Экскурсия по Кракову - это возможность увидеть все ключевые достопримечательности за один день. Прогулка начнется в Старом городе, где вас ждут Главная Рыночная площадь и Мариацкий костел. Затем вы посетите
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Вавельского холма
- 🚶♂️ Прогулка по Старому городу
- 📚 История Ягеллонского университета
- 🏙️ Атмосфера Казимежа
- 🚌 Удобный транспорт
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Главная Рыночная площадь
- Мариацкий костел
- Ягеллонский университет
- Вавельский холм
- Кафедральный собор
- Королевский замок
- Казимеж
- Площадь Героев гетто
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Маршрут обзорной экскурсии по Кракову включает в себя все главные достопримечательности. Старый город с его Главной Рыночной площадью, Мариацким костелом. И, конечно же, университетский квартал Ягеллонского университета ждут вас. Вавельский холм – а это Кафедральный собор, Королевский замок и двор. Расстояние от Старого города Кракова до еврейского квартала Казимеж составляет примерно 1 километр. Мы его проедем на трамвае (три остановки), или на авто. Увидим еврейский квартал с его уютными улочками, площадями, кафешками и ресторанами. Во время экскурсии в Кракове мы дойдём до площади Героев гетто, пройдя по территории бывшего гетто во времена Второй мировой войны в районе Подгуже.
Ежедневно в 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город (городские стены и башни, Главная площадь, Мариацкий костёл, квартал Ягеллонского университета, Вавельский замок)
- Территория бывшего гетто в Подгуже во время Второй мировой войны
- Еврейский квартал Казимеж
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке рядом со скульптурой Я. Матейко
Завершение: Еврейский квартал Казимеж, ул. Широка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
OLGA
1 ноя 2025
Были на экскурсии с Татьяной вдвое взрослых и четверо детей (возраст детей от 11 до 18 лет) — и все остались в полном восторге! Экскурсия была очень интересной и познавательной,
V
Viacheslav
31 окт 2025
Эта экскурсия по Кракову стала настоящим путешествием во времени и превзошла все ожидания. Я в полном восторге!
Наш гид Татьяна — это просто невероятный профессионал. Настоящий энтузиаст, влюбленный в свой город.
Наш гид Татьяна — это просто невероятный профессионал. Настоящий энтузиаст, влюбленный в свой город.
М
Михаил
5 окт 2025
4.5 часа полного наслаждения. Великолепная гид Татьяна рассказывала и показывала рчень интересно, эмоционально и не перегружен но цифрами. Организация экскурсии великолепная. Всем рекомендую!
Щ
Щеголькова
21 сен 2025
Замечательная экскурсия! Татьяна очень грамотный,любящий свою профессию экскурсовод! И,просто,приятный в общении человек. 4,5 часа,вместо заявленных 4 часов,пролетели,совершенно, незаметно. Хорошо поставленный голос,приятный тембр,обширные знания материала! Ответ на любой вопрос. Остались очень довольны. Спасибо,Вам,Татьяна.
С
Светлана
9 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Много впечатлений. Татьяна провела экскурсию на одном дыхании. Профессиональный гид. Рекомендую всем моим друзьям. И всем кто хочет посмотреть и получить море удовольствия.
D
Dubovik
27 июл 2025
v
vadims
28 июн 2025
Прятное взаимодействие с гидом! Отдельное спасибо за нашу просьбу и потраченое время гида на кофейную паузу🙂.4часовая экскурсия дает краткое представление,ничего лишнего. Благодарим и приятно было познакомиться!
M
Michael
21 июн 2025
Спасибо большое, всё было замечательно! Обязательно будем советовать знакомым!!!
В
Виктория
25 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, не смотря на то что она длилась почти 4,5 часа время пролетело незаметно. Татьяна очень интересно все рассказала.
Входит в следующие категории Кракова
Похожие экскурсии из Кракова
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.