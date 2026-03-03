Добро пожаловать туда, где горы встречаются с морем! Вы узнаете, почему этот край называют сердцем древнего мира ладана. Выясните, как живут люди в горных деревнях Дофара, как здесь строят дома и ведут хозяйство. И конечно, отдохнёте на пляжах удивительной красоты и полюбуетесь панорамами с высоты.
Описание экскурсии
Пляж Мугсайл. Белый песок, тёмные скалы и мощные морские фонтаны — уникальное природное шоу. Это место идеально передаёт характер южного Омана.
Рощи ладанных деревьев. По пути на запад вы проедете среди деревьев босвеллии — тех самых, из которых добывают ладан. И узнаете, как он стал основой торговли и культуры Дофара.
Zigzag road — одна из самых живописных дорог Омана. За каждым поворотом серпантина вам будут открываться новые потрясающие виды побережье и долины.
Смотровая площадка «Шаат» — отвесные скалы, безбрежное море и ощущение, что стоишь на краю света.
Пляж Аль-Фазайя. Три бухты, чистейшая вода и мягкий песок. Здесь можно искупаться, посидеть в тени скал или просто насладиться тишиной.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером, для вас предусмотрена питьевая вода
- Дополнительно по желанию оплачивается обед по меню
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 12 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Салале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 10 туристов
Привет! Я влюблён в эту страну с первого взгляда — в её горы, пустыни, море и гостеприимство людей. Вместе с коллегами покажу вам настоящий Оман — не только туристические места, но
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия Западное побережье Салалы. Гид Надежда. Экскурсия замечательная, в мой день рождения мы отправились с Надеждой по самым красивым местам. все было на отлично пунктуальность, интересные рассказы, много красивых локаций, вкусный перекус и купание на прекраснейшем пляже. Огромное спасибо Надежде -все супер!
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безмерно благодарим гида Надю за комфортную поездку, вторая экскурсия с ней и снова все замечательно!
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