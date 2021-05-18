Полезная информация об Асунсьоне
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Местное время в Асунсьоне
14:3019
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇾 Парагвай
|Название города
|Асунсьон
|По-английски
|Asuncion
|Это столица
|Асунсьон является столицей Парагвая
|Население города
|1 482 200 чел.
|Аэропорт
|Сильвио Петтиросси ASU
|Часовой пояс
|America/Asuncion
|Средняя высота
|107 м. от уровня моря
Где находится Асунсьон на карте
Асунсьон