Индивидуальные экскурсии в Фару с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Фару на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фару: город-крепость и город-феникс
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Фару: город-крепость и город-феникс
Фару, переживший землетрясение, приглашает вас на прогулку по своим улочкам. Узнайте о его истории, архитектуре и легендах, насладитесь местной атмосферой
Начало: В Фару
Сегодня в 09:00
30 дек в 09:00
85 за всё до 5 чел.
Алгарве заповедный
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алгарве заповедный
Исследуйте уникальные уголки Алгарве: от старинного Фаро до уютной Тавиры. Впечатляющие пейзажи и свежие морепродукты Оляо не оставят равнодушными
Начало: Faro
Завтра в 12:00
30 дек в 09:00
235 за всё до 6 чел.
Посещение пробковой фабрики в Сау Браш ды Алпортел
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посещение пробковой фабрики в Сау Браш ды Алпортел
Начало: Faro
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 октября 2024
    Фару: город-крепость и город-феникс
    Благодарим Лидию, как интересную рассказчицу, которая много лет прожила в Португалии и очень любит эту страну.
  • М
    Маргарита
    21 октября 2023
    Фару: город-крепость и город-феникс
    Фару - маленький портовый город, который самостоятельно можно обойти за полчаса, но если Вы любите не просто гулять, а узнавать
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    что-то особенное о месте, то рекомендую эту экскурсию. Лидия познакомила нас с городом, показала, как живут местные и порекомендовала, что ещё можно посетить. С ней мы попробовали национальные сладости и интересно провели время. Организация экскурсии была очень простой: представители на сайте отвечают быстро, у нас был контакт экскурсовода и мы могли связаться друг с другом в любое время.

  • i
    irina
    25 сентября 2023
    Фару: город-крепость и город-феникс
    Экскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не может все что связанно с
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    хождением "по пятам" и получением "информации из интернета" был в полном восторге! Расставаться не хотелось! Лидия такая тёплая, такая настоящая и эта экскурсия - просто 3 часа душевного общения с человеком который любит то что делает. Рекомендую!!!

    Экскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не можетЭкскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не можетЭкскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не можетЭкскурсия- как волшебная, восточная сказка!! Пролетела как один миг, даже мой муж, который терпеть не может

Ответы на вопросы от путешественников по Фару в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Фару в декабре 2024
Сейчас в Фару в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 235. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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