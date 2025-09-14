Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Лагуше на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На машине 7 часов 11 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день от €210 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Лагуш. Увидеть и полюбить Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города Начало: В центре Лагуша €80 за всё до 3 чел. На машине 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Мыс Сан-Винсент: закат на краю земли Увидеть, как солнце погружается в океан, и прогуляться по крепости Форталеза €160 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Лагуша

