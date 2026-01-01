Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
1 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$4000 за человека
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
22 мар в 08:00
27 апр в 08:00
$4150 за человека
Природные и исторические сокровища Перу, Боливии и Чили: всё главное за одно путешествие
Увидеть основные локации, понаблюдать звёзды на астрономической экскурсии и продегустировать вина
Начало: Лима, 12:00
9 мар в 12:00
$4290 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «На 14 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Лиме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Лиме в январе 2026
Сейчас в Лиме в категории "На 14 дней" можно забронировать 3 тура от 4000 до 4290. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Лиме (Перу 🇵🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на 14 дней, 1 ⭐ отзыв, цены от $4000. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Перу. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март