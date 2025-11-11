Фантастическая экскурсия по Кракову открывает завесу над жизнью и творчеством Станислава Лема. Этот польский писатель-фантаст, философ и футуролог провел большую часть своей жизни в этом городе.
Участники экскурсии смогут узнать о
- Улицы Кракова
Описание экскурсииВо время увлекательной пешеходной экскурсии мы с вами проследим удивительные и любопытные подробности жизненного пути польского философа, футуролога и писателя Станислава Лема.
Ежедневно, в 9:00 и 19:00
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rynek Głowny
Завершение: Казимеж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 9:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
