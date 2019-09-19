11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять и почувствовать Океан в путешествии по побережью Алгарве

Олеся
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Олеся – ваш гид
Прогулка вдоль побережья откроет для вас главную достопримечательность провинции Алгарве – Его Величество Океан.

Вы ощутите невероятную мощь стихии, которую сложно себе представить, отдыхая на городских пляжах.

Увидите совершенно другие пейзажи, которые поражают воображение.

Нет золотому песку до горизонта! Да – маленьким бухточкам и суровым скалам.

Только здесь можно прочувствовать характер Португалии и понять, каково это: жить на берегу Атлантики, когда вокруг бушуют волны, а позади – лишь соседи испанцы.
143 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой

Что вас ожидает

Лицом к лицу с Океаном
На побережье Атлантики вас встретит первозданная природа Португалии: огромные скалы, врезающиеся в океан, дикие волны, порывистый ветер и фантастические пейзажи, до которых не добраться на автобусе из города. От красоты этих мест просто захватывает дух, и вы сами в этом убедитесь. Вы встретитесь со стихией, сделаете невероятные фотоснимки и увидите настоящую Португалию, отличающуюся от других европейских стран мощью необузданного океана! Я покажу вам красивейшие пляжи с огромными волнами и, если пожелаете, оставлю наедине с Атлантикой, чтобы вы ее полюбили также, как я.

Понять дух Португалии
Во время нашего путешествия я расскажу об интересных местах, которые мы будем проезжать, о далеких завоеваниях римлян и мавров, о повседневной жизни Португалии. Вы узнаете, как готовились мореплаватели к своим походам и как отправлялись на поиски новых земель, проезжая как раз мимо скал и пляжей, на которых мы остановимся. Эта поездка поможет понять суть Португалии, в которой восточный колорит причудливо переплетается с европейской культурой.

Организационные детали

  • С собой советуем взять тёплую одежду на случай ветра, удобную обувь, воду, крем от загара и фотоаппарат.
  • Если вас больше 3 человек, мы попробуем найти дополнительную машину для вашей компании: подробнее об этом можно узнать в переписке с гидом.
  • Можно взять с собой небольшой перекус (бутерброды и колу, например). Если захотите, можем запланировать ужин в ресторане на вершине скалы с потрясающим видом на Атлантику или остановиться на кофе в одном из пляжных баров.
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой
Свидание с Атлантикой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Привет, я Олеся. Успешной телекарьере ( НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию. Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки. Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
19 сентября 2019
Полностью довольны экскурсией. Роскошные виды. Совсем другой океан. С Олесей интересно и комфортно, будто со старым другом.
17 сентября 2019
Это моя первая поездка в Португалию и первое знакомство с океаном. Олеся показала красивейшие пляжи, которые влюбляют в себя сразу. По дороге нам рассказали много интересного про португальцев и жизнь в Португалии. Также нам дали великолепные советы, где пообедать. Знакомство с атлантикой вышло на 5+.
Елена
17 июля 2019
Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в кафе на берегу океана. Благодарю Олесю и Фабиана за ещё одно чудо в моей потрясающей поездке по Португалии. PS В Лагуш я ехала 8 часов на поездах с пересадками из Порту только ради этой Экскурсии. И не прогадала))
14 мая 2019
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. За пять часов посетили множество пляжей, все они очень разные и прекрасные. Закат был восхитительный, очень повезло с погодой. Олеся приятный собеседник.
11 мая 2019
Впечатления от проведенного времени самые положительные,мы посетили столько видовых пляжей!!!!Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и непринужденно.я люблю такие экскурсии-ненапряжные и легкие.но при всем при этом мы увидели достаточно много пляжей.самостоятельно это никогда не сделаешь,даже имея машину.спасибо!ни капли не пожалели то что взяли эту экскурсию!!!
5 сентября 2018
Спасибо Олесе за то, что показала просто космические пейзажи Атлантического побережья. Время пролетело незаметно. Желаю процветания и расширения карты экскурсий.
2 сентября 2018
Олеся и Фабиан-очень интересные, общительные ребята! Показали нам те места, от которых дух захватывает! И ты чувствуешь себя, маленькой песчинкой! Кроме океана, показали нам вкусный ресторан со свежими морепродуктами. Мы даже на следующий день вернулись в него на ужин! Время пролетело очень быстро, спасибо большое ребята за душевный день!
22 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Бесподобные панорамы. Шикарные фотки. Я увидела все самые красивые места в Алгарве. Спасибо большое Олесе и Фабио за иетересно проведенное время.
10 августа 2018
Свидание с Атлантикой благодаря прекрасному гиду Олесе оказалось вдохновляющим и незабываемым! Ощущение, что побывал на другой планете или в параллельной реальности - меняющийся рельеф и цвет скал, захватывающие виды, бесконечная мощь океана и чувство свободы и полета! Для влюбленных или мечтающих влюбиться в Океан. Спасибо за прекрасную экскурсию!
2 июля 2018
Когда путешествуешь одна, не все мечты легко осуществимы, особенно если ты без машины. По счастливой случайности я нашла на Tripster экскурсию "Свидание с Атлантикой", и как раз в Лагуше, куда я собиралась. Еще подумала: "Я ведь хотела увидеть океан. И это именно то, что мне нужно!" Олеся и ее муж устроили мне незабываемую экскурсию на машине вдоль западного побережья Португалии. Мы побывали на пляжах потрясающей красоты, совершенно безлюдных, где только ты и океан. А океан - это что-то невероятное! Отдельный приятный бонус - подробные рассказы Олеси о жизни в Португалии, об истории страны, о нравах местных, о еде и вине. Одним словом, обо всем, что я хотела узнать. Это был незабываемый день! Спасибо Олесе за отличную экскурсию и за то, что помогла осуществиться мечте!
Ещё 1 отзыв

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