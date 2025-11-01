Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Вавельский холм с его Кафедральным собором и Королевским замком. Путешествие продолжится в еврейском квартале Казимеж, известном своими уютными улочками и кафе.



Завершится экскурсия в районе Подгуже, где вы узнаете о трагической истории гетто времен Второй мировой войны Экскурсия по Кракову - это возможность увидеть все ключевые достопримечательности за один день. Прогулка начнется в Старом городе, где вас ждут Главная Рыночная площадь и Мариацкий костел. Затем вы посетите 5 9 отзывов 6 причин купить эту экскурсию 🏰 Посещение Вавельского холма

🚶‍♂️ Прогулка по Старому городу

📚 История Ягеллонского университета

🏙️ Атмосфера Казимежа

🚌 Удобный транспорт

📸 Возможность сделать уникальные фото

Татьяна Ваш гид в Кракове Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 9 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 10:00. €25 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть Главная Рыночная площадь

Мариацкий костел

Ягеллонский университет

Вавельский холм

Кафедральный собор

Королевский замок

Казимеж

Площадь Героев гетто

Описание экскурсии Что вас ждёт? Маршрут обзорной экскурсии по Кракову включает в себя все главные достопримечательности. Старый город с его Главной Рыночной площадью, Мариацким костелом. И, конечно же, университетский квартал Ягеллонского университета ждут вас. Вавельский холм – а это Кафедральный собор, Королевский замок и двор. Расстояние от Старого города Кракова до еврейского квартала Казимеж составляет примерно 1 километр. Мы его проедем на трамвае (три остановки), или на авто. Увидим еврейский квартал с его уютными улочками, площадями, кафешками и ресторанами. Во время экскурсии в Кракове мы дойдём до площади Героев гетто, пройдя по территории бывшего гетто во времена Второй мировой войны в районе Подгуже.

Ежедневно в 10:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый город (городские стены и башни, Главная площадь, Мариацкий костёл, квартал Ягеллонского университета, Вавельский замок)

Территория бывшего гетто в Подгуже во время Второй мировой войны

Еврейский квартал Казимеж Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке рядом со скульптурой Я. Матейко Завершение: Еврейский квартал Казимеж, ул. Широка Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.