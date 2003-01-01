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"Темные века" Кракова: подземный музей

Nadia
Nadia – Гид из Кракова
"Темные века" Кракова: подземный музей
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  • €20 за человека

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"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей

Что вы увидите

  • Мультимедиальная экспозиция Подземного музея, посвященная найденным археологами в центре Кракова средневековым артефактам
  • Рыночная площадь (Rynek Główny).
Как жили краковяне много столетий тому назад? Давайте спустимся под землю и узнаем! На глубине 3, 5-4 метров разместился один из самых оригинальных музеев Кракова. В начале XXI века здесь проходили археологические раскопки, в результате которых было найдено несколько тысяч артефактов. Благодаря им стало известно чем занимались, как жили, что ели и как развлекались жители польской королевской столицы ⭐️ сквозь века позволит нам прикоснуться к прошлому и открыть завесу тайны, его скрывающую. Ведь тогда порядки были совсем другие.
Я войду в роль средневекового купца и взвешу вас на весах. Вы узнаете, сколько вы весили в краковских и европейских средневековых мерах. На экране рядом можно будет перевести эти меры в современные килограммы.
Узнаете вы и свой рост, в сравнении с ростом людей, живших здесь в средневековье.
А знаете ли вы, что прогуливаясь по главной площади Кракова мы на самом деле ходим по территории древнего кладбища? Археологи даже нашли несколько захоронений с вампирами 😃
Приглашаю вас в увлекательный, порой жестокий, порой забавный, мир средневековья.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается билет - 24 злотых с человека.
  • Для школьников и студентов до 26 лет билет стоит 20 злотых.
Начало
🚩 Перед памятником Адаму Мицкевичу (Rynek Główny)
Место завершения
🏁 Подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей
"Темные века" Кракова: подземный музей

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nadia
Nadia
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Nadia проводит ещё 4 экскурсии

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