3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару, переживший землетрясение, приглашает вас на прогулку по своим улочкам. Узнайте о его истории, архитектуре и легендах, насладитесь местной атмосферой
Начало: В Фару
Сегодня в 09:00
30 дек в 09:00
€85 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алгарве заповедный
Исследуйте уникальные уголки Алгарве: от старинного Фаро до уютной Тавиры. Впечатляющие пейзажи и свежие морепродукты Оляо не оставят равнодушными
Начало: Faro
Завтра в 12:00
30 дек в 09:00
€235 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 октября 2024Благодарим Лидию, как интересную рассказчицу, которая много лет прожила в Португалии и очень любит эту страну.
- ММаргарита21 октября 2023Фару - маленький портовый город, который самостоятельно можно обойти за полчаса, но если Вы любите не просто гулять, а узнавать
- iirina25 сентября 2023Экскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не может все что связанно с
Ответы на вопросы от путешественников по Фару в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фару
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фару в декабре 2024
Сейчас в Фару в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 235. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Фару? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке