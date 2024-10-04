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что-то особенное о месте, то рекомендую эту экскурсию. Лидия познакомила нас с городом, показала, как живут местные и порекомендовала, что ещё можно посетить. С ней мы попробовали национальные сладости и интересно провели время. Организация экскурсии была очень простой: представители на сайте отвечают быстро, у нас был контакт экскурсовода и мы могли связаться друг с другом в любое время.