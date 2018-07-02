11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

пейзажи, которые поражают воображение. Нет золотому песку до горизонта! Да – маленьким бухточкам и суровым скалам. Только здесь можно прочувствовать характер Португалии и понять, каково это: жить на берегу Атлантики, когда вокруг бушуют волны, а позади – лишь соседи испанцы.

Описание экскурсии

Лицом к лицу с Океаном

На побережье Атлантики вас встретит первозданная природа Португалии: огромные скалы, врезающиеся в океан, дикие волны, порывистый ветер и фантастические пейзажи, до которых не добраться на автобусе из города. От красоты этих мест просто захватывает дух, и вы сами в этом убедитесь. Вы встретитесь со стихией, сделаете невероятные фотоснимки и увидите настоящую Португалию, отличающуюся от других европейских стран мощью необузданного океана! Я покажу вам красивейшие пляжи с огромными волнами и, если пожелаете, оставлю наедине с Атлантикой, чтобы вы ее полюбили также, как я.

Понять дух Португалии

Во время нашего путешествия я расскажу об интересных местах, которые мы будем проезжать, о далеких завоеваниях римлян и мавров, о повседневной жизни Португалии. Вы узнаете, как готовились мореплаватели к своим походам и как отправлялись на поиски новых земель, проезжая как раз мимо скал и пляжей, на которых мы остановимся. Эта поездка поможет понять суть Португалии, в которой восточный колорит причудливо переплетается с европейской культурой.

Организационные детали