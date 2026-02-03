На этой экскурсии вы погрузитесь в жизнь и культуру Салалы. Увидите основные достопримечательности — мечеть Султана Кабуса, гробницу пророка Имрана и не только. Побываете на шумных рынках и узнаете, как посреди пустыни могут расти фрукты. Услышите легенды пророков и историю ладана. И поймёте, чем живёт столица Дофара сегодня.

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Описание экскурсии

Мечеть султана Кабуса — сердце Салалы. Здесь вы узнаете об особенностях исламской архитектуры юга Омана и выясните, почему Салала стала религиозным центром региона.

Гробница пророка Имрана — одно из самых священных мест Дофара. По преданию, здесь покоится пророк Имран, отец Девы Марии.

Ферма султана (проездом). Вы увидите настоящие тропики посреди пустыни: банановые плантации, папайю и кокосовые рощи.

Фруктовый рынок Салалы: спелые манго, сладкая папайя, свежие кокосы — здесь можно попробовать регион на вкус.

Музей ладана. Вы поймёте, как смола ладана сделала этот край богатым и связала Салалу торговыми путями с Египтом, Грецией и Индией.

Парк археологических раскопок Аль-Балид. Прогуляемся по руинам древнего порта, где когда-то грузили ладан на корабли.

Рынок Аль-Хаффа. Ладан, специи, сувениры и традиционные восточные товары — настоящий калейдоскоп впечатлений.

Организационные детали