Мои заказы

Фантастическая экскурсия! Лем в Кракове

Погрузитесь в удивительный мир Станислава Лема, прогуливаясь по Кракову. Узнайте о его жизни и творчестве в местах, где он жил и работал
Фантастическая экскурсия по Кракову открывает завесу над жизнью и творчеством Станислава Лема. Этот польский писатель-фантаст, философ и футуролог провел большую часть своей жизни в этом городе.

Участники экскурсии смогут узнать о
читать дальше

его взглядах и идеях, прогуливаясь по улицам, где он жил и творил.

Экскурсия предлагает уникальную возможность понять, как Краков вдохновлял Лема на создание его произведений.

Это путешествие будет интересно как поклонникам его творчества, так и тем, кто только начинает знакомство с его работами

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная возможность узнать о жизни Лема
  • 🌆 Прогулка по историческим улицам Кракова
  • 🧠 Интересные факты о философии и футурологии
  • 🎨 Вдохновение от мест, где творил Лем
  • 👣 Пешеходный формат для полного погружения
Фантастическая экскурсия! Лем в Кракове
Фантастическая экскурсия! Лем в Кракове
Фантастическая экскурсия! Лем в Кракове
Ближайшие даты:
8
мар15
мар22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Улицы Кракова

Описание экскурсии

Во время увлекательной пешеходной экскурсии мы с вами проследим удивительные и любопытные подробности жизненного пути польского философа, футуролога и писателя Станислава Лема.

Ежедневно, в 9:00 и 19:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rynek Głowny
Завершение: Казимеж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 9:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
По старинному Кракову
Пешая
2 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинному Кракову
Поднимитесь на Вавельский холм, прогуляйтесь по рыночной площади и ощутите атмосферу Средневековья. Узнайте историю Кракова и насладитесь его архитектурой
Начало: под Вавелем
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Пешая
4 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город и Вавель
Увлекательная прогулка по Кракову, где вы увидите самые значимые места, от Старого города до Казимежа, и погрузитесь в историю и культуру
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке ря...
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове