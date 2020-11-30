Летим в Асунсьон

Как добраться до Асунсьона на самолёте

В Асунсьоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Silvio Pettirossi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Асунсьона

  1. Сильвио Петтиросси ASU
    Silvio Pettirossi International Airport

Самые дешёвые билеты в Асунсьон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.11.2020из 🇵🇾Сьюдада-деля-Эсте5 30340м
09.11.2020из 🇦🇷Кордовы7 0604ч 2м (⇵1)
12.02.2021из 🇧🇷Бразилиа11 54618ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса12 01811ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇧🇷Куритибы12 53511ч 40м (⇵1)
15.01.2021из 🇵🇪Лимы12 65810ч 40м (⇵2)
12.02.2021из 🇧🇷Салвадора15 32513ч (⇵1)
26.12.2020из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры16 18928ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇴Боготы21 63120ч 53м (⇵2)
30.10.2020из 🇫🇷Парижа23 68615ч 20м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇸Майами27 23425ч 48м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка28 34320ч 6м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Орландо30 22526ч 1м (⇵2)
01.04.2021из 🇪🇸Барселоны33 40143ч (⇵2)
17.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне34 45246ч 10м (⇵2)
17.11.2020из 🇩🇪Мюнхена35 39246ч 20м (⇵2)
27.11.2020из 🇩🇪Бремена37 59127ч 45м (⇵2)
15.12.2020из 🇨🇦Торонто39 03918ч 19м (⇵2)
01.02.2021из Охрида42 06740ч 15м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Москвы42 11746ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇦Панамы42 84113ч 25м (⇵1)
28.10.2020из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу48 83621ч 35м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла64 31134ч 17м (⇵2)
15.12.2020из Сеула80 04644ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇩Дакки98 41141ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Асунсьона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Богота, Мадрид, Милан и Нью-Йорк

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Асунсьона