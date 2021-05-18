Полезная информация о Куско
Что нужно знать о Куско: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Велаcко Астете, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куско
14:4948
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Куско
|По-английски
|Cusco
|Столица региона
|Куско является столицей региона
|Население города
|312 140 чел.
|Аэропорт
|Велаcко Астете CUZ
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|3 369 м. от уровня моря
Где находится Куско на карте
Куско