Как добраться до Асунсьона на самолёте
В Асунсьоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Silvio Pettirossi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Асунсьона
- Сильвио Петтиросси ASUSilvio Pettirossi International Airport
Самые дешёвые билеты в Асунсьон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇵🇾Сьюдада-деля-Эсте
|5 303
|40м
|09.11.2020
|из 🇦🇷Кордовы
|7 060
|4ч 2м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|11 546
|18ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|12 018
|11ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|12 535
|11ч 40м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇵🇪Лимы
|12 658
|10ч 40м (⇵2)
|12.02.2021
|из 🇧🇷Салвадора
|15 325
|13ч (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры
|16 189
|28ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|21 631
|20ч 53м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|23 686
|15ч 20м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|27 234
|25ч 48м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|28 343
|20ч 6м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|30 225
|26ч 1м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|33 401
|43ч (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|34 452
|46ч 10м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|35 392
|46ч 20м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇩🇪Бремена
|37 591
|27ч 45м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇨🇦Торонто
|39 039
|18ч 19м (⇵2)
|01.02.2021
|из Охрида
|42 067
|40ч 15м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|42 117
|46ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|42 841
|13ч 25м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|48 836
|21ч 35м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|64 311
|34ч 17м (⇵2)
|15.12.2020
|из Сеула
|80 046
|44ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|98 411
|41ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Асунсьона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Асунсьона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Богота, Мадрид, Милан и Нью-Йорк
- 30.11.202001.01.2021
- 26.12.202020.01.2021
- 08.01.202117.02.2021
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