4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Готовы очутиться на краю земли, где всего несколько веков назад обрывалась карта мира? Мы совершим автопрогулку к мысу Сан-Винсент и на закате станем свидетелями невероятного зрелища: каждый день под аплодисменты

путешественников солнце медленно садится в океан, чтобы завтра опять начать свой путь. Вы проводите потрясающий закат с бокалом портвейна, заглянете в крепость, где зарождалось мировое мореходство, встретитесь с мощью океана и рассмотрите живописный маяк на высокой скале.

Описание экскурсии

Любоваться закатом на краю света

Мыс Сан-Винсент всего каких-то 5-6 веков назад считался краем мира. Еще с античных времен люди верили, что где-то за горизонтом земля обрывается, а потому отчаянно боялись отправиться в плавание на поиски неизведанного. Мы уютно расположимся на самом краю мыса с бокалами портвейна, виноградом и сыром, чтобы проводить закатное солнце, плавно спускающееся в океан в декорациях высоких скал под музыкальное сопровождение ветра и рокот волн.

Колыбель европейского мореходства

Чтобы до конца прочувствовать дух Португалии, по дороге к мысу мы заедем в крепость Форталеза де Сагреше. Это место исторически важное и крайне любопытное: именно здесь в 15 веке открылась первая в Европе навигационная школа, где обучались морскому делу Колумб и другие мореплаватели эпохи Великих Географических Открытий. Вы узнаете всё самое интересное о создателе школы, Энрике Мореплавателе, и развитии европейского мореходства. А потрясающий вид с крепостной стены дополнит атмосферу этого знакового места!

Организационные детали