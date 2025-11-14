Найдено 3 экскурсии в категории « На выходные » в Салале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу Начало: У вашего отеля $380 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Западная Салала: жемчужины побережья От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей Начало: У вашего отеля $380 за всё до 4 чел. На машине 6 часов Мини-группа до 11 чел. Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00 $150 за человека Другие экскурсии Салалы

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салале Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны Западная Салала: жемчужины побережья Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Салале в ноябре 2025 Сейчас в Салале в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

