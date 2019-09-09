4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли

Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза

Олеся
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Олеся – ваш гид
Готовы очутиться на краю земли, где всего несколько веков назад обрывалась карта мира? Мы совершим автопрогулку к мысу Сан-Винсент и на закате станем свидетелями невероятного зрелища: каждый день под аплодисменты путешественников солнце медленно садится в океан, чтобы завтра опять начать свой путь.

Вы проводите потрясающий закат с бокалом портвейна, заглянете в крепость, где зарождалось мировое мореходство, встретитесь с мощью океана и рассмотрите живописный маяк на высокой скале.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли

Что вас ожидает

Любоваться закатом на краю света
Мыс Сан-Винсент всего каких-то 5-6 веков назад считался краем мира. Еще с античных времен люди верили, что где-то за горизонтом земля обрывается, а потому отчаянно боялись отправиться в плавание на поиски неизведанного. Мы уютно расположимся на самом краю мыса с бокалами портвейна, виноградом и сыром, чтобы проводить закатное солнце, плавно спускающееся в океан в декорациях высоких скал под музыкальное сопровождение ветра и рокот волн.

Колыбель европейского мореходства
Чтобы до конца прочувствовать дух Португалии, по дороге к мысу мы заедем в крепость Форталеза де Сагреше. Это место исторически важное и крайне любопытное: именно здесь в 15 веке открылась первая в Европе навигационная школа, где обучались морскому делу Колумб и другие мореплаватели эпохи Великих Географических Открытий. Вы узнаете всё самое интересное о создателе школы, Энрике Мореплавателе, и развитии европейского мореходства. А потрясающий вид с крепостной стены дополнит атмосферу этого знакового места!

Организационные детали

  • Если вас больше 3 человек, мы попробуем найти дополнительную машину для вашей компании: подробнее об этом можно узнать в переписке с гидом.
  • Обязательно выберите для экскурсии удобную обувь и захватите теплую одежду: у океана бывает довольно холодно и ветрено.
  • Дополнительные расходы: входной билет в крепость Форталезу – 3 евро с человека.
  • Виноград, сыр и портвейн входят в стоимость экскурсии.
  • В период, когда солнце заходит не очень поздно, мы можем по пути посетить настоящий маяк, откуда открывается потрясающий вид на океан. Экскурсии по маяку проводятся до 18 часов.
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли
Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Привет, я Олеся. Успешной телекарьере ( НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию. Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки. Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Полина
9 сентября 2019
Пожалуй это был самый прекрасный закат в моей жизни! Рассказы Олеси погружают в невероятную атмосферу первых географических открытий и невозможно не проникнутся историей Португалии! Вид бесподобен, его история не менее волнующая, огромное спасибо Олесе за эту не только познавательную, но и очень тёплую душевную поездку! Благодаря ей эта страна нам стала ещё ближе :)
18 июня 2019
Необыкновенно красивые места и масса подробностей о природе и истории южной Португалии! Заказ на краю земли просто незабываемый! Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть удивительные по красоте виды. Олеся, большое спасибо!
10 сентября 2018
Удивительное, завораживающее место. Величие и покой океана (нам повезло с погодой, ветра почти не было). Наш гид - Олеся, очень обаятельная и легкая в общении. Благодаря ей мы еще больше влюбились в Португалию и особенно в окрестности Лагуша. Спасибо! Мы провели незабываемое время "на краю земли"
2 октября 2017
Спасибо Олесе и Фабио за отличную прогулку до края света! Вернулись домой с прекрасными воспоминаниями о Лагуше и маяке! Рекомендуем!

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