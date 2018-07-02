11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве
Прогулка вдоль побережья откроет для вас главную достопримечательность провинции Алгарве – Его Величество Океан. Вы ощутите невероятную мощь стихии, которую сложно себе представить, отдыхая на городских пляжах. Увидите совершенно другие читать дальшеуменьшить
пейзажи, которые поражают воображение. Нет золотому песку до горизонта! Да – маленьким бухточкам и суровым скалам.
Только здесь можно прочувствовать характер Португалии и понять, каково это: жить на берегу Атлантики, когда вокруг бушуют волны, а позади – лишь соседи испанцы.
На побережье Атлантики вас встретит первозданная природа Португалии: огромные скалы, врезающиеся в океан, дикие волны, порывистый ветер и фантастические пейзажи, до которых не добраться на автобусе из города. От красоты этих мест просто захватывает дух, и вы сами в этом убедитесь. Вы встретитесь со стихией, сделаете невероятные фотоснимки и увидите настоящую Португалию, отличающуюся от других европейских стран мощью необузданного океана! Я покажу вам красивейшие пляжи с огромными волнами и, если пожелаете, оставлю наедине с Атлантикой, чтобы вы ее полюбили также, как я.
Понять дух Португалии
Во время нашего путешествия я расскажу об интересных местах, которые мы будем проезжать, о далеких завоеваниях римлян и мавров, о повседневной жизни Португалии. Вы узнаете, как готовились мореплаватели к своим походам и как отправлялись на поиски новых земель, проезжая как раз мимо скал и пляжей, на которых мы остановимся. Эта поездка поможет понять суть Португалии, в которой восточный колорит причудливо переплетается с европейской культурой.
Организационные детали
С собой советуем взять тёплую одежду на случай ветра, удобную обувь, воду, крем от загара и фотоаппарат
Если вас больше 3 человек, мы попробуем найти дополнительную машину для вашей компании (уточняйте в переписке)
Можно взять с собой небольшой перекус (бутерброды и колу, например). Если захотите, можем запланировать ужин в ресторане на вершине скалы с потрясающим видом на Атлантику или остановиться на кофе в одном из пляжных баров.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Лагуше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 174 туристов
Привет, я Олеся.
Успешной телекарьере (НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию.
Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю читать дальшеуменьшить
телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки.
Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Когда путешествуешь одна, не все мечты легко осуществимы, особенно если ты без машины. По счастливой случайности я нашла на Tripster экскурсию "Свидание с Атлантикой", и как раз в Лагуше, куда читать дальшеуменьшить
я собиралась. Еще подумала:"Я ведь хотела увидеть океан. И это именно то, что мне нужно!" Олеся и ее муж устроили мне незабываемую экскурсию на машине вдоль западного побережья Португалии. Мы побывали на пляжах потрясающей красоты, совершенно безлюдных, где только ты и океан. А океан - это что-то невероятное! Отдельный приятный бонус - подробные рассказы Олеси о жизни в Португалии, об истории страны, о нравах местных, о еде и вине. Одним словом, обо всем, что я хотела узнать. Это был незабываемый день! Спасибо Олесе за отличную экскурсию и за то, что помогла осуществиться мечте!
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Е
Елена
Мне очень понравилось. Я опытный путешественник, но Олеся и Фабио показали мне то, что я еще не видела - прекрасные скалы, великолепные виды, секретные пляжи, укромные рестораны… Подход к экскурсии читать дальшеуменьшить
очень гибкий, Олеся заранее подробно расспросила, где я уже была, чтобы не повторяться. Фабио проверял каждую тропинку, по которой собирался меня провести, чтобы она не была размыта дождем, прошедшим накануне.)) Конечно, кое-что вы можете увидеть и сами, но вряд ли догадаетесь пролезть в щель между скалами, пробежать пару метров по песку вокруг камня, дождавшись откатившуюся волну, чтобы вдруг оказаться на прелестном пляже, полном местных жителей, ловящих редкие этой весной солнечные лучи…
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Наталья
🤗🤗🤗🤗🤗
Комфорный транспорт, милая семья.
Впечатляющий и полный смысла рассказ об истории Португалии; народа,нации, промышленности (показ незабываемых мест, что где конкретно происходило).
Вдохновляющий диалог между гидом. Понимание втечении поездки, что интересует именно меня как туриста путешествующего по Португалии. Ну и конечно же, Олеся вы потрясающий фотограф. Желаю вам как можно больше любознательных туристов. С огромной благодарностью
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Ю
Юлия
Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!! Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и непринужденно. я люблю такие экскурсии-ненапряжные и легкие. но при всем при этом мы увидели достаточно много пляжей. самостоятельно это никогда не сделаешь,даже имея машину. спасибо!ни капли не пожалели то что взяли эту экскурсию!!!
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М
Мария
Свидание с Атлантикой благодаря прекрасному гиду Олесе оказалось вдохновляющим и незабываемым! Ощущение, что побывал на другой планете или в параллельной реальности - меняющийся рельеф и цвет скал, захватывающие виды, бесконечная мощь океана и чувство свободы и полета! Для влюбленных или мечтающих влюбиться в Океан. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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Елена
Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в кафе на берегу океана. Благодарю Олесю и Фабиана за ещё одно чудо в моей потрясающей поездке по Португалии. PS В Лагуш я ехала 8 часов на поездах с пересадками из Порту только ради этой Экскурсии. И не прогадала))