Добро пожаловать туда, где горы встречаются с морем! Вы узнаете, почему этот край называют сердцем древнего мира ладана. Выясните, как живут люди в горных деревнях Дофара, как здесь строят дома и ведут хозяйство. И конечно, отдохнёте на пляжах удивительной красоты и полюбуетесь панорамами с высоты.

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Описание экскурсии

Пляж Мугсайл. Белый песок, тёмные скалы и мощные морские фонтаны — уникальное природное шоу. Это место идеально передаёт характер южного Омана.

Рощи ладанных деревьев. По пути на запад вы проедете среди деревьев босвеллии — тех самых, из которых добывают ладан. И узнаете, как он стал основой торговли и культуры Дофара.

Zigzag road — одна из самых живописных дорог Омана. За каждым поворотом серпантина вам будут открываться новые потрясающие виды побережье и долины.

Смотровая площадка «Шаат» — отвесные скалы, безбрежное море и ощущение, что стоишь на краю света.

Пляж Аль-Фазайя. Три бухты, чистейшая вода и мягкий песок. Здесь можно искупаться, посидеть в тени скал или просто насладиться тишиной.

Организационные детали