султана Кабуса, гробницу пророка Имрана и не только. Побываете на шумных рынках и узнаете, как посреди пустыни могут расти фрукты. Услышите легенды пророков и историю ладана. И поймёте, чем живёт столица Дофара сегодня.
5
1 отзыв
Салала: город легенд и ладана
Салала: город легенд и ладана
Салала: город легенд и ладана

Описание экскурсии

Мечеть султана Кабуса — сердце Салалы. Здесь вы узнаете об особенностях исламской архитектуры юга Омана и выясните, почему Салала стала религиозным центром региона.

Гробница пророка Имрана — одно из самых священных мест Дофара. По преданию, здесь покоится пророк Имран, отец Девы Марии.

Ферма султана (проездом). Вы увидите настоящие тропики посреди пустыни: банановые плантации, папайю и кокосовые рощи.

Фруктовый рынок Салалы: спелые манго, сладкая папайя, свежие кокосы — здесь можно попробовать регион на вкус.

Музей ладана. Вы поймёте, как смола ладана сделала этот край богатым и связала Салалу торговыми путями с Египтом, Грецией и Индией.

Парк археологических раскопок Аль-Балид. Прогуляемся по руинам древнего порта, где когда-то грузили ладан на корабли.

Рынок Аль-Хаффа. Ладан, специи, сувениры и традиционные восточные товары — настоящий калейдоскоп впечатлений.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером, для вас предусмотрена питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются: вход на ферму — 5 риалов с чел., вход в Музей ладана — 3 риала с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Салале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 10 туристов
Привет! Я влюблён в эту страну с первого взгляда — в её горы, пустыни, море и гостеприимство людей. Вместе с коллегами покажу вам настоящий Оман — не только туристические места, но
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и укромные уголки, куда редко добираются путешественники. Вместе мы встретим закат в пустыне, пройдёмся по древним рынкам, искупаемся в бирюзовых вади и попробуем настоящий оманский кофе с финиками. Я сделаю ваше путешествие комфортным, познавательным и душевным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия понравилась. Гид Надежда учитывала все наши пожелания, помогала с выбором на местном рынке.
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