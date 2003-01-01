Как жили краковяне много столетий тому назад? Давайте спустимся под землю и узнаем! На глубине 3, 5-4 метров разместился один из самых оригинальных музеев Кракова. В начале XXI века здесь проходили археологические раскопки, в результате которых было найдено несколько тысяч артефактов. Благодаря им стало известно чем занимались, как жили, что ели и как развлекались жители польской королевской столицы ⭐️ сквозь века позволит нам прикоснуться к прошлому и открыть завесу тайны, его скрывающую. Ведь тогда порядки были совсем другие.

Я войду в роль средневекового купца и взвешу вас на весах. Вы узнаете, сколько вы весили в краковских и европейских средневековых мерах. На экране рядом можно будет перевести эти меры в современные килограммы.

Узнаете вы и свой рост, в сравнении с ростом людей, живших здесь в средневековье.

А знаете ли вы, что прогуливаясь по главной площади Кракова мы на самом деле ходим по территории древнего кладбища? Археологи даже нашли несколько захоронений с вампирами 😃

Приглашаю вас в увлекательный, порой жестокий, порой забавный, мир средневековья.