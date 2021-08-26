🇵🇼 Палау — сводка
|27 авг
|26 авг
|За всё время
|Заразилось
|—
|—
|2
|Умерло
|—
|—
|0
|Выздоровело
|—
|—
|0
|Болеют сейчас
|—
|—
|2
В Палау находится 0%, 2 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации 2 человека
По данным 28 августа 2021, всего в мире заразились 216 227 887 человек, выздоровело 193 215 580, умерло 4 499 271, болеющих 18 513 036 человек
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Палау от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Сколько вакцинировано людей в Палау от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Палау. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country". По-умолчанию идёт сравнение статистики вакцинированных в России.
Карта распространения в Палау и мире
На данный момент летальность во всём мире составляет 2.08%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Палау
График показывает количество людей который считались больными кодвид-ом в Палау на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом вакцинированием населения и локдаунами, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят потом ограничения. Ещё можете внизу выбрать общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса.
Заражения и смерти от COVID-19 в Палау по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Палау по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|28 авг 2021
|2
|0
|27 авг 2021
|2
|0
|26 авг 2021
|2
|0
* "0" или "—", могут означать, что данных нет