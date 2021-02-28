Как добраться до Куско на самолёте
В Куско 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alejandro Velasco Astete International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Куско
- Велаcко Астете CUZAlejandro Velasco Astete International Airport
Самые дешёвые билеты в Куско из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.02.2021
|из 🇵🇪Лимы
|2 160
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇵🇪Арекипы
|3 970
|12ч 46м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇪Пуэрто-Мальдонадо
|4 218
|4ч 39м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|9 980
|13ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇴Лы-Паса
|12 412
|10ч 22м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|15 471
|15ч 38м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|15 810
|15ч 31м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇺🇸Филадельфии
|20 198
|22ч 33м (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|24 929
|39ч (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|26 390
|17ч 13м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|29 335
|43ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|32 142
|16ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|47 722
|29ч 40м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|47 952
|29ч 31м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|49 718
|34ч 6м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|83 376
|43ч 27м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Куско
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Куско, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лима, Майами и Такна
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