Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
19 янв в 08:00
$4000 за человека
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
7 мар в 08:00
22 мар в 08:00
$4150 за человека
Знакомство с Перу: культовые и редкие локации в одном туре
Увидеть Радужные горы и Мачу-Пикчу, пролететь над геоглифами плато Наска и погулять по столице
Начало: Лима, аэропорт, 10:00 или по договорённости
31 янв в 08:00
1 мая в 08:00
$3450 за человека
Доколумбовое, колониальное и природное достояние Боливии и Перу
Погулять по Мачу-Пикчу, отправиться в круиз по озеру Титикака и пообедать на солончаке Уюни
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
3 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$4280 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Лиме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Лиме в ноябре 2025
Сейчас в Лиме в категории "Комбинированные" можно забронировать 4 тура от 3450 до 4280. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Лиме (Перу 🇵🇪) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», 1 ⭐ отзыв, цены от $3450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Перу. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь