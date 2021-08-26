Статистика в таблице по зараженным на территории Палау по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

Дата Заразилось Умерло 28 авг 2021 2 0 27 авг 2021 2 0 26 авг 2021 2 0

* "0" или "—", могут означать, что данных нет