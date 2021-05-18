Всё об Асунсьоне

Полезная информация об Асунсьоне

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Местное время в Асунсьоне
14:3019
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇾 Парагвай
Название городаАсунсьон
По-английскиAsuncion
Это столицаАсунсьон является столицей Парагвая
Население города1 482 200 чел.
АэропортСильвио Петтиросси ASU
Часовой поясAmerica/Asuncion
Средняя высота107 м. от уровня моря

Где находится Асунсьон на карте

Асунсьон фото города
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