4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза
Готовы очутиться на краю земли, где всего несколько веков назад обрывалась карта мира? Мы совершим автопрогулку к мысу Сан-Винсент и на закате станем свидетелями невероятного зрелища: каждый день под аплодисменты читать дальшеуменьшить
путешественников солнце медленно садится в океан, чтобы завтра опять начать свой путь.
Вы проводите потрясающий закат с бокалом портвейна, заглянете в крепость, где зарождалось мировое мореходство, встретитесь с мощью океана и рассмотрите живописный маяк на высокой скале.
Мыс Сан-Винсент всего каких-то 5-6 веков назад считался краем мира. Еще с античных времен люди верили, что где-то за горизонтом земля обрывается, а потому отчаянно боялись отправиться в плавание на поиски неизведанного. Мы уютно расположимся на самом краю мыса с бокалами портвейна, виноградом и сыром, чтобы проводить закатное солнце, плавно спускающееся в океан в декорациях высоких скал под музыкальное сопровождение ветра и рокот волн.
Колыбель европейского мореходства
Чтобы до конца прочувствовать дух Португалии, по дороге к мысу мы заедем в крепость Форталеза де Сагреше. Это место исторически важное и крайне любопытное: именно здесь в 15 веке открылась первая в Европе навигационная школа, где обучались морскому делу Колумб и другие мореплаватели эпохи Великих Географических Открытий. Вы узнаете всё самое интересное о создателе школы, Энрике Мореплавателе, и развитии европейского мореходства. А потрясающий вид с крепостной стены дополнит атмосферу этого знакового места!
Организационные детали
Если вас больше 3 человек, мы попробуем найти дополнительную машину для вашей компании: подробнее об этом можно узнать в переписке с гидом.
Обязательно выберите для экскурсии удобную обувь и захватите теплую одежду: у океана бывает довольно холодно и ветрено.
Дополнительные расходы: входной билет в крепость Форталезу – 3 евро с человека.
Виноград, сыр и портвейн входят в стоимость экскурсии.
В период, когда солнце заходит не очень поздно, мы можем по пути посетить настоящий маяк, откуда открывается потрясающий вид на океан. Экскурсии по маяку проводятся до 18 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Лагуше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 174 туристов
Привет, я Олеся.
Успешной телекарьере (НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию.
Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю читать дальшеуменьшить
телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки.
Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
–
2
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1
–
Полина
Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно не проникнутся историей Португалии! Вид бесподобен, его история не менее волнующая, огромное спасибо Олесе за эту не только познавательную, но и очень тёплую душевную поездку! Благодаря ей эта страна нам стала ещё ближе:)
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Л
Лариса
Удивительное, завораживающее место. Величие и покой океана (нам повезло с погодой, ветра почти не было). Наш гид - Олеся, очень обаятельная и легкая в общении. Благодаря ей мы еще больше влюбились в Португалию и особенно в окрестности Лагуша. Спасибо! Мы провели незабываемое время "на краю земли"
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И
Илья
Необыкновенно красивые места и масса подробностей о природе и истории южной Португалии! Заказ на краю земли просто незабываемый! Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть удивительные по красоте виды. Олеся, большое спасибо!
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А
Анастасия
Спасибо Олесе и Фабио за отличную прогулку до края света! Вернулись домой с прекрасными воспоминаниями о Лагуше и маяке! Рекомендуем!
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