Статистика и новости коронавируса «Covid-19» на Острове Куке на сегодня
🇨🇰 Острова Кука — последние данные по всем штаммам, включая Омикрон и Дельту
20 фев
19 фев
За всё время
Заразилось
—
—
4
Умерло
—
—
Выздоровело
—
—
Болеют сейчас
—
—
4
Заразилось за 14 дней
18 фев
0
19 фев
0
20 фев
0
Умерло за 14 дней
18 фев
0
19 фев
0
20 фев
0
* по данным на 21.02.2022 06:01
* Не во всех странах данные за дни говорят, о том, что это произошло именно в этот день, так как информация чаще всего даётся за предыдущий день при окончательном подсчёте оперативных штабов
На Острове Куке, включая Аваруу, Аитутаки, Митиаро, Пенрин, Атиу и другие города страны, находится 0%, 4 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации нет
По данным 21 февраля 2022, всего в мире заразились425 071 562 человека, выздоровело 350 759 806, умерло 5 906 496, болеющих 68 405 260 человек
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло на Острове Куке от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.39%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом на Острове Куке
График показывает количество людей которые считались больными ковид-ом на Острове Куке на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом – вакцинированием населения, локдаунами, разными ограничениями, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят эти ограничения. Ещё можете выбрать внизу общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как результат вычитания (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 на Острове Куке по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Островы Куки по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Сколько вакцинировано людей на Острове Куке от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса на Острове Куке. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country". По-умолчанию идёт сравнение статистики вакцинированных в России.
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности был более 10%
Острова Кука и другие страны в сравнении на 21 февраля 2022
Что делать, чтобы не заболеть — рекомендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый локоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все граждане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекомендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а также делать влажную уборку дезинфицирующими средствами.
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