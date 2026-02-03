Увлекательное знакомство с главным городом южного Омана
На этой экскурсии вы погрузитесь в жизнь и культуру Салалы. Увидите основные достопримечательности — мечеть Султана Кабуса, гробницу пророка Имрана и не только. Побываете на шумных рынках и узнаете, как посреди пустыни могут расти фрукты. Услышите легенды пророков и историю ладана. И поймёте, чем живёт столица Дофара сегодня.
Мечеть султана Кабуса — сердце Салалы. Здесь вы узнаете об особенностях исламской архитектуры юга Омана и выясните, почему Салала стала религиозным центром региона.
Гробница пророка Имрана — одно из самых священных мест Дофара. По преданию, здесь покоится пророк Имран, отец Девы Марии.
Ферма султана (проездом). Вы увидите настоящие тропики посреди пустыни: банановые плантации, папайю и кокосовые рощи.
Фруктовый рынок Салалы: спелые манго, сладкая папайя, свежие кокосы — здесь можно попробовать регион на вкус.
Музей ладана. Вы поймёте, как смола ладана сделала этот край богатым и связала Салалу торговыми путями с Египтом, Грецией и Индией.
Парк археологических раскопок Аль-Балид. Прогуляемся по руинам древнего порта, где когда-то грузили ладан на корабли.
Рынок Аль-Хаффа. Ладан, специи, сувениры и традиционные восточные товары — настоящий калейдоскоп впечатлений.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером, для вас предусмотрена питьевая вода
Дополнительно оплачиваются: вход на ферму — 5 риалов с чел., вход в Музей ладана — 3 риала с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Салале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 10 туристов
Привет! Я влюблён в эту страну с первого взгляда — в её горы, пустыни, море и гостеприимство людей.
Вместе с коллегами покажу вам настоящий Оман — не только туристические места, но читать дальшеуменьшить
и укромные уголки, куда редко добираются путешественники. Вместе мы встретим закат в пустыне, пройдёмся по древним рынкам, искупаемся в бирюзовых вади и попробуем настоящий оманский кофе с финиками. Я сделаю ваше путешествие комфортным, познавательным и душевным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Б
Болотников
Экскурсия понравилась. Гид Надежда учитывала все наши пожелания, помогала с выбором на местном рынке.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Салалы
Похожие экскурсии на «Салала: город легенд и ладана»