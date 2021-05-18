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Полезная информация о Куско

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Местное время в Куско
14:4948
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаКуско
По-английскиCusco
Столица регионаКуско является столицей региона
Население города312 140 чел.
АэропортВелаcко Астете CUZ
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота3 369 м. от уровня моря

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Куско

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